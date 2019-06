Перед саммитом G20 президент Путин дал большое интервью журналистам The Financial Times: редактору Лайонелу Барберу и шефу московского бюро Генри Фою. Собеседники затронули целый ряд животрепещущих тем, поговорив о кризисе либерализма в мире, об ошибках Меркель в отношении беженцев, о талантливом Трампе, о товарище Киме и товарище Си, об успехах российской экономики, о транзите власти в РФ и всенародном выборе преемника. А также о судьбе Скрипалей, про которых российский национальный лидер посоветовал британским политикам навсегда забыть, чтобы подружиться с нами.

