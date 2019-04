Реклама

Бывший вице-президент США Джо Байден принял решение выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года. Свое обращение к американцам он записал на видео, в котором позиционировал себя как защитника идеалов и ценностей Америки.

Ролик начинается кадрами "Марша объединенных правых" в Шарлотсвилле, Вирджиния, в августе 2017 года. Байден напомнил слова президента Трампа, сказанные им после кровавых столкновений правых с их оппонентами: "Там были прекрасные люди по обе стороны".

По обе стороны? Это слова, сказанные президентом Соединенных Штатов, морально уравнявшим тех, кто сеял ненависть, и тех, кто имел смелость противостоять этому. В этот момент я понял, что над этой нацией нависла угроза, какой я еще не видел в своей жизни...

Мы ведем борьбу за душу этой нации. Если мы позволим Дональду Трампу оставаться в Белом Доме восемь лет, он навсегда и фундаментально изменит характер нации, которой мы являемся. Я не могу безучастно наблюдать за этим. На карту поставлены важнешие ценности этой нации, сама наша демократия - все, что сделало Америку Америкой. Вот почему сегодня я объявляю, что намерен избираться в президенты Соединенных Штатов. Америка - это идея. Идея, которая сильнее любой армии, больше любого океана, мощнее любого диктатора или тирана. Она гарантирует каждому уважение его достоинства и не терпит ненависти. Она вселяет в каждого в этой стране веру в то, что, как бы ты ни начинал свою жизнь, нет ничего, чего ты не смог бы достичь, если будешь работать над этим.

В опросах демократического электората Байден задолго до своего выдвижения занимал первое место среди соперников за партийную номинацию. Однако бывший вице-президент долго медлил. Его нерешительность объяснялась обвинениями в неподобающем отношении к женщинам. В общей сложности четыре женщины заявили, что Байден распускал руки в общении с ними. Ни одна из них, однако, не обвинила его в сексуальных домогательствах - они говорили лишь о том, что его прикосновения были неуместными и неприятными. Все это выглядело как скоординированная кампания с целью выбить из седла наиболее сильного соперника Трампа, причем сделать это так, чтобы у него пропала охота обвинять в неуважении к женщинам Трампа.

В свое оправдание Байден опять-таки записал видео, а ролик разместил в Твиттере.

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts

Социальные нормы меняются. Я понимаю это, и я слышал, что говорили эти женщины. Политика для меня всегда была установлением связей, но впредь я буду более осмотрителен в уважении личного пространства. Ответственность лежит на мне, и я буду нести ее.

Президент Трамп встретил новость о выдвижении Байдена саркастическим твитом.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!