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Некий адвокат некоего политического лидера пожелал встретиться с избранным президентом иностранного государства, но потом передумал, и встреча не состоялась. Странная новость, не правда ли? Из тех, что даже третьеразрядными не назовешь, а если подобные сообщения и представляют для кого-нибудь интерес, то весьма специфический. Ну, легко вообразить такую публикацию в медицинском журнале, автор которого на конкретном примере исследует внезапную вспышку mania grandiosa в адвокатской среде. В обычном издании - гораздо труднее.

Между тем это первополосная новость - про Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка, адвоката президента США Дональда Трампа. О том, как Джулиани сперва во всеуслышанье объявляет о визите в Киев, а затем столь же громогласно отказывается от поездки. Это новость из мира большой политики, оттого достойны внимания все подробности, связанные с несостоявшимся рандеву. Все его хитросплетения.

Для Владимира Зеленского, который скоро станет президентом Украины, проблемы выстраивания двусторонних отношений с Америкой, равно и частных отношений с главой вашингтонской администрации, являются ключевыми. Не слишком рискуя ошибиться, можно сказать, что это для его государства вопросы жизни и смерти. Если заокеанские партнеры в дискуссиях с Кремлем будут в жестком тоне отстаивать правоту своих украинских союзников и нерушимость их границ, то мечты Путина о повальной паспортизации граждан соседней страны едва ли осуществятся. В ином случае громадянам, вероятно, придется чуть ли не в одиночку отбиваться от старших братьев с их паспортами, танками, "буками", видимыми и невидимыми войсками.

У друга Дональда иные приоритеты. Специалист по крупным сделкам, он, пожалуй, готов договариваться с Россией на условиях размашистых геополитических гешефтов, типа баш на баш. Так что всякий раз, узнавая о телефонных или с глазу на глаз переговорах Трампа или Помпео с Путиным или Лавровым, гадаешь, что они там перетирают и не обменивают ли Венесуэлу либо КНДР как сферы американского влияния на Украину, которую отдают Владимиру Владимировичу. Дабы он больше не видел в своих страшных снах натовские ядерные подлодки в сточных водах Мариуполя и наконец успокоился. Впрочем, власть первого лица в Америке, как известно, ограничена удавкой государственных институтов, вплоть до импичмента, и президент США вынужден с этим считаться. С первого дня в Белом Доме, когда он открыл для себя, что Конституция писана для всех американских граждан, включая самого гаранта. А еще есть реальная политика, которая посложнее любых олигархических сделок, и в рамках этой политики и диктуемых ею правил немыслимо говорить, что ты одновременно доверяешь и федеральным спецслужбам, и Путину, которого твои спецслужбы обвиняют в грубом вмешательстве во внутренние американские дела.

Тем не менее в его возрасте люди не меняются, и Трамп остается Трампом. Человеком, который не отделяет внешнеполитических целей от глубоко личных, и эти задачи должен был решить направленный в Киев адвокат. Во-первых, ему следовало сразу сбить спесь с избранного президента Украины: мол, радуйся, что с тобой согласился встретиться юрист из команды президента США, и помни, что от того, как повернется разговор, зависит благополучие твоей страны. Потому, во-вторых, Джулиани даже и не скрывал, для чего едет в Киев. Трампу нужно подтвердить компрометирующие сведения касательно Джо Байдена, его возможного соперника на грядущих президентских выборах, а история с украинской газовой компанией Burisma и впрямь достаточно некрасива, чтобы правильно воздействовать на американского избирателя. Точнее, это история про его сына Хантера, входившего в совет директоров Burisma, но, возможно, в ней поучаствовал и отец. Вице-президент тогда, в марте 2016 года, в обмен на получение Банковой миллиардного транша добился увольнения генпрокурора Шокина, расследовавшего коррупционные связи владельца украинской компании. Теперь, в-третьих, эти шантажные технологии Трамп пытался обернуть против потенциального конкурента. В поисках этих и других неопровержимых вещдоков, уличающих Демпартию и режим Порошенко в заговоре против его патрона, Джулиани и собирался нагрянуть в Киев.

Так складывался сюжет, и сказать, что Зеленскому в считанные дни предстояло совершить мучительный выбор, - это почти ничего не сказать. С одной стороны, путинская Россия, враг несомненный, проверенный и беспощадный, которому необходимо противостоять, то есть дружить с Америкой. С другой стороны, трамповская Америка, друг своенравный, которому лучше бы не перечить. Однако ситуация такова, что встревать в подковерные вашингтонские игры, даже если оставить в стороне самолюбие и моральное неприятие предлагаемой сделки, тоже рискованно. Сегодня это трамповская Америка, а завтра, глядишь, байденовская, и поди объясни другу Джозефу, что тебе выкрутили руки. Сегодня не доехавший до Киева адвокат разоряется насчет того, что узрел в окружении Зеленского "врагов" своего шефа, а завтра, как знать, он отправится вслед за Манафортом. Хотя кто поручится, что послезавтра Трамп не будет избран на второй срок? Нет в мире таких поручителей.

В итоге Владимир Зеленский просто попросил оставить его в покое, как на его месте поступил бы любой нормальный человек, но это не значит, что он сделал шаг абсолютно правильный. Ибо Трамп обидчив, а в умении обнаруживать врагов и плодить их превосходит всех адвокатов и политиков вместе взятых. За исключением разве что самых вожделенных своих партнеров по переговорам - Путина и Ким Чен Ына. "С кем ты, мастер культуры?" - спросил он украинского президента, и ответ его не порадовал.

Правда, отмеченная выше система сдержек и противовесов все-таки в Вашингтоне действует, и мы вместе с Зеленским будем надеяться, что Трампу не позволят обидеться на Украину всерьез. Тем не менее надо зафиксировать этот момент, довольно опасный для Киева, но упрекать Владимира Александровича нам не в чем. Поскольку мы вместе с ним живем в эпоху каждодневных странных новостей, порождаемых странными правителями, только, в отличие от него, наблюдаем происходящее. А ему, молодому и неопытному президенту Голобородько, законно избранному "коту в мешке", медленно выползающему из мешка и постепенно осознающему, куда он попал, уже приходится принимать судьбоносные решения. Ему стоит посочувствовать.