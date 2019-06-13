В День России московские полицейские напомнили протестующим и просто гуляющим, как тут обстоят дела со свободами. Людей жестко хватали и "паковали" на бульварах, на Трубной, в саду Эрмитаж. Разгул полицейского насилия был неизбежен после мощной общественной мобилизации за свободу Ивана Голунова и последовавшей закулисной сделки. Наши корреспонденты, как и многие журналисты в тот день, работали и снаружи, и внутри автозака.

<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="//graniru.org/Politics/Russia/activism/m.276635.html"> <img src="//graniru.orghttps://graniru.org/att/cards/276635.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="//graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: Мы придем еще</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> В День России московские полицейские напомнили протестующим и просто гуляющим, как тут обстоят дела со свободами. Людей жестко хватали и "паковали" на бульварах, на Трубной, в саду Эрмитаж. Разгул полицейского насилия был неизбежен после мощной общественной мобилизации за свободу Ивана Голунова и последовавшей закулисной сделки. Наши корреспонденты, как и многие журналисты в тот день, работали и снаружи, и внутри автозака. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>