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Голодовка Сенцова | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
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Также: Мильштейн, Президент, Украина, Политзеки, Право, Ближний Восток, Война, Террор, Колонки, Россия, Европа, Общество, Мир, Происшествия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Олег Сенцов, Виктор Медведчук, Ирина Геращенко

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Илья Мильштейн, 27.08.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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Голодовка Сенцова. 132-й день

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Окончательное решение

Владимир Путин, по-видимому, принял более или менее окончательное решение убить Олега Сенцова. Тому есть немало косвенных доказательств. Абсолютное бездействие российского омбудсмена Москальковой. Однообразные речи президента РФ и его пресс-секретаря, которые раньше не смели влиять на суд, а ныне цепенеют перед вступившим в силу решением суда Российской Федерации.

Илья Мильштейн
09.08.2018

Ну почему Украина не Израиль? На экране не чуждого ему телеканала кум президента Путина беседовал с журналистом, волнуясь и негодуя, чем и следовало, по-видимому, объяснять сей неожиданный поворот и сюжет из новейшей истории, который он приводил как образец для подражания. Виктор Медведчук был слишком возбужден, оттого не вполне соображал, что говорит. Иначе бы не стал, размышляя вслух о судьбах украинских заложников, вспоминать про Гилада Шалита - израильского солдата, которого обменяли на сотни палестинцев, "осужденных за многочисленные убийства, за террористические акции и за бандитизм". Фактически Виктор Владимирович приравнял тех россиян и деятелей ОРДЛО, которые удерживают в своих тюрьмах украинских граждан, к убийцам, террористам и бандитам. Крестный отец дочери за такое вряд ли его похвалит.

Впрочем, это был лишь досадный эпизод в долгой беседе, посвященной преимущественно проблеме обмена соотечественников Медведчука на россиян, и больше он подобных ляпов не допускал. Напротив, грамотно обвинял украинского омбудсмена Людмилу Денисову в том, что именно из-за ее "опрометчивых действий" Олег Сенцов до сих пор томится в лагере. Грамотно порицал первого вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко, которая у себя в фейсбуке поносила "кремлевских нелюдей", а ведь они тоже люди. "Вот такое заявление когда читают там, между башнями в офисах, как его воспринимают?" - возмущался интервьюируемый, и мы живо представляли себе и эти офисы, и эти башни, и этих непрошибаемых с виду, но в сущности очень ранимых начальников, которых нерасчетливо оскорбила первый вице-спикер.

Еще Медведчук грамотно удивлялся, когда разговор заходил о помиловке на имя Путина за подписью Сенцова: мол, "а что такого страшного" могло бы произойти, если бы он написал челобитную? И необычайно грамотно обнадеживал зрителей, отвечая на вопрос, вернется политзек домой из Лабытнанги или нет. "Конечно приедет", - уверял нас бывший адвокат по назначению Василя Стуса, замученного в советском лагере, и это на фоне всего сказанного звучало весомо.

Дескать, ведите себя как евреи на переговорах с противником. Не допускайте грубостей и бестактных оценочных суждений. Щадите хрупкую психику террористов - и все ваши мечты сбудутся, и десятки украинцев и русских, попавших в плен на войне, обнимут своих родных, и мама Олега, которого не помиловал обиженный Путин, увидит наконец сына, живого и амнистированного. Или они погибнут, как давний его подзащитный, человек очень уж несговорчивый, и виноваты в этом будете вы, несдержанные в речах, постящие в своих блогах невесть что и огорчающие тюремщиков.

Воспринимать советы главного российско-украинского специалиста по заложникам можно по-разному.

С оптимизмом, склоняясь к мысли, что всемирная кампания в защиту политзека приносит плоды: не зря же Медведчук выражает уверенность в том, что Сенцов из лагеря "приедет", и как бы напоследок обрушивается на грубиянов, из-за которых замедлился процесс освобождения. С отчаянием, обнаруживая в словах переговорщика окончательный, смертный вердикт Олегу Сенцову и заранее обдуманное контробвинение в адрес украинской власти: вы и убили-с. А трезвая оценка ситуации, вероятно, должна сводиться к тому, что задача еще не решена и с кумом своим Владимир Владимирович далеко не всеми планами делится. Интуитивно Виктор Владимирович наверное догадывается, как достали крестного отца бесконечные требования, просьбы и мольбы освободить режиссера и как неприятны ему личные оскорбления, но точно ничего не знает и Медведчук.

Не исключено также, что и Путин пока не ведает, как ему поступить, хотя время поджимает. Убивать или не убивать - это, согласитесь, для политиков определенного типа проблема непростая. Тут важно все взвесить, чтобы не ошибиться.

Что же касается израильского опыта, то он не столь однозначен, как это представляется лидеру общественного движения "Украинский выбор". Бывает, что ради одного живого заложника или даже возвращения домой останков погибших солдат в Иерусалиме действительно соглашаются выпустить из тюрем множество приговоренных преступников. А бывает, что в целях борьбы с врагами и недопущения новых злодеяний израильтяне превентивно отстреливают террористов. Причем обмены, о которых вспоминал Медведчук, случаются довольно редко - в отличие от контртеррористических спецопераций. Это, разумеется, не значит, что в Киеве должны слепо копировать чужой более или менее удачный опыт. Чужой опыт не следует копировать слепо.

А вот о чем нельзя не пожалеть, так это о том, что бывший серый кардинал Кучмы слегка запоздал со своими советами нашему руководителю. Ужасно вообще жаль, что Медведчука не было рядом с Путиным, когда решались судьбы захваченных на Дубровке или в Беслане. Нет сомнений в том, что он бы плохого не посоветовал, и если бы президент РФ прислушался к его предостережениям, то сколько взрослых и детей остались бы живы. Увы, тогда истинный "украинский националист", как назвал его позже, не скрывая специфического восхищения, российский национальный лидер, еще не кормился на заложниках и о том, как надо правильно спасать захваченных отморозками людей, сообщить ничего не мог. Ну, лучше поздно чем никогда, но все-таки не стоило бы ему заговариваться, путая наших славных террористов с чужими, дабы не задевать ни тех, ни других.

Комментарии 19 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 27.08.2018
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Илья Мильштейн

Линия линяет

Илья Мильштейн, 16.06.2017

Вчерашняя встреча Путина с народом по уровню бессодержательности превзошла все предыдущие. Скука была смертная слушать и смотреть, как он изображал из себя президента всех россиян, впрягая в одну телегу режиссера Учителя и трепетную лань Поклонскую, призывал повысить производительность труда, лицезрел народные танцы и принимал роды.
Виталий Портников

Шпионский мост

Виталий Портников, 27.05.2016

Путин не успокоится, пока они с Медведчуком не встретятся на хрустальном мосту и не пошлют оттуда воздушный поцелуй президенту Соединенных Штатов. Из щекотливой ситуации этой бескорыстной мужской дружбы может быть всего два выхода: либо Медведчук и в самом деле становится президентом Украины, либо Путин перестает быть президентом России.
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