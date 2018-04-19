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70-летие Государства Израиль - совсем не та дата, которая может сегодня вызвать раздражение в Москве. У России сегодня другие враги. А в Израиле "на четверть бывший наш народ", там говорят по-русски, туда пускают без виз, премьер Биньямин Нетаньяху регулярно посещает Путина, поддерживая у кремлевского затворника иллюзию международной значимости. Почему бы не порадоваться вместе с евреями - даже если в душе их тихо ненавидишь? Но между тем юбилей Израиля - это еще и праздник поражения. Праздник поражения Кремля.
В России, конечно, любят вспоминать другое - поднятую в ООН руку Громыко и чехословацкое оружие. Спору нет, СССР помог Израилю состояться и отбиться в первые дни существования. Но когда Сталин и его наследники поняли, что на Ближнем Востоке возникнет не еврейский колхоз, а еврейское государство, они сделали все, чтобы его уничтожить, чтобы еврейский народ - удушить.
Просто коротко напомню все, что было потом: кампания против "космополитов", уничтожение культуры на идиш, расстрел Антифашистского комитета, "дело врачей", военная помощь врагам Израиля, ультиматум во время Суэцкого кризиса, создание авиации Египта перед Шестидневной войной и участие советских военных "советников" в войнах против Израиля, подготовка и защита террористов, негласная процентная норма для евреев при поступлении в вузы и приеме на работу и одновременно ограничения на выезд из СССР, процветающий государственный антисемитизм, тюремные сроки для еврейских активистов и "отказников" (даже главный праздничный факел на церемонии 70-летия Израиля зажигал бывший советский заключенный, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн), разрыв отношений с Египтом после подписания этой страной мира с Израилем и всяческое торпедирование мирного процесса...
Уже вовсю шла перестройка, а дипломатических отношений с Израилем не было, "отказники" устраивали пикеты, а к стендам еврейского государства на книжных ярмарках стояли стояли в очередях тысячи людей, десятилетиями не видевших обычной еврейской книги. Вот как все было. И Кремль смирился не потому, что осознал, а потому, что у него вырвали зубы, потому, что, как замечает товарищ Путин, "произошла крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века" - ну вы поняли, евреи по поводу примерно такой же катастрофы напиваются на Пурим, провожая в последний путь товарища Амана.
Но вообще, конечно, удивительно, что после всего этого кошмара евреи бывшего Советского Союза все еще чувствуют себя евреями, а Государство Израиль живет и празднует. И то, что в Москве с этим вынуждены смириться, - тоже чудо. Чудо отваги, которое дает надежду, что рано или поздно Кремлю придется смириться со всеми, на чью свободу он продолжает покушаться. В 1974 году 26-я годовщина Израиля, чуть было не погибшего в войне Судного дня, но выжившего и победившего, вызывала у Москвы не меньшее бешенство, чем прошлогодняя 26-я годовщина независимости Украины, чуть было не растоптанной российской агрессией, но выжившей и победившей. Но пройдет и это - и 70-летний юбилей свободной Украины не будет вызывать никаких отрицательных эмоций - как и украинский флаг над Севастополем и Луганском.
Так будет, конечно. Не потому, что Кремль вдруг подобреет. А потому, что наспех вставленные после "геополитической катастрофы" зубы опять превратятся в порошок и нужно будет задуматься о собственном пищеварении и противной пустоте во рту. Очень надеюсь, что хотя бы тогда в России решат обойтись без клыков.
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