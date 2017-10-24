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Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сохранил право на безвизовый въезд в США, несмотря на объявление его в розыск Интерпола Россией, сообщает РБК со ссылкой на представителя американской службы таможенной и пограничной охраны.

Как заявили в погранслужбе, 18 октября Браудер получил разрешение на безвизовый въезд в США через электронную систему ESTA, и это разрешение продолжает действовать.

Представитель погранслужбы отметил, что решение по каждой заявке о посещении США "принимается в каждом конкретном случае по обстоятельствам" в зависимости от того, "представляют ли въезжающие в США какую-либо опасность". Разрешение Браудера на въезд "остается действительным", подчеркнул он.

Накануне Браудер заявил, что ему аннулировали американскую визу. Позже финансист уточнил в эфире CNBC, что имел в виду разрешение на безвизовый въезд.

Электронная система ESTA позволяет посещать США без визы гражданам 38 стран, в том числе и подданным Великобритании, чей паспорт имеет бизнесмен. Граждане этих стран для въезда в Америку должны уведомить Вашингтон через специальный сайт и заплатить визовый сбор.

22 октября The Guardian сообщила, что Россия в одностороннем порядке внесла Браудера в базу розыска Интерпола по процедуре diffusion ("рассылка"), которая допускает направление объявления о розыске напрямую странам - членам организации в обход Генерального секретариата. Этот шаг был санкционирован президентом Владимиром Путиным, сообщили источники издания.

По словам самого Браудера, его предупредили о помещении в базу Интерпола электронным письмом из Министерства национальной безопасности США. В документе сообщалось, что статус Браудера как участника программы Global Entry, упрощенного безвизового въезда в США, был аннулирован. Позже в ведомстве уточнили, что такое решение было принято из-за внесения Браудера в списки Интерпола через процедуру diffusion.

В России возбуждено несколько дел против Браудера. В феврале Тверской райсуд Москвы заочно арестовал Браудера и его компаньона Ивана Черкасова, тоже живущего в Британии, по делу о финансовых махинациях. Как Браудеру, так и его компаньону были заочно предъявлены обвинения по части 3 статьи 33 - статье 196 (организация преднамеренного банкротства; до шести лет колонии), части 3 статьи 33 - пунктам "а", "б" части 2 статьи 199 (организация уклонения от уплаты налогов, совершенного в составе группы лиц в особо крупном размере; также до шести лет) и части 3 статьи 30 - части 2 статьи 199.1 УК (покушение на неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере; тот же максимальный срок).

В рамках другого дела бизнесмену вменялось уклонение от уплаты налогов. В июле 2013 года судья Тверского райсуда Игорь Алисов заочно осудил Браудера по этому делу к девяти годам общего режима. Вторым фигурантов был погибший в СИЗО аудитор Сергей Магнитский. Алисов объявил виновным и его, после чего прекратил преследование Магнитского в связи с его смертью. В январе 2014-го приговор Браудеру и Магнитскому был подтвержден.

24 августа российская Генпрокуратура повторно потребовала от Интерпола объявить Браудера в международный розыск. В июне с такой же просьбой в международную полицейскую организацию обратилось МВД, однако там отказались это сделать, сославшись на прежнее решение о признании преследования Браудера политическим.

Преследование бизнесмена в России началось после того, как он стал добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели Магнитского.