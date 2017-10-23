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Власти США аннулировали визу основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. Об этом он сам сообщил в твиттере.

"Не только Путин добавил меня в список Интерпола, но и США в то же самое время отозвали мою визу", - написал Браудер.

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал ситуацию с американской визой Браудера "возмутительной". Он призвал президента США Дональда Трампа и Госдепартамент "не присоединяться к кампании Путина" против главы Hermitage Capital.

Накануне The Guardian сообщила, что Россия в одностороннем порядке внесла Браудера в базу розыска Интерпола по процедуре diffusion ("рассылка"), которая допускает направление объявления о розыске напрямую странам - членам организации в обход Генерального секретариата. Этот шаг был санкционирован президентом Владимиром Путиным, сообщили источники издания.

По словам самого Браудера, его предупредили о помещении в базу Интерпола электронным письмом из Министерства национальной безопасности США. В документе сообщалось, что статус Браудера как участника программы Global Entry, упрощенного безвизового въезда в США, был аннулирован. Позже в ведомстве уточнили, что такое решение было принято из-за внесения Браудера в списки Интерпола через процедуру diffusion. О визе тогда не упоминалось.

В России возбуждено несколько дел против Браудера. В феврале Тверской райсуд Москвы заочно арестовал Браудера и его компаньона Ивана Черкасова, тоже живущего в Британии, по делу о финансовых махинациях. Как Браудеру, так и его компаньону были заочно предъявлены обвинения по части 3 статьи 33 - статье 196 (организация преднамеренного банкротства; до шести лет колонии), части 3 статьи 33 - пунктам "а", "б" части 2 статьи 199 (организация уклонения от уплаты налогов, совершенного в составе группы лиц в особо крупном размере; также до шести лет) и части 3 статьи 30 - части 2 статьи 199.1 УК (покушение на неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере; тот же максимальный срок).

В рамках другого дела бизнесмену вменялось уклонение от уплаты налогов. В июле 2013 года судья Тверского райсуда Игорь Алисов заочно осудил Браудера по этому делу к девяти годам общего режима. Вторым фигурантов был погибший в СИЗО аудитор Сергей Магнитский. Алисов объявил виновным и его, после чего прекратил преследование Магнитского в связи с его смертью. В январе 2014-го приговор Браудеру и Магнитскому был подтвержден.

24 августа российская Генпрокуратура повторно потребовала от Интерпола объявить Браудера в международный розыск. В июне с такой же просьбой в международную полицейскую организацию обратилось МВД, однако там отказались это сделать, сославшись на прежнее решение о признании преследования Браудера политическим.

Преследование бизнесмена в России началось после того, как он стал добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели Магнитского.