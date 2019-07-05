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Также: Мильштейн, Партии, Акции протеста, Экология, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Квачков, Эдуард Лимонов, Всеволод Чаплин, Игорь Гиркин (Стрелков)

статья Шелупонь против Путина

Илья Мильштейн, 05.07.2019
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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Либеральную идею обличают по-разному. Бывает, приговор ей изрекает лично национальный российский лидер, а с ним трудно спорить. Изжила, говорит, себя эта идея, и фиксирующие сей исторический момент британские журналисты умиленно внимают пророку.

А еще бывает, что самого Владимира Владимировича и нынешнюю Россию, которую все мы с полным основанием называем путинской, его соотечественники уличают в гнилом либерализме.

Выходит, например, на сцену персонаж по имени "писатель Калашников" и эдак с ходу требует отставки главы Центробанка, известной своими либеральными штучками в обращении с рублем. Уволить же ее, считает автор книги "Код Путина" и некоторых других, надо для того, чтобы горемычная наша Российская Федерация завтра могла "стать Великой Россией". Тогда как при этой власти с ее Набиуллиной и прочими системными либералами, которым покровительствует президент, Родина влачит жалкое существование.

Или с той же сцены, воздвигнутой на Суворовской площади в Москве, к возбужденной толпе обращается другой писатель, причем писатель истинный. Эдуард Лимонов недавно из Парижа, он переполнен ненавистью к тамошним либералам, с которыми на улицах французской столицы бьются "желтые жилеты", и взывает с трибуны: "Запомните, идет борьба во всем мире - и в России, и во Франции, народов против своих угнетателей - элит!" Со сцены оратор сходит под крики "Долой капитализм!", что звучит по сути в той же тональности, как и путинские речи насчет пресловутых западных ценностей.

А за ними, писателями, рвутся на подмостки новые борцы с либеральной заразой: два коммуниста, один бывший депутат от ЛДПР. легендарный протоиерей Чаплин и прославленный в боях с Чубайсом и спецназом ФСБ полковник Квачков. Протоиерей клеймит кажущуюся ему либеральной идею "вечного экономического роста". Полковник целит куда выше: он желает покойному Борису Ельцину, президенту ушедшей вроде в небытие либеральной России, "сдохнуть второй раз". Под занавес бичует и Путина, которого обвиняет в убийстве другого полковника, Рохлина, своего знаменитого предтечи. Стрелков, который Гиркин, освободитель Славянска, неприязненно отзывается о тех "мерзавцах, которые за деньги, за большие деньги, хотят испортить нашу русскую природу".

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Гиркин на митинге в поддержку протестов в Шиесе. Кадр видео

Это картинки с митинга, посвященного, вы не поверите, экологии. Но про Шиес, в защиту которого патриотически настроенные россияне устраивали свою протестную акцию, забываешь сразу. Зато про либералов думаешь неотступно. Что у них за идея такая, если ее объявляет изжитой руководитель сверхдержавы? Кто они, ежели к носителям этой идеи отдельные непримиримые экологи, в погонах, рясах и в штатской одежде, причисляют непосредственно Владимира Путина? Как, в конце концов, отличить либерала от нелиберала, когда практически все люди, которых мы наслушались за эти дни, от президента РФ до "писателя Калашникова", резко и порой бескомпромиссно выступают против загрязнения окружающей среды? А кто тогда, допустим, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, обзывавший противников строительства мусорного полигона в Шиесе "шелупонью"? Все-таки он мало похож на Эмманюэля Макрона, Обаму, Шендеровича и Порошенко - на тех, кого у нас принято клеймить русофобами и дерьмократами. Тут возникает страшная путаница, и не поймешь, где кончается враг России и начинается ее отравитель.

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Митинг патриотов на Суворовской площади. Кадр видео

Зато на другой вопрос, кому из них верить - Путину, который выносит приговор либералам, или его конкурентам, срывающим покров с Путина, ответ представляется очевидным. Достаточно просто сравнить, кто из них, российский политический лидер или собравшиеся на площади Суворова, больше пользы принес, борясь со свободой и демократией у себя дома и в целом мире - иными словами, в борьбе с либеральной идеей. А как посмотришь да посравниваешь, размышляя о России, Украине и Грузии, о европейских леваках и неофашистах, о герре Шредере и синьоре Берлускони, о депутатах ПАСЕ - так и поймешь, чем человек дела отличается от праздных болтунов. Даже поневоле обидно станет за Владимира Владимировича. Ну что, сами посудите, они себе позволяют, обвиняя покорителя Сухума и Цхинвала, Крыма и Донбасса, поджигателя войны холодной и отчасти уже горячей, в либерализме? Как у них язык поворачивается столь бесстыдно клеветать на него? А еще писатели, священники, офицеры, коммунисты, жириновцы.

Впрочем, глубоко погружаясь в тему и достигая дна, начинаешь смекать, что президент РФ едва ли слишком уж задет подобными наветами. Это либералы - народ бесхитростный, с их набором банальных приемов полемики и так называемыми идеалами, которые они веками проповедует всем желающим их слушать. А в тех войнах и разборках, в которых участвует Владимир Путин, приемчики похитрее и всегда нужна массовка, желательно где-нибудь на заднем плане, но очень задорная и злая, которая выглядит еще страшней, чем он и его официальные единомышленники. Совсем уж токсичные, деятели массовки до такой степени отравляют воздух своими криками, что рядом с ними даже поджигатель войны может показаться человеком отчасти приемлемым и способным к диалогу. Рядом с Калашниковым, Лимоновым, Чаплиным, Квачковым, Гиркиным, принципиальнейшими противниками Кремля, сегодняшние его обитатели похожи на либералов, разве нет? Такая вот политическая экология.

Правда, далеко не все, к сожалению, постигают тонкости этой антилиберальной игры. Особенно в той среде, где всерьез озабочены природоохранными проблемами и главное зло видят не в либералах и консерваторах, а в невежестве людском. Оттого, вероятно, с возрастающим недоумением и досадой внимают политическим демагогам, примазывающимся к экологическому движению. А на политических лидеров, готовых ради своих амбиций уничтожить этот мир, взирают с чувством бесконечного отвращения. Однако на всех не угодишь, и мы еще не раз увидим, как в суровой схватке с либералами сойдутся враги Путина, друзья Путина и сам Путин. Предсказаниям грош цена, но если они перебьют друг друга, то воздух заметно очистится, это мы сразу заметим. А если дышать станет нечем, то успеем наверное догадаться, что либерализму конец.

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Илья Мильштейн, 05.07.2019
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Путин с журналистами FT. Кадр видео kremlin.ru

Посмею и посмеюсь

Илья Мильштейн, 28.06.2019

Путин не разочаровал интервьюеров из The Financial Times - говорил о кризисе либерализма в мире, об ошибках Меркель в отношении беженцев, о талантливом Трампе, о товарище Киме и товарище Си, об успехах российской экономики, о транзите власти в РФ и всенародном выборе преемника. А также о судьбе Скрипалей, про которых Путин посоветовал британским политикам навсегда забыть, чтобы подружиться с Россией. Комментарий Ильи Мильштейна.

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