Зарегистрироваться | Войти через:
В День России московские полицейские напомнили протестующим и просто гуляющим, как тут обстоят дела со свободами. Людей жестко хватали и "паковали" на бульварах, на Трубной, в саду Эрмитаж. Разгул полицейского насилия был неизбежен после мощной общественной мобилизации за свободу Ивана Голунова и последовавшей закулисной сделки. Наши корреспонденты, как и многие журналисты в тот день, работали и снаружи, и внутри автозака.
Авторы наиболее влиятельных и приближенных к власти телеграм-каналов с уверенностью предрекают грядущие отставки директора ФСБ Александра Бортникова и главы Росгвардии Виктора Золотова с дальнейшим переформатированием этих организаций и упразднением Главного управления по противодействию экстремизму, более известного как Центр "Э". Что со всей очевидностью свидетельствует о неуклонном нарастании демократических тенденций в стране после освобождения журналиста Ивана Голунова.