Реклама

Опубликованный "Международной Амнистией" доклад "Пункт назначения: оккупированные территории" открывает новые горизонты правозащитной деятельности. Если говорить в самом общем виде, то МА предлагает увязывать туристическую деятельность с правами человека. Бизнес не должен получать прибыль от нарушений прав человека. Такие туристические агрегаторы, как Airbnb или Booking.com, не должны наживаться на страданиях жертв репрессивных режимов. Кто из правозащитников скажет хоть слово против?

Так и видишь, как пристыженные лауреатом Нобелевской премии мира за 1977 год крупнейшие мировые турагентства спешно сворачивают свою коммерческую деятельность в Китае. Завистливо оглядываясь, уходят из Саудовской Аравии и Ирана. Со слезами на глазах покидают Кубу. Бизнесу не место там, где мучают ни в чем неповинных людей, говорит "Международная Амнистия", и это готов повторить за ней каждый честный человек на Земле. И даже бизнесмены.

Но "Международная Амнистия" не только сказала - она сделала. Сделала первый шаг. Всей мощью своего международного авторитета она обрушилась на самого злостного нарушителя прав человека на нашей планете - Израиль. Что там всевозможные диктаторские и авторитарные режимы, они подождут. Начинать надо с самого главного. А самый главный враг "Международной Амнистии", как мы уже давно знаем, это Израиль.

Судите сами. Израильтяне приглашают иностранных туристов на оккупированные территории! Ведь всем же известно, что Иудея и Самария (которые иногда называют Западным берегом) - это исконные арабские земли. Уж не говоря об Иерусалиме, который, конечно, никогда никакого отношения к евреям не имел. И вообще Христа распяли в Иерусалиме, который был столицей палестинского государства, а Иудея в переводе с арабского тоже что-то значит, но что именно - история умалчивает.

Однако дело не в религиозных догматах, а в том, что "туристические агрегаторы Airbnb, Booking.com, Expedia и TripAdvisor включают в свои базы сотни вариантов размещения и отдыха в израильских поселениях на оккупированных палестинских территориях, чем способствуют нарушениям прав палестинцев". Так заявляет "Международная Амнистия" в своем докладе. Как именно пребывание иностранцев ущемляет права палестинцев, правозащитная организация не уточнила. Но мы верим ей на слово.

Тем более что она очень доходчиво объясняет, как Израиль нарушает права человека. "Правительство Израиля финансирует создание крупного туристического центра, чтобы привлечь туристов на место археологических раскопок". "Правительство Израиля вложило огромные суммы в развитие туристической индустрии в поселениях". "Зачастую возводит поселения рядом с археологическими памятниками, чтобы подчеркнуть исторические связи еврейского народа с этим регионом". "Эти компании способствуют тому, чтобы туристы посещали заповедники, использовали пешеходные маршруты и участвовали в сафари по пустыне, дегустировали вино, произведенное с местных виноградников", - сообщает ужасающие подробности директор "Международной Амнистии" по глобальным вопросам Сима Джоши.

Это, разумеется, вопиющие нарушения прав человека, и понятно, почему именно Израиль выбрала "Международная Амнистия" в качестве первой цели своей новой глобальной политики. Что может серьезнее ударить по правам палестинцев, чем прогулки иностранцев по заповедникам или дегустация местных вин?

В своей борьбе МА не одинока. Вместе с ней все лево-прогрессивное человечество. Еще в прошлом году расследованием случаев преступного туризма на Западном берегу занимались правозащитная организация Human Rights Watch и катарский государственный телеканал Al Jazeera. Они такие разные и все-таки они вместе! Правда, телеканал замечен в исламистской пропаганде в Африке и на Ближнем Востоке, но это как раз то что надо для проведения объективного расследования нарушений прав человека в Израиле.

Тем не менее придется, пожалуй, признать, что расследование преступлений израильской военщины вышло не очень убедительным. Ничего, как говорится, первый блин комом. Будем надеяться, "Международная Амнистия" не обманет ожиданий людей доброй воли и за первым шагом последуют другие. Я лично с нетерпением жду доклада с требованием к западному туристическому бизнесу уйти из России, пока она не прекратит агрессию против Украины и не вернет ей аннексированный Крым. Конечно, гибель украинских солдат в Донецком регионе не идет ни в какое сравнение со страданиями палестинцев, вынужденных лицезреть в Израиле иностранных туристов, но что делать - у каждой страны свои проблемы. Дойдет очередь у "Международной Амнистии" и до нас. В конце концов, нас много, а она одна. Придется подождать.