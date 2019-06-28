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Также: Президент, Европа, Спецслужбы, Россия, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин, Илья Мильштейн, Ангела Меркель, Дональд Трамп

статья Посмею и посмеюсь

Илья Мильштейн, 28.06.2019
Путин с журналистами FT. Кадр видео kremlin.ru
Путин с журналистами FT. Кадр видео kremlin.ru
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Перед саммитом G20 президент Путин дал большое интервью журналистам The Financial Times: редактору Лайонелу Барберу и шефу московского бюро Генри Фою. Собеседники затронули целый ряд животрепещущих тем, поговорив о кризисе либерализма в мире, об ошибках Меркель в отношении беженцев, о талантливом Трампе, о товарище Киме и товарище Си, об успехах российской экономики, о транзите власти в РФ и всенародном выборе преемника. А также о судьбе Скрипалей, про которых российский национальный лидер посоветовал британским политикам навсегда забыть, чтобы подружиться с нами.

"Вот, собственно, вы сейчас сами сказали, задавая вопрос..." "Вы сейчас только правильно отметили..." "Вы только не сердитесь за то, что сейчас скажу, не будете на меня сердиться?" Владимир Владимирович вербует как дышит, в чем с давних пор состоит его главная цель при общении с людьми, тем более с западными журналистами, но на сей раз он, кажется, превзошел себя. Впрочем, не со всякими собеседниками вербовщику удается столь успешно поговорить, как это вышло у Путина с нашими коллегами из FT.

Англичане очень деликатны. Ни слова про скандалы в Парламентской ассамблее, связанные с возвращением российской делегации. Ни слова про украинских моряков. Ни слова о скорбных внутренних наших делах, за исключением общего вопроса о состоянии российской экономики, и тут, конечно, Путин закатывает им речь минут на десять, как на прямой линии, с цифрами и фактами, свидетельствующими о немалых достижениях последних лет.

А главной темой этого предельно комфортного разговора становится кризис мирового либерализма. Это хорошие вопросы, это мы хоть каждый день готовы обсуждать. Поскольку "либеральная идея, она, по-моему, себя просто изжила окончательно", и мы это докажем, оттолкнувшись от Трампа, человека "талантливого" и потому победившего, что несчастный американский народ устал от своих зажравшихся либеральных элит. Оттолкнувшись от Меркель, которая допустила "кардинальную ошибку", допустив в Германию беженцев. "Убивай, грабь, насилуй - тебе ничего (не будет), потому что ты мигрант, надо защищать твои права" - в таком духе представляет президент РФ либеральную идею своим англоязычным читателям, и сейчас действительно в Европе настал такой момент, когда этим его подстрекательским и абсолютно лживым словам на Западе с благодарностью будут внимать сотни тысяч.

А ежели вы все это проглатываете, мистеры корреспонденты, то и про отношения Москвы с Лондоном поговорим с совершеннейшей откровенностью. "Нам говорят: вы отравили Скрипалей. Во-первых, это нужно будет доказать. Первое. А второе, обыватель слушает и говорит: кто такие Скрипали? А Скрипаль, оказывается, шпионил против нас. У обывателя возникает вопрос: а зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипаля, может быть, не надо было этого делать?" Ну и "вообще предательство - самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, - совсем нет. Но предатели должны быть наказаны".

То есть призывая к восстановлению российско-британских отношений, Путин практически прямым текстом, спохватываясь лишь в последний момент, сообщает англичанам, как правильно его спецслужбы поступили с изменником. И его, знаете, легко понять. Мастер вербовки, он же чувствует настроение сидящих напротив него господ, и если видит, что они и сотни тысяч их читателей во многом согласны с ним, то уже и не притворяется. Чего тут стесняться.

С ними уже не надо церемониться, и когда они спросят про преемника, заливать им можно как своим. Дескать, "думаю об этом всегда начиная с 2000 года", но, вообразите себе, "конечное слово (останется) за избирателем, за гражданином Российской Федерации". А ежели кто из них, невежд, переспросит, мол, транзит власти будет осуществляться "в процессе голосования российскими избирателями через Думу?" - ответ последует незамедлительно. "Почему через Думу? Через прямое тайное... не так, как у вас, в Великобритании. У нас демократическая страна". И ремарка "смех" обозначит полнейшее взаимопонимание, достигнутое радушным хозяином с его гостями.

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 28.06.2019
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17-я "Прямая линия". Кадр видео

Семнадцатое мгновение

Илья Мильштейн, 20.06.2019

Владимир Путин провел 17-й ежегодный сеанс общения с народом. Мы не услышали ни одного вопроса про политзеков, и географические названия типа "Шиес" или "Екатеринбург" тоже никому не пришли на ум. Ответ на вопрос блогера касательно оскорбления величества свелся к тому, что госсимволы трогать нельзя, а про сказочного Путина выступающему не доложили. И только под конец в сценарии была прописана "человечность". Комментарий Ильи Мильштейна.
Александр Скобов. Courtesy photo

Онкология путинизма

Александр Скобов, 03.05.2019

Отношения путинского паханата с Западом - это отношения мафии с правоохранительными органами. Мафия стремится в них внедриться, взять под контроль и использовать в своих интересах. Мафия стремится их омафиозить. Путинский паханат - это вампир, чей укус обращает жертву в подобного ему. Он будет стремится превратить западные демократические институты в такую же выхолощенную, мертвую имитацию, в какую он превратил их в России.

Илья Мильштейн

Ничто человеческое

Илья Мильштейн, 04.03.2019

С одной стороны, если в подчинении у этого человека находятся все мишкины и чепиги, сколько их есть в России, то взывать надо именно именно к нему. Громко, проникновенно, чтобы все слышали. С другой стороны, вообще полезно напоминать Путину о тех, кто был убит по его приказу или кого убили невзначай, неряшливо исполняя другой его приказ. И не раз в год напоминать, но каждодневно.
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru

Захлебнулись своим ядом

Борис Соколов, 04.03.2019

Признавать, что преступление в Солсбери совершила Россия, нельзя. Выдвинуть же сколько-нибудь убедительную версию о причастности к отравлению в Солсбери британских, американских или иных западных спецслужб не получается. В "грандиозную антироссийскую провокацию в Солсбери" мало кто верит даже в самой России. Тем не менее Кремль принимает меры, чтобы свидетелей преступления в Солсбери не осталось.

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