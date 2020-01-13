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У войны, которая не случилась, своя фабула. Свои победители и проигравшие, палачи и жертвы. Свои герои. Свои загадки.

Так, осталось не вполне понятным, что имел в виду президент Трамп, когда после ликвидации генерала Сулеймани грозился вдарить и по объектам "иранской культуры", если дело дойдет до акций возмездия за убитого полководца. Все-таки на войне принято бомбить другие объекты, а прицельное разрушение великих памятников архитектуры присуще лишь варварам, типа современных талибов. Неясно также, что происходило в часы, предшествовавшие ударам иранских баллистических ракет по американским базам в Ираке и выступлениями главы Белого Дома, который объявил острую фазу конфликта завершенной, и в том же духе высказались представители тегеранского режима.

Можно предположить, что сценарий этого молниеносного боестолкновения, в ходе которого, согласно подсчетам иранской стороны, погибло аж 80 американцев, а по мнению Трампа, на сей раз сказавшего правду, не пострадал никто, сочинялся наспех - оттого все выглядело сперва очень страшно, а потом довольно смешно. Когда война кончилась не начавшись и мир вздохнул с облегчением. И ежели говорить о победителях, то речь следует вести, пожалуй, о сотнях тысяч людей, преимущественно иранцев, мирных и немирных, которые не отправились к праотцам вслед за Сулеймани, его сослуживцами и другими соотечественниками, затоптанными в давке на генеральских похоронах.

А несомненными жертвами этой несостоявшейся войны стали 176 человек, погибших в украинском "Боинге", который перепуганные насмерть "стражи исламской революции" сбили при взлете из тегеранского аэропорта. Решив, по-видимому, что Трамп, вопреки закулисным договоренностям, решил ответить ударом на удар и американский бомбардировщик уже отыскивает культурные или какие-нибудь другие объекты на их территории. Такой была цена, которой человечество как бы откупилось от бойни, и цена эта все равно непомерна.

Маленькая победоносная ликвидация зловредного генерала того едва ли стоила, ибо на его место уже заступил другой, ничуть не лучше, а взорванных в самолете ни в чем не повинных людей с украинскими, иранскими, канадскими, афганскими, британскими, немецкими, шведскими паспортами, детей и взрослых, не воскресишь. Сколько ни дискутируй о мере ответственности бешеных мулл, правящих в Иране, и Дональда Трампа, который счел необходимым в доступной им форме сообщить, что негоже провоцировать атаки на американское посольство в Багдаде, заодно припомнив и захват посольства США в Тегеране в 1979 году.

Вероятно, у него и не имелось другого метода вразумить врага, кроме силового, однако последствия вот этой конкретной акции в конкретный день и час оказались слишком уж печальными, и нет ни малейших гарантий того, что Иран теперь присмиреет. Напротив, аятолла с его заединщиками могут сегодня радоваться, поскольку вновь, за редким исключением, сплачивают вокруг себя народ на волне антиамериканской истерии. Впрочем, применительно к Трампу бессмысленны любые подобные рассуждения, ведь он никогда всерьез не задумывается о последствиях своих действий.

Пострадали в результате американо-иранского кризиса и российские пропагандисты - на свой неповторимый лад. Сначала они, вытащив из архивов ветхие посткрымские методички, принялись доказывать, что КСИР и его ПВО тут совершенно ни при чем - с той же страстью доказывать, с какой заверяли, что малайзийский "Боинг" над Украиной сбил кто угодно, только не российские воины с подведомственными им местными трактористами. А чуть позже, когда иранцы под грузом неопровержимых улик сознались в содеянном, это вызвало шок и повальную растерянность в рядах наших агитационных войск, но самые стойкие из экспертов все еще не сдаются и даже склоняются к мысли, что покаянные речи официальных лиц в Тегеране "кишат нестыковками". То есть на самом деле иранские ракетчики и российские ЗРК, расположенные в окрестностях Тегерана, никого не сбивали, просто в стране после гибели истинного патриота Сулеймани "победила проамериканская позиция" и руководство страны, вообразите себе, пошло на "политическую сделку" с Западом.

В переводе с пропагандистского на русский это означает, что, признав вину, иранский национальный лидер подложил громадную свинью российскому, и это невозможно вытерпеть. Потому, как легко догадаться, отдельные герои на страницах отдельных газет и в телестудиях еще долго будут бранить национал-предателей в столице дружественного государства. Пока в Кремле не поймут, что это вредит российско-иранским отношениям, и тогда крики заглохнут.

Что же касается настоящих героев, то они действительно живут в Тегеране и некоторых других иранских городах, но с тамошними вождями никак не связаны. Это студенты, подлинные субъекты иранской культуры, выходящие ныне на улицы с требованием наказать виновных в массовом убийстве пассажиров украинского "Боинга" и проклинающие свое руководство. Их избивают, разгоняют, задерживают иранские полисмены, но они выходят вновь, рискуя свободой и жизнью, и хочется верить, что именно за ними будущее великой страны. Задавленной, замороченной, обложенной санкциями, подобно другой великой стране, где тысячам и тысячам граждан уже невыносимо жить под властью несменяемого аятоллы и его авторитарного ворья. Славно думать о том, что в один прекрасный день они сметут и аятоллу, и его прихлебателей. Горько думать о том, что несогласных очень мало и что эти надежды не сбудутся.