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Совет Федерации одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. Ранее за эту норму проголосовали депутаты нижней палаты парламента, что породило в российском обществе довольно острую дискуссию о том, кому и зачем понадобился этот перенос памятной даты - дня воинской славы. Полемика продлилась недолго.

О том, что катастрофа Беслана является важнейшим событием путинской эпохи, известно давно. Быть может, это стало понятно не сразу, не 3 сентября 2004 года, когда в ходе так называемого "случайного штурма", спланированного в Кремле, произошло массовое убийство детей и взрослых. Однако довольно скоро несчастье было осознано той частью российского общества, которая способна воспринимать действительность во всей ее полноте, связывая разнообразные факты.

Применительно к Беслану речь шла о свидетельских показаниях выживших заложников, которых освобождали при помощи огнеметов и танков. О том, как президент воспользовался терактом для упрочения своей власти, отменив губернаторские выборы. Об "особом мнении" профессора, доктора технических наук Юрия Савельева - единственного в оскандалившейся комиссии Торшина эксперта в области физики горения и взрывов. Примерно года черед два после нападения террористов на школу №1 точка в расследовании была поставлена, и Беслан навеки стал символом не только кромешного горя, но и позора.

Повторюсь, это не значило, что в осознании страшной беды объединились миллионы россиян. Если бы это совершилось, то Путин с его силовиками отправились бы как минимум в отставку году в 2006-м. Нет, общество оказалось бессильным перед лицом трагедии, и застывший ужас Беслана существует скорее в подсознании большинства граждан, вытесненный на обочину памяти. А на поверхности - громкие проклятия отморозкам, оправдание контртеррористического штурма и полузабвение того, что было на самом деле.

С поверхностным мнением глубинного народа несомненно солидарен и президент. Однако именно для Путина, владеющего всей полнотой информации о Беслане и потому крайне редко о нем вспоминающего, очень важно окончательно вычеркнуть его из российской истории. Этим и следует объяснять совершенно бесстыдную законотворческую спецоперацию, быстренько проведенную через обе палаты парламента с целью "отменить" день памяти жертв теракта и вытеснить его посредством праздничной даты. То есть по возможности уничтожить, хотя бы в календаре и в плане зрелищных мероприятий, эту память. О чем уже догадался другой палач Кавказа, генерал Шаманов. Глава думского комитета по обороне и один из инициаторов законопроекта, он уже без обиняков говорит, что 3 сентября в этом году "можно было бы рассматривать как вариант проведения" отложенного из-за коронавируса майского парада Победы.

Однако, судя по реакции недобитого нашего гражданского общества, цель достигнута прямо противоположная. Люди вспоминают про Беслан и с неодобрением отзываются о новейшей попытке Кремля сфальсифицировать историю. Что проявляется по-всякому. В прямых проклятиях, адресованных национальному лидеру. В недоуменных вопросах, обращенных в пустоту: мол, как же так, Вторая мировая закончилась 2 сентября по общеевропейскому времени, а по японскому - так и вовсе 1 сентября. В протестном голосовании сенатора от Северной Осетии Арсена Фадзаева, который, собственно, по-другому и не мог проголосовать, и двух его коллег. И даже в робких возражениях лояльнейшего из лояльных, главы СПЧ Валерия Фадеева, который упрашивал спикера СФ учесть при оценке законопроекта то обстоятельство, что "перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в чудовищном теракте". Однако не был услышан.

Тем не менее позор - он и есть позор, и если Путин упорствует в немедленном принятии закона, то тем лишь это стыдобище усугубляет. Пройдут годы, морок эпохи развеется, и правда Беслана будет наконец всенародно осмыслена вместе с беспощадной правдой о том, что творилось в те "счастливые нулевые", когда страной как умел правил любимый руководитель. Со Второй мировой и точной датой ее завершения соотечественники тоже разберутся, скопом отменяя законы, принятые на исходе бесславных десятилетий и пораньше. Хочется верить, это случится в обозримые сроки, так что многие доживут, включая тех, чьи дети погибли в школе.