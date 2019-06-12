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Также: Мильштейн, Президент, Акции протеста, Полиция, Колонки, Россия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн

статья Оптимизм и активизм

Илья Мильштейн, 12.06.2019
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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Массовые задержания граждан РФ, мирно и без оружия собравшихся в День России на улицах и бульварах столицы, вызвали негодующую реакцию в Кремле. Об этих беззаконных действиях полиции, как полтора часа назад сообщил корреспонденту "Граней" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, доложено Владимиру Путину. Кроме того, в ходе встречи с ним уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой гарант был проинформирован о том, что применение силы к задержанным свидетельствует о "непрофессионализме сотрудников правоохранительных органов". Со слов председателя редакционного совета "Новой газеты" Дмитрия Муратова и главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова нам только что стало известно, что Владимир Путин лично распорядился немедленно освободить более 400 человек, удерживаемых в отделах полиции.

С очередным внеочередным обращением к гражданам России выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. "По результатам проведения у задержанных во время шествия в Москве криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз, а также по итогам ознакомления высшего командного состава МВД РФ с текстом российской Конституции принято решение о прекращении в отношении этих людей административного преследования", - сообщил руководитель министерства. Все они отпущены за недостатком улик и в связи с недоказанностью их участия в совершении правонарушения, прибавил мужчина. Завершая свое обращение, Колокольцев сообщил, что будет ходатайствовать перед президентом об увольнении причастных к антиконституционным действиям генералов столичного главка МВД. После чего и сам обещает подать в отставку.

При этом авторы наиболее влиятельных и приближенных к власти телеграм-каналов с уверенностью предрекают грядущие отставки директора ФСБ Александра Бортникова и главы Росгвардии Виктора Золотова с дальнейшим переформатированием этих организаций и упразднением Главного управления по противодействию экстремизму, более известного как Центр "Э". Что со всей очевидностью свидетельствует о неуклонном нарастании демократических тенденций в стране после освобождения журналиста Ивана Голунова, о поражении системных силовиков в принципиальном идеологическом противостоянии с системными либералами и об ослаблении группы Школова в администрации президента.

Что касается любой следующей недозволенной властями протестной акции, то независимые аналитики, по-разному оценивая ситуацию в стране, сходятся в одном: несогласных опять будут бить. В связи с чем в кругах, близких к несистемной оппозиции, обостряются дискуссии о том, следует ли выходить на марши и что вообще делать. Как сообщил нашему корреспонденту главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, "мы отбили Ваню, мы уволили ментов, а теперь всем спасибо, активизмом мы не занимаемся и не хотим быть героями сопротивления, простите". "Мы не врачи, мы боль", - так сформулировал свое кредо главный редактор. Высказывались на сей счет, применительно к "Медузе" и новым шествиям, и другие, альтернативные мнения, которые сводятся к тому, что выходить надо не только для того, чтобы отбивать Ваню, однако не все они поддаются прямому цитированию.

Тем не менее мысль о том, что Россия под руководством президента Путина семимильными шагами движется к построению демократического общества, представляется бесспорной. Гарантией чему служит не только каждодневный подвижнический труд нашего национального лидера, направленный на устранение отдельных недочетов в усвоении статей Основного Закона РФ высшими, средними и нижними чинами наших полицейских подразделений, но и то, как на глазах меняется жизнь. А ведь еще вчера казалось, что ничего не меняется. Да и сегодня, к сожалению, находятся отдельные граждане (преимущественно сидящие по СИЗО, тюрьмам и лагерям, хотя и на свободе такие встречаются), которые способны в этом усомниться. Непонятно, откуда они берутся, но имена их известны компетентным органам, и хочется верить, что со временем этих людей удастся переубедить.

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Илья Мильштейн, 12.06.2019
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