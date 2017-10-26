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Также: Портников, Президент, Украина, Право, История, Колонки, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров

статья Принуждение к свободе

Виталий Портников, 26.10.2017
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
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статья Статья

Защита незащищенных

Крымские мусульмане оказались под ударом с первых дней аннексии. Мирным жителям приписывают "исламский терроризм". Против украинских патриотов фабрикуют дела за отказ от российского гражданства. Адвокат крымских политзеков Эмиль Курбединов - о том, кто защищает и кто предает узников, о целях оккупантов и настроениях крымских татар.

Ольга Решетилова
01.07.2016
статья Статья

Борьба за существование

Крымские татары противостоят террору, осваивая инструменты мирной борьбы. Они объединяются, сотрудничают с движением дагестанских матерей, помогают семьям, попавшим в беду. Адвокат Эмиль Курбединов рассказал правозащитнице Марии Томак о новых репрессиях, подлых методах спецслужб и об инициативе "Крымская солидарность".

Мария Томак
14.11.2016

Освобождение двух осужденных в Крыму заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза произошло по сценарию, напоминающему, как выпускали политзаключенных из Советского Союза: тайно, по секретным указам, в ту западную страну, которая готова была выступить местом убежища или транзита. Впрочем, я сузил бы это сравнение до "узников Сиона", еврейских политзаключенных или "отказников", боровшихся за право отъезда на историческую родину. Умеров и Чийгоз такие же "узники Сиона", с той только разницей, что их народ уже на своей исторической родине и требует признания своего права определять судьбу Крыма без "вежливых зеленых человечков" и прочей болотной мерзости.

Тогда, в советские времена, страной, озабоченной свободой и безопасностью своих героев, было Государство Израиль. Но Израиль, честно говоря, не имел большого влияния на кремлевских старцев, антисемитов, не способных простить маленькой стране разгрома арабских армий и их советских кураторов в Шестидневной войне 1967 года. И тогда ближневосточное государство прибегало к помощи международного сообщества, прежде всего еврейской общины Соединенных Штатов. Оказывалось, что советским руководителям не так уж просто было отказывать американским президентам - рычаги для влияния на Кремль у Белого Дома были тогда, есть и сейчас.

Сегодня страной, которая взяла на себя ответственность за будущее крымскотатарского народа и сохранение его запрещенного в России "парламента" - Меджлиса, стала Украина. Но ее влияние на российские власти вполне сравнимо с тогдашним влиянием Израиля: так же, как евреям в советские времена, украинцам сейчас кремлевские начальники не могут простить готовности воевать за свободу.

И тогда Украине, как и Израилю в недавнем прошлом, приходится прибегать к помощи международного сообщества, прежде всего к помощи Турции, куда сотни тысяч крымских татар были вынуждены переселиться после оккупации полуострова войсками Екатерины II. И оказывается, что можно игнорировать Порошенко, но Эрдогана - куда труднее.

Освобождение "узников Сиона" демонстрировало, что еврейское движение в Советском Союзе действительно существует, что с ним необходимо считаться, что презрение к этому движению и репрессии против его активистов могут привести к нежелательным последствиям для руководства СССР - поправка Джексона-Вэника действительно сыграла историческую роль, повлияв на технологическое отставание "империи зла" от цивилизованного мира. Освобождение Умерова и Чийгоза - именно по такому сценарию, по секрету, в Анкару - тоже показывает, что никакие судебные решения о запрете Меджлиса не могут отменить ни международного авторитета народного парламента крымских татар, ни необходимости с ним считаться.

Освободив руководителей Меджлиса по договоренности с президентом Турции, Путин признал, что Умеров и Чийгоз, как и другие лидеры крымских татар, не нарушители оккупационного спокойствия, а политические деятели, свободу которых нужно уважать. И это еще раз доказывает, что вопрос Крыма - что бы там по этому поводу ни говорила официальная пропаганда и ни повторяли "крымнашисты" из президентской администрации и российского парламента - отнюдь не закрыт, как не был закрыт еврейский вопрос после очередного запрета выезда из СССР. Воля народов - пусть даже очень маленьких, но свободных народов - всегда сильнее воли диктаторов, даже помыкающих миллионами.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 26.10.2017
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