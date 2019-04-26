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Также: Внутренняя политика США, США, Мир, Политика | Персоны: Владимир Абаринов, Дональд Трамп

статья Какие наши годы

Владимир Абаринов, 26.04.2019
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Бывший вице-президент США Джо Байден принял решение выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года. Свое обращение к американцам он записал на видео, в котором позиционировал себя как защитника идеалов и ценностей Америки.

Ролик начинается кадрами "Марша объединенных правых" в Шарлотсвилле, Вирджиния, в августе 2017 года. Байден напомнил слова президента Трампа, сказанные им после кровавых столкновений правых с их оппонентами: "Там были прекрасные люди по обе стороны".

По обе стороны? Это слова, сказанные президентом Соединенных Штатов, морально уравнявшим тех, кто сеял ненависть, и тех, кто имел смелость противостоять этому. В этот момент я понял, что над этой нацией нависла угроза, какой я еще не видел в своей жизни...

Мы ведем борьбу за душу этой нации. Если мы позволим Дональду Трампу оставаться в Белом Доме восемь лет, он навсегда и фундаментально изменит характер нации, которой мы являемся. Я не могу безучастно наблюдать за этим. На карту поставлены важнешие ценности этой нации, сама наша демократия - все, что сделало Америку Америкой. Вот почему сегодня я объявляю, что намерен избираться в президенты Соединенных Штатов. Америка - это идея. Идея, которая сильнее любой армии, больше любого океана, мощнее любого диктатора или тирана. Она гарантирует каждому уважение его достоинства и не терпит ненависти. Она вселяет в каждого в этой стране веру в то, что, как бы ты ни начинал свою жизнь, нет ничего, чего ты не смог бы достичь, если будешь работать над этим.

В опросах демократического электората Байден задолго до своего выдвижения занимал первое место среди соперников за партийную номинацию. Однако бывший вице-президент долго медлил. Его нерешительность объяснялась обвинениями в неподобающем отношении к женщинам. В общей сложности четыре женщины заявили, что Байден распускал руки в общении с ними. Ни одна из них, однако, не обвинила его в сексуальных домогательствах - они говорили лишь о том, что его прикосновения были неуместными и неприятными. Все это выглядело как скоординированная кампания с целью выбить из седла наиболее сильного соперника Трампа, причем сделать это так, чтобы у него пропала охота обвинять в неуважении к женщинам Трампа.

В свое оправдание Байден опять-таки записал видео, а ролик разместил в Твиттере.

Социальные нормы меняются. Я понимаю это, и я слышал, что говорили эти женщины. Политика для меня всегда была установлением связей, но впредь я буду более осмотрителен в уважении личного пространства. Ответственность лежит на мне, и я буду нести ее.

Президент Трамп встретил новость о выдвижении Байдена саркастическим твитом.

Добро пожаловать в гонку, сонный Джо. Надеюсь только, что тебе хватит ума, а это давно под сомнением, успешно выиграть праймериз. Это будет противно - иметь дело с людьми, одержимыми по-настоящему больными и слабоумными идеями. Но если мы это сделаешь, увидимся на старте!

Джо Байдену 76 лет. Он был вице-президентом оба срока президента Обамы, а до этого 35 лет - сенатором. Впервые он попробовал избраться в президенты в 1988 году, стал тогда самым молодым после Джона Кеннеди кандидатом и собрал на первом этапе кампании больше всех денег, однако быстро отстал от конкурентов и сошел с дистанции уже в августе. Нынешняя президентская кампания - вторая в его жизни, но теперь он самый пожилой кандидат.

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Владимир Абаринов, 26.04.2019
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