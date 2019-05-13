О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.276283.html
Также: Мильштейн, Украина, США, Внутренняя политика США, Колонки, Европа, Мир, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

статья Ответишь за Байдена

Илья Мильштейн, 13.05.2019
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Реклама

Некий адвокат некоего политического лидера пожелал встретиться с избранным президентом иностранного государства, но потом передумал, и встреча не состоялась. Странная новость, не правда ли? Из тех, что даже третьеразрядными не назовешь, а если подобные сообщения и представляют для кого-нибудь интерес, то весьма специфический. Ну, легко вообразить такую публикацию в медицинском журнале, автор которого на конкретном примере исследует внезапную вспышку mania grandiosa в адвокатской среде. В обычном издании - гораздо труднее.

Между тем это первополосная новость - про Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка, адвоката президента США Дональда Трампа. О том, как Джулиани сперва во всеуслышанье объявляет о визите в Киев, а затем столь же громогласно отказывается от поездки. Это новость из мира большой политики, оттого достойны внимания все подробности, связанные с несостоявшимся рандеву. Все его хитросплетения.

Для Владимира Зеленского, который скоро станет президентом Украины, проблемы выстраивания двусторонних отношений с Америкой, равно и частных отношений с главой вашингтонской администрации, являются ключевыми. Не слишком рискуя ошибиться, можно сказать, что это для его государства вопросы жизни и смерти. Если заокеанские партнеры в дискуссиях с Кремлем будут в жестком тоне отстаивать правоту своих украинских союзников и нерушимость их границ, то мечты Путина о повальной паспортизации граждан соседней страны едва ли осуществятся. В ином случае громадянам, вероятно, придется чуть ли не в одиночку отбиваться от старших братьев с их паспортами, танками, "буками", видимыми и невидимыми войсками.

У друга Дональда иные приоритеты. Специалист по крупным сделкам, он, пожалуй, готов договариваться с Россией на условиях размашистых геополитических гешефтов, типа баш на баш. Так что всякий раз, узнавая о телефонных или с глазу на глаз переговорах Трампа или Помпео с Путиным или Лавровым, гадаешь, что они там перетирают и не обменивают ли Венесуэлу либо КНДР как сферы американского влияния на Украину, которую отдают Владимиру Владимировичу. Дабы он больше не видел в своих страшных снах натовские ядерные подлодки в сточных водах Мариуполя и наконец успокоился. Впрочем, власть первого лица в Америке, как известно, ограничена удавкой государственных институтов, вплоть до импичмента, и президент США вынужден с этим считаться. С первого дня в Белом Доме, когда он открыл для себя, что Конституция писана для всех американских граждан, включая самого гаранта. А еще есть реальная политика, которая посложнее любых олигархических сделок, и в рамках этой политики и диктуемых ею правил немыслимо говорить, что ты одновременно доверяешь и федеральным спецслужбам, и Путину, которого твои спецслужбы обвиняют в грубом вмешательстве во внутренние американские дела.

Тем не менее в его возрасте люди не меняются, и Трамп остается Трампом. Человеком, который не отделяет внешнеполитических целей от глубоко личных, и эти задачи должен был решить направленный в Киев адвокат. Во-первых, ему следовало сразу сбить спесь с избранного президента Украины: мол, радуйся, что с тобой согласился встретиться юрист из команды президента США, и помни, что от того, как повернется разговор, зависит благополучие твоей страны. Потому, во-вторых, Джулиани даже и не скрывал, для чего едет в Киев. Трампу нужно подтвердить компрометирующие сведения касательно Джо Байдена, его возможного соперника на грядущих президентских выборах, а история с украинской газовой компанией Burisma и впрямь достаточно некрасива, чтобы правильно воздействовать на американского избирателя. Точнее, это история про его сына Хантера, входившего в совет директоров Burisma, но, возможно, в ней поучаствовал и отец. Вице-президент тогда, в марте 2016 года, в обмен на получение Банковой миллиардного транша добился увольнения генпрокурора Шокина, расследовавшего коррупционные связи владельца украинской компании. Теперь, в-третьих, эти шантажные технологии Трамп пытался обернуть против потенциального конкурента. В поисках этих и других неопровержимых вещдоков, уличающих Демпартию и режим Порошенко в заговоре против его патрона, Джулиани и собирался нагрянуть в Киев.

Так складывался сюжет, и сказать, что Зеленскому в считанные дни предстояло совершить мучительный выбор, - это почти ничего не сказать. С одной стороны, путинская Россия, враг несомненный, проверенный и беспощадный, которому необходимо противостоять, то есть дружить с Америкой. С другой стороны, трамповская Америка, друг своенравный, которому лучше бы не перечить. Однако ситуация такова, что встревать в подковерные вашингтонские игры, даже если оставить в стороне самолюбие и моральное неприятие предлагаемой сделки, тоже рискованно. Сегодня это трамповская Америка, а завтра, глядишь, байденовская, и поди объясни другу Джозефу, что тебе выкрутили руки. Сегодня не доехавший до Киева адвокат разоряется насчет того, что узрел в окружении Зеленского "врагов" своего шефа, а завтра, как знать, он отправится вслед за Манафортом. Хотя кто поручится, что послезавтра Трамп не будет избран на второй срок? Нет в мире таких поручителей.

В итоге Владимир Зеленский просто попросил оставить его в покое, как на его месте поступил бы любой нормальный человек, но это не значит, что он сделал шаг абсолютно правильный. Ибо Трамп обидчив, а в умении обнаруживать врагов и плодить их превосходит всех адвокатов и политиков вместе взятых. За исключением разве что самых вожделенных своих партнеров по переговорам - Путина и Ким Чен Ына. "С кем ты, мастер культуры?" - спросил он украинского президента, и ответ его не порадовал.

Правда, отмеченная выше система сдержек и противовесов все-таки в Вашингтоне действует, и мы вместе с Зеленским будем надеяться, что Трампу не позволят обидеться на Украину всерьез. Тем не менее надо зафиксировать этот момент, довольно опасный для Киева, но упрекать Владимира Александровича нам не в чем. Поскольку мы вместе с ним живем в эпоху каждодневных странных новостей, порождаемых странными правителями, только, в отличие от него, наблюдаем происходящее. А ему, молодому и неопытному президенту Голобородько, законно избранному "коту в мешке", медленно выползающему из мешка и постепенно осознающему, куда он попал, уже приходится принимать судьбоносные решения. Ему стоит посочувствовать.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 13.05.2019
статья Статьи по теме
Победа Владимира Зеленского. Кадр ТСН

Безумство храбрых

Илья Мильштейн, 22.04.2019

Если свежеизбранный президент и его избиратели мечтают отныне жить так, словно нет никакой войны, и при самом худшем сценарии, если провалятся все переговоры и донбасские старики, подталкиваемые в спину местным руководством, гордо откажутся от пенсий, просто игнорировать Россию, то этого не получится. Потому что Путин не любит, когда его игнорируют. Путину требуется война. Путину нужны заложники.

Какие наши годы

Владимир Абаринов, 26.04.2019

Бывший вице-президент США 76-летний Джо Байден принял решение выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года. У него есть все шансы выиграть партийную номинацию. Однако он медлил с выдвижением из-за обвинений в неподобающем поведении с женщинами. В 1988 году Байден был самым молодым кандидатом в президенты, теперь будет самым пожилым. Дональд Трамп упражняется в сарказме.

новость Новости по теме
12.05.2019 Советник Зеленского: С Россией у нас война →
11.05.2019 Джулиани: В окружении Зеленского есть враги США →
13.03.2019 Манафорт осужден к 7 с половиной годам тюрьмы →
Фото и Видео
49721
Play own
Разгром шествия на Невском
49722
Play own
Безумный Первомай в Москве
49700
Play own
Избиение украинского заложника
49698
Play own
Год в СИЗО за уточку
Реклама


Выбор читателей
новость В ФСБ рухнула крыша
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото: Грани.Ру
новость Помпео не хочет в Москву
Майкл Помпео. Кадр трансляции
статья Россия в беспамятстве
Виталий Портников
статья Путин присваивает Победу
Борис Соколов
статья Тбилиси против Путина: ВИДЕО
Антипутинская акция в Тбилиси. Фото Д.Борко для "Граней"
РЕКЛАМА
новость Украина и национальный вопрос
Рефат Чубаров. Фото с личной ФБ-страницы
новость Военный против SERB
Владимир Скубак. Фото: sibreal.org
новость Сирия: бомбежки без гуманитарки
Школа в Идлибе после авиаудара. Фото: @ALAMAWI
новость Доренко: версия отравления
Сергей Доренко. Фото Д.Борко/Грани.Ру
статья Смерть телекиллера
Сергей Доренко. Кадр youtube-канала "вДудь"
новость "Суперджет": чемоданы ни при чем
Сгоревший SSJ-100 в Шереметьеве. Кадр видео из телеграм-канал Mash
статья Победить советчину
Галина Аккерман. Courtesy photo
новость Общак Януковича конфискуют
Виктор Янукович. Фото: president.gov.ua
в блоге Оккупанты шесть лет спустя
465
новость Морской трибунал: дело украинских моряков
Замглавы МИДа Украины Елена Зеркаль в международном морском трибунале. Фото: itlos.org
новость Паспортизация террористов
Российские паспорта. Фото: Грани.Ру
статья 9 мая: праздник без гостей
Биньямин Нетаньяху на параде в Москве, 09.05.2018. Фото: kremlin.ru
статья Безумный Первомай в Москве: ФОТО, ВИДЕО
Монстрация в Москве, Фото Грани.Ру
статья Путин становится комиком
Виталий Портников
новость Арест за оскорбление прокурора
Дмитрий Пашинов. Фото: novayagazeta.ru