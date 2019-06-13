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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
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Также: Акции протеста, Политзеки, Полиция, Право, Россия, Общество, Политика

статья Мы придем еще

13.06.2019

В День России московские полицейские напомнили протестующим и просто гуляющим, как тут обстоят дела со свободами. Людей жестко хватали и "паковали" на бульварах, на Трубной, в саду Эрмитаж. Разгул полицейского насилия был неизбежен после мощной общественной мобилизации за свободу Ивана Голунова и последовавшей закулисной сделки. Наши корреспонденты, как и многие журналисты в тот день, работали и снаружи, и внутри автозака.

Марш против фабрикации дел
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13.06.2019
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Оптимизм и активизм

Илья Мильштейн, 12.06.2019

Авторы наиболее влиятельных и приближенных к власти телеграм-каналов с уверенностью предрекают грядущие отставки директора ФСБ Александра Бортникова и главы Росгвардии Виктора Золотова с дальнейшим переформатированием этих организаций и упразднением Главного управления по противодействию экстремизму, более известного как Центр "Э". Что со всей очевидностью свидетельствует о неуклонном нарастании демократических тенденций в стране после освобождения журналиста Ивана Голунова.
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