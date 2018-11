The Times пишет, что назначение Прокопчука президентом Интерпола будет значительной победой Кремля. Это несомненно. Полиция западных стран будет вылавливать диверсантов, травящих в Европе врагов Москвы полонием и "Новичком", будет бороться с кремлевской киберпреступностью, будет искать на Западе коррупционные связи окружения российского президента, а международную полицию тем временем будет возглавлять ставленник Кремля.

Интерпол никак не отреагировал на этот призыв. Но теперь ответ ожидается восхитительный. Лондонская The Times пишет , что вероятнее всего президентом Интерпола станет представитель России в этой организации Александр Прокопчук. Сейчас он занимает должность вице-президента. По данным The Times, его избрание - дело решенное.