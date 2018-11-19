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статья От комсомола до Интерпола

Александр Подрабинек, 19.11.2018
Александр Подрабинек. Courtesy photo
Александр Подрабинек. Courtesy photo
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21 ноября Интерпол выбирает себе президента. Эта международная организация, объединяющая уголовную полицию 192 стран, была создана в 1923 году в Вене и поначалу называлась Международной комиссией уголовной полиции. Позже ее переименовали в Международную организацию уголовной полиции - Интерпол.

Задача Интерпола - бороться с общеуголовной преступностью. Устав организации запрещает "деятельность политического, военного, религиозного и расового характера". Более того, устав предписывает организации вести свою деятельность "в духе Всеобщей Декларации прав человека".

Поскольку в Интерпол наряду с демократиями входят разнообразные деспотические режимы, то относительно духа Всеобщей декларации прав человека возникают большие сомнения. Диктатуры с удовольствием пользуются механизмами Интерпола для розыска и ареста своих политических оппонентов. Не всегда им это удается, но попытки не прекращаются.

Особой популярностью пользуется "красные уведомления" - требования об аресте разыскиваемого преступника. Каждая страна, входящая в организацию, может внести человека в "красный список" Интерпола. Полиция всех стран будет искать его и арестует при первой же возможности. Потом на суде по экстрадиции может выясниться, что в деле есть политический мотив, и красная карточка будет удалена из списка Интерпола. Но может и не выясниться.

Обжаловать внесение в "красный список" невозможно. Такой процедуры нет. Журналистка из Венесуэлы Патрисия Полео, писавшая о связях правительства своей страны с колумбийскими повстанцами, получила политическое убежище в США. Тем не менее Интерпол выпустил по запросу Венесуэлы "красное уведомление" с ее именем. Иран в преддверии президентских выборов внес в "красный список" 12 своих эмигрантов, проживавших в Европе и критикующих фундаменталистский режим. Камбоджийская полиция занесла в "красный список" Интерпола французского журналиста, писавшего обидные статьи про секс-туризм в Камбодже. Используют Интерпол в политических целях Турция, Белоруссия, Арабские Эмираты.

Не отстает и Россия. "Красные уведомления" рассылались на получившего политическое убежище в Великобритании чеченского оппозиционера Ахмеда Закаева, антифашиста и защитника Химкинского леса Петра Силаева, инициатора "закона Магнитского" Уильяма Браудера. Действия эти столь беспардонны, что не далее как летом этого года американские сенаторы призвали ограничить право России объявлять людей в международный розыск через Интерпол.

Интерпол никак не отреагировал на этот призыв. Но теперь ответ ожидается восхитительный. Лондонская The Times пишет, что вероятнее всего президентом Интерпола станет представитель России в этой организации Александр Прокопчук. Сейчас он занимает должность вице-президента. По данным The Times, его избрание - дело решенное.

57-летний Прокопчук начинал свою карьеру в комсомольских организациях Украины. Сначала работал в Житомирском обкоме комсомола, а в 1986 году переехал в Москву вместе с только что назначенным тогда первым секретарем Центрального комитета ВЛКСМ Виктором Мироненко. Здесь он сделал неплохую карьеру, дослужившись до генерал-майора. В 2011 году стал начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ.

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Плакат кампании против избрания Прокопчука

The Times пишет, что назначение Прокопчука президентом Интерпола будет значительной победой Кремля. Это несомненно. Полиция западных стран будет вылавливать диверсантов, травящих в Европе врагов Москвы полонием и "Новичком", будет бороться с кремлевской киберпреступностью, будет искать на Западе коррупционные связи окружения российского президента, а международную полицию тем временем будет возглавлять ставленник Кремля.

Ввиду того, что возможность получения Интерполом откатов от Москвы совершенно, конечно, исключена - ведь это было бы несовместимо с их полицейским достоинством, - я уж не знаю, что и предположить. Может быть, Интерполу не важны ни эффективность работы, ни собственная репутация?

Вполне возможно. Достаточно вспомнить, что с 1940 по 1942 годы эту организацию возглавлял представитель Германии обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих, начальник Гестапо и один из инициаторов "окончательного решения еврейского вопроса". Международного сотрудничества полиции в те годы практически не было, но остальные страны-участницы почему-то не решились снять с должности эсэсовца или расформировать организацию. Об этом позаботились два британских разведчика, в июне 1942 года убившие Гейдриха в Праге. Впрочем, в 1943 году эту же должность занял другой генерал СС - Эрнст Кальтенбруннер, преемник Гиммлера и главный куратор нацистских концлагерей. Он оставался на своем посту до конца войны, а в 1946 году был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала.

Вот такая невеселая история у Интерпола. Похоже, вопрос об эффективности и репутации останется чисто риторическим. На фоне генералов Гейдриха и Кальтенбруннера генерал-майор Прокопчук будет смотреться очень даже неплохо.

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Александр Подрабинек, 19.11.2018
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