О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.265119.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.265119.html
Также: Право, Россия, Политика, Мир, Общество | Персоны: Уильям Браудер

новость Интерпол рекомендовал странам-участницам игнорировать запросы из России

28.10.2017
Логотип Интерпола
Логотип Интерпола
Реклама

Центральное бюро Интерпола рекомендовало странам-участницам международной полицейской организации игнорировать запросы о розыске из России, поданные в одностороннем порядке, сообщает "Голос Америки".

Членов Интерпола предупредили о том, что Россия не может использовать организацию "для преследования собственных целей".

Также руководство Интерпола уведомило страны-участницы об отмене одностороннего запроса о розыске основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, поданного Россией.

В четверг об отмене розыска Интерпола заявил сам Браудер. По словам финансиста, организация не позволила его разыскивать уже в пятый раз.

22 октября The Guardian сообщила, что Россия в одностороннем порядке внесла Браудера в базу розыска Интерпола по процедуре diffusion ("рассылка"), которая допускает направление объявления о розыске напрямую странам - членам организации в обход Генерального секретариата. Этот шаг был санкционирован президентом Владимиром Путиным, сообщили источники издания.

По словам самого Браудера, его предупредили о помещении в базу Интерпола электронным письмом из Министерства национальной безопасности США. В документе сообщалось, что статус Браудера как участника программы Global Entry, упрощенного безвизового въезда в США, был аннулирован. Позже в ведомстве уточнили, что такое решение было принято из-за внесения Браудера в списки Интерпола через процедуру diffusion.

В понедельник бизнесмен заявил, что ему аннулировали американскую визу. Позже он уточнил в эфире CNBC, что имел в виду разрешение на безвизовый въезд.

Однако на другой день в управлении таможенной и пограничной службы США заявили, что Браудер сохранил право на безвизовый въезд в страну.

В прошлом российские власти посылали запросы на розыск политических противников в генеральный секретариат Интерпола. Руководство организации обычно отклоняет такие запросы, ссылаясь на статью 3 ее устава, которая запрещает Интерполу вести политическую деятельность.

Оставить комментарий Обсудить
28.10.2017
новость Новости по теме
24.10.2017 Погранслужба США: Браудер может въезжать в страну →
23.10.2017 Браудеру аннулировали американскую визу →
22.10.2017 Россия самостоятельно внесла Браудера в базу Интерпола →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
Реклама


Выбор читателей
новость Мюллер начинает сажать
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
в блоге Мятеж богомерзких народов
383
новость Ларина уедет из-за Соловьева
Ксения Ларина. Фото с личной ФБ-страницы
новость Мединский: конец истории
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
статья Марксист и Фельгенгауэр
РЕКЛАМА
статья Матильда в Октябре
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Реальные потери в Сирии
Справка о смерти российского наемника. Источник: Reuters
статья Лидеры Меджлиса и узники Сиона
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
в блоге Президент и актриса
383
новость Каталония: кульминация кризиса
Заседание правительства Испании. Фото: EFE
новость Поклонская напала на Чайку
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
новость Новый "черный список" США
Госдепартамент США. Фото: state.gov
статья Кто придумал Ксению
Илья Мильштейн
в блоге Марков провалился с куплетами
383
новость Приговор за Христа отменили
Виктор Ночевнов. Фото с личной ВК-страницы (Виктор Начо-Ново)
новость Где лежат путинские миллиарды
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Касперский признался в шпионаже
Евгений Касперский. Фото с личной ВК-страницы
в блоге Мединский не сдал партбилет
383
новость ФСБ и дело оружейника
Пистолет и бомба. Фото с сайта Veer.com
новость Турчак пойдет в сенаторы
Андрей Турчак. Фото с сайта er.ru