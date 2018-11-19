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21 ноября Интерпол выбирает себе президента. Эта международная организация, объединяющая уголовную полицию 192 стран, была создана в 1923 году в Вене и поначалу называлась Международной комиссией уголовной полиции. Позже ее переименовали в Международную организацию уголовной полиции - Интерпол.

Задача Интерпола - бороться с общеуголовной преступностью. Устав организации запрещает "деятельность политического, военного, религиозного и расового характера". Более того, устав предписывает организации вести свою деятельность "в духе Всеобщей Декларации прав человека".

Поскольку в Интерпол наряду с демократиями входят разнообразные деспотические режимы, то относительно духа Всеобщей декларации прав человека возникают большие сомнения. Диктатуры с удовольствием пользуются механизмами Интерпола для розыска и ареста своих политических оппонентов. Не всегда им это удается, но попытки не прекращаются.

Особой популярностью пользуется "красные уведомления" - требования об аресте разыскиваемого преступника. Каждая страна, входящая в организацию, может внести человека в "красный список" Интерпола. Полиция всех стран будет искать его и арестует при первой же возможности. Потом на суде по экстрадиции может выясниться, что в деле есть политический мотив, и красная карточка будет удалена из списка Интерпола. Но может и не выясниться.

Обжаловать внесение в "красный список" невозможно. Такой процедуры нет. Журналистка из Венесуэлы Патрисия Полео, писавшая о связях правительства своей страны с колумбийскими повстанцами, получила политическое убежище в США. Тем не менее Интерпол выпустил по запросу Венесуэлы "красное уведомление" с ее именем. Иран в преддверии президентских выборов внес в "красный список" 12 своих эмигрантов, проживавших в Европе и критикующих фундаменталистский режим. Камбоджийская полиция занесла в "красный список" Интерпола французского журналиста, писавшего обидные статьи про секс-туризм в Камбодже. Используют Интерпол в политических целях Турция, Белоруссия, Арабские Эмираты.

Не отстает и Россия. "Красные уведомления" рассылались на получившего политическое убежище в Великобритании чеченского оппозиционера Ахмеда Закаева, антифашиста и защитника Химкинского леса Петра Силаева, инициатора "закона Магнитского" Уильяма Браудера. Действия эти столь беспардонны, что не далее как летом этого года американские сенаторы призвали ограничить право России объявлять людей в международный розыск через Интерпол.

Интерпол никак не отреагировал на этот призыв. Но теперь ответ ожидается восхитительный. Лондонская The Times пишет, что вероятнее всего президентом Интерпола станет представитель России в этой организации Александр Прокопчук. Сейчас он занимает должность вице-президента. По данным The Times, его избрание - дело решенное.

57-летний Прокопчук начинал свою карьеру в комсомольских организациях Украины. Сначала работал в Житомирском обкоме комсомола, а в 1986 году переехал в Москву вместе с только что назначенным тогда первым секретарем Центрального комитета ВЛКСМ Виктором Мироненко. Здесь он сделал неплохую карьеру, дослужившись до генерал-майора. В 2011 году стал начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ.



Плакат кампании против избрания Прокопчука

The Times пишет, что назначение Прокопчука президентом Интерпола будет значительной победой Кремля. Это несомненно. Полиция западных стран будет вылавливать диверсантов, травящих в Европе врагов Москвы полонием и "Новичком", будет бороться с кремлевской киберпреступностью, будет искать на Западе коррупционные связи окружения российского президента, а международную полицию тем временем будет возглавлять ставленник Кремля.

Ввиду того, что возможность получения Интерполом откатов от Москвы совершенно, конечно, исключена - ведь это было бы несовместимо с их полицейским достоинством, - я уж не знаю, что и предположить. Может быть, Интерполу не важны ни эффективность работы, ни собственная репутация?

Вполне возможно. Достаточно вспомнить, что с 1940 по 1942 годы эту организацию возглавлял представитель Германии обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих, начальник Гестапо и один из инициаторов "окончательного решения еврейского вопроса". Международного сотрудничества полиции в те годы практически не было, но остальные страны-участницы почему-то не решились снять с должности эсэсовца или расформировать организацию. Об этом позаботились два британских разведчика, в июне 1942 года убившие Гейдриха в Праге. Впрочем, в 1943 году эту же должность занял другой генерал СС - Эрнст Кальтенбруннер, преемник Гиммлера и главный куратор нацистских концлагерей. Он оставался на своем посту до конца войны, а в 1946 году был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала.

Вот такая невеселая история у Интерпола. Похоже, вопрос об эффективности и репутации останется чисто риторическим. На фоне генералов Гейдриха и Кальтенбруннера генерал-майор Прокопчук будет смотреться очень даже неплохо.