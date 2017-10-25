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Осужденных в аннексированном Крыму заместителей председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова выдали турецкой стороне. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

По словам Джемилева, это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину.

В среду Умерова и Чийгоза перевезли в Симферополь. Затем самолетом их отправили в Анапу, а оттуда - в Анкару.

"То, что все так долго ожидали, случилось. Еще два заложника, два украинских политзаключенных обрели свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров - бесстрашные герои крымскотатарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования. Это закономерный результат титанических усилий, успешно проведенной юридической, политической и дипломатической работы. Хочу поблагодарить всех, кто боролся за их свободу и поддерживал!", - написал адвокат Николай полозов.

Как сообщает журналист Антон Наумлюк, Умерова и Чийгоза помиловал Владимир Путин. "Президентские указы о помиловании засекречены и не опубликованы, - пишет Наумлюк. - По данным участников переговорного процесса об освобождении крымских татар, это является "политическим решением и итогом переговоров с участием Турции и Украины".

Как сообщает "15 минут", самолет с Умеровым и Чийгозом благополучно приземлился в Анкаре. "Потом они направятся в Украину. Это результат переговоров Эрдогана с Путиным", - сказал Джемилев в комментарии телеканалу ATR.

"Рад вести о том, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров наконец на свободе. Спасибо президенту Турецкой республики Реджепу Тайипу Эрдогану за его усилия в освобождении наших героев, как мы договорились в Нью-Йорке и Киеве", - написал в Фейсбуке президент Украины Петр Порошенко. - Этот вопрос и в дальнейшем будет оставаться среди приоритетных во время моих переговоров с мировыми лидерами. Ведь совместная борьба за освобождение всех украинских граждан и их возвращение в свой родной дом продолжается".

Официальных комментариев с российской стороны пока нет.

11 сентября Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам общего режима по "делу 26 февраля". Коллегия в составе Виктора Зинькова, Алексея Козырева и Игоря Крючкова признала зампреда Меджлиса виновным по части 1 статьи 212 УК (организация массовых беспорядков). Именно такой срок политзеку просила назначить в судебных прениях прокурор Анастасия Супряга, это минимальный срок по данной статье.

27 сентября судья Симферопольского райсуда Андрей Кулишов приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения по сфабрикованному обвинению в сепаратизме. В качестве дополнительного наказания на политика наложен запрет в течение двух лет по отбытии срока заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. 60-летний Умеров был объявлен виновным по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ). До вступления приговора в законную силу политик оставался под подпиской о невыезде.

После заседания Умеров заявил сторонникам, пришедшими поддержать его у здания суда, что остается убежденным сторонником возвращения Крыма под контроль Украины. "Считаю аннексию - аннексией, оккупацию - оккупацией, а нынешнюю власть - преступной", - подчеркнул зампред Меджлиса.