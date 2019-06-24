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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
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Также: Мильштейн, Акции протеста, Политзеки, Колонки, Россия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Иван Голунов, Владимир Колокольцев, Павел Гусев

статья Марш, фейк, митинг

Илья Мильштейн, 24.06.2019
Митинг против репрессий. Москва, 23.06.2019. Кадр "Радио Свобода"
Митинг против репрессий. Москва, 23.06.2019. Кадр "Радио Свобода"
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Иван Голунов на свободе.

Нет, это, конечно, не новость, которой я спешу поделиться с дорогими читателями. Это реальность, в которой живем. Чудо, которое стало событием историческим. А также фоном для неразрывно с ним связанных последующих сюжетов - в частности, для двух протестных и одной гнусноватой акции. Объединяющим же фактором для них было дело спецкора "Медузы", внезапно арестованного, внезапно заключенного под домашний арест, внезапно освобожденного.

Вот об этом и хочется поговорить, постигая значение трех демонстраций и состояние социума, в котором все это происходило. Отталкиваясь от новости, которая уже давно не новость. При том что чудо, как ему и положено, остается чудом. То есть явлением по сути невероятным и малопостижимым.

Оттого по-человечески понятны дискуссии, развернувшиеся перед первым шествием, в ходе которых коллеги Ивана попытались, что называется, слить протест. Предлагая соотечественникам, в особенности москвичам, нигде пока не высовываться и тихонько выпить за победу в комфортных домашних условиях или там в кафешке. Я не верю, что условием освобождения Голунова для участников переговоров с начальством был отказ от шествия, запланированного еще до того, как министр Колокольцев узнал о невиновности журналиста. Такие вещи случаются сами собой, когда люди смертельно вымотаны, потрясены и боятся спугнуть удачу. Догадываясь при этом, что обозленные силовики захотят отыграться на гражданах. Тем не менее обращение, подписанное Тимченко, Колпаковым, Осетинской и другими, прозвучало довольно-таки нехорошо, и они сами это поняли, посчитав необходимым прийти на марш, а не праздновать викторию в узкой компании. Жестокое месилово, устроенное бойцами Колокольцева и Золотова в этот день, подтвердило их опасения и правоту всех, кто вышел на улицы Москвы. Одновременно выяснилось, что общество в России живо и чудо освобождения спецкора можно объяснять не только иррациональными причинами.

Напротив, спойлерский митинг 16 июня, организованный вечным главредом Павлом Гусевым и его заединщиками, свидетельствовал об ином. О том, что начальство прочухалось и пожелало возглавить акцию в защиту Голунова, раз уж не удалось его посадить. По проспекту Сахарова бродили какие-то оторопелые россияне, желавшие "поддержать власть", подержать плакат со Сталиным, возвысить свои голоса в защиту газетки "Хочу в СССР" и мошенницы-инопланетянки, объявленной в международный розыск. Когда бы не отдельные ораторы и баннеры, напоминавшие о политзеках в путинской России и о судьбе ингушей при Евкурове, ощущение кромешного позора при виде этого трагикомического зрелища было бы полным. В общем, складывалось впечатление, что пресловутая вертикаль власти в стране еще как-то функционирует, но все больше крутится вхолостую. Возникало такое чувство, что в администрации Кремля теперь и нормальный путинг организовать не смогут. Все-таки время бежит неумолимо, и руководство само уже не помнит, кого и зачем надо сгонять, чтобы получилось что-нибудь всенародное. Утрачиваются навыки.

Наконец, вчерашний митинг против репрессий, организованный либертарианцами и независимым Профсоюзом журналистов, располагался как бы между первыми двумя, однако тяготел к недозволенной протестной акции. Это был митинг разрешенный, но при участии примерно тех же граждан, что выходили, никого не спросясь, 12 июня, и выступавшие были под стать публике. Анастасия Буракова из "Открытой России", Михаил Светов из Либертарианской партии, матери Анны Павликовой и Дмитрия Пчелинцева, Светлана Бабенко из Шиеса, редактор "Медузы" Алексей Ковалев, Любовь Соболь от Навального... Закономерным образом митинг увенчался задержаниями, поскольку, вообразите себе, баннеры с надписями "Мусора хуже говна" и "Путин - вор" не понравились надзиравшим за акцией полисменам и другим сторонникам Владимира Владимировича.

Короче, Иван Голунов на свободе, и процесс осмысления этого удивительного события продолжается, и каждый из митингующих осознает его в меру своих сил, разумений и гражданской активности. Общество яростно протестует, глухо бурлит, прикидывается несогласной ветошью, а в целом постепенно меняется, и даже худшие в нем, увлеченно сотрудничающие с властью, тайно мечтают о переменах. Это общество, пожалуй, новое, прикоснувшееся к чуду и ощутившее вкус победы - по-моему, в первый раз за двадцать лет. Это замечательное чувство, хочется надеяться, теперь уже не забудется никогда и станет согревать людей в минуты, часы, годы апатии, тоски, беспросветного отчаянья.

А в том, что власть еще обеспечит граждан этими переживаниями, можно не сомневаться. Мы ведь ее очень хорошо изучили за эти десятилетия, чтобы не предаваться иллюзиям, превозмогая безнадегу. Впрочем, творились при нашей жизни и чудеса покруче освобождения невиновного; бывало, что и всю страну освобождали вместе с ее жителями, топтавшими большую зону. Потому надежда жива.

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Илья Мильштейн, 24.06.2019
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