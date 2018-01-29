Зарегистрироваться | Войти через:
Первая всероссийская протестная акция 2018 года прошла бодро невзирая на холод. Молодежь явно вошла во вкус. В обеих столицах полицейские не получили команды на жестокий разгон и массовые задержания. Демонстранты двигались по центру Москвы, вовсе не "мешая проходу других граждан". Видеорепортаж Дмитрия Борко.
Первая всероссийская протестная акция 2018 года прошла бодро невзирая на холод. Молодежь явно вошла во вкус. В обеих столицах полицейские не получили команды на жестокий разгон и массовые задержания. Демонстранты двигались по центру Москвы, вовсе не "мешая проходу других граждан". Видеорепортаж Дмитрия Борко.
В воскресенье в 118 городах России прошли протесты в рамках объявленной Алексеем Навальным забастовки избирателей против неконкурентных выборов. В Чебоксарах, Уфе, Кемерове, Мурманске и ряде других городов прошли задержания. Всего по стране задержаны 257 человек, в том числе превентивно. Среди задержанных в Москве был и сам Навальный.
В воскресенье в 118 городах России прошли протесты в рамках объявленной Алексеем Навальным забастовки избирателей против неконкурентных выборов. В Чебоксарах, Уфе, Кемерове, Мурманске и ряде других городов прошли задержания. Всего по стране задержаны 257 человек, в том числе превентивно. Среди задержанных в Москве был и сам Навальный.
Год будет скверным, но есть и хорошая новость. Все-таки режим постепенно входит в заключительную стадию, которая, конечно, может продлиться еще два-три президентских срока, однако и эти цифры под вопросом, да и вообще Россия такая страна, что здесь сбываются самые несбыточные прогнозы.
Год будет скверным, но есть и хорошая новость. Все-таки режим постепенно входит в заключительную стадию, которая, конечно, может продлиться еще два-три президентских срока, однако и эти цифры под вопросом, да и вообще Россия такая страна, что здесь сбываются самые несбыточные прогнозы.
Российская политическая жизнь в конце второго десятилетия ХХI века не связана с борьбой за власть. Поскольку власть уже давно, с 1999 года, технологично захвачена и успешно узурпирована той группой граждан, которых принято для простоты называть "питерскими чекистами". Вопрос о власти, самый важный в политике, решен и пересмотру пока не подлежит.
Потому почти все события, так или иначе связанные с оппозиционной деятельностью, перемещены в мир виртуальный. Запрещенные и легальные СМИ, блоги и микроблоги - аналог подпольных листовок и подцензурных вольнолюбивых изданий в эпоху доинтернетовскую - составляют огромную часть того процесса, который для простоты принято именовать "движухой". То есть проявлением жизни, осознанного политического протеста в замороченной, задавленной, полумертвой стране.
А иногда, раз в полгода или почаще, несогласные выходят на улицу. Вот как вчера, когда по призыву Алексея Навального россияне активно выступили в офлайне против выборов Путина, назначенных на 18 марта. Тогда движение сопротивления обретает убедительность документальной картины, транслируемой в прямом эфире. Выясняется, что в осажденной крепости далеко не всем нравится устоявшийся за два без малого десятилетия режим. Есть люди, преимущественно молодые, которые иначе представляют себе будущее России. В частности, у них имеется свой президент, к выборам не допущенный, но оттого еще более легитимный. Ради того, чтобы увидеть его имя в списках претендентов (программа-минимум) и вычеркнуть из списка имя узурпатора (программа-максимум), они и участвовали в шествиях и митингах в Москве и 117 других городах.
И в тот же день Ксения Собчак, один из главных конкурентов Навального в раздробленном демократическом движении, посещала Грозный, где, опять-таки в прямом эфире, устроила свою протестную акцию. Одиночный пикет в защиту чеченского правозащитника Оюба Титиева с дальнейшей прогулкой по малолюдному отчего-то центру чеченской столицы. Свободы сеятель пустынный, она медленно двигалась по городу в окружении соратников и журналистов, потом села в машину и уехала, и это тоже было зрелище незабываемое. Подобно забастовке избирателей - с первой минуты до последней.
Впрочем, случались в этот день и такие происшествия, которые затмевали все прочие. Когда Ксению Анатольевну окружали красивые, политически подкованные молодые люди и навязывали ей дискуссию, и тут становилось по-настоящему жутко. Однако держалась она, беседуя с местной молодежью, великолепно, что вызывало чувство восхищения. Когда наученный прошлым опытом Алексей Анатольевич уходил от погони и внезапно объявлялся на Тверской - и это впечатляло. Когда его брали через несколько минут и тащили в автозак и один из полицейских, растопырив ладошки, пытался успокоить толпу: мол, не беспокойтесь, граждане, все будет хорошо, - и это неожиданно смешило. Когда перед демонстрантами возникал кандидат в президенты Жирик и вдохновенно врал им, будто его тоже свинчивали в страшные годы перестройки, - и это вызывало чувства сложные. Стойкое ощущение бреда пополам с гордостью за ветерана нашей политической сцены. Дескать, надо же, такой старенький конторский спойлер, а все бодрится, выполняя задания начальства, все пытается оседлать протестную волну и заработать очки.
Третье уж поколение охмуряет, неугомонный. Невольно заглядишься на него, невольно за него порадуешься. Невольно призадумаешься.
Ибо он сегодня ярче многих символизирует российскую политическую жизнь, которая не связана с борьбой за власть. Пока не связана, но вот это стремление проницательного старца пристроиться к будущему, уболтать и увести его за собой внушает парадоксальную надежду. Ведь Жириновский олицетворяет власть и спецслужбы в их самом откровенном виде, без малейшей оглядки на приличия, и тот факт, что Владимир Вольфович захотел покалякать со школотой и студентами, вроде свидетельствует о наступлении новых времен. Как бы о том свидетельствует, что медленно, слишком медленно сходящее со сцены поколение фашиствующих старичков не без тревоги всматривается в грядущее, где им не будет места.
Заполнят ли это будущее те, кто ныне поддерживает несогласных, - вопрос покуда безответный. Если лидеры оппозиции и дальше будут проводить время в спорах и склоках о том, кто из них главный, а кто агент Кремля, потенциальные избиратели постепенно разбредутся по другим партиям, по кухням и по заграницам. Есть точка зрения, что власти российской сильно повезло с народом, но, пожалуй, еще больше в эти годы ей повезло с оппозицией. Несгибаемый в своей упертости Явлинский, ревнивый Навальный, лукавая Собчак - все они обречены, каждый в отдельности, кто собирать голоса, а кто выводить на площадь довольно ограниченную часть электората. А вместе могли бы даже сегодня понервировать начальство, объединяя за собой миллионы граждан, в том числе и тех, кто не готов расплачиваться за бесстрашие административкой, не говоря уж о тюрьме. Но проголосовать против тысячелетнего Путина вполне готов. Это ведь дело тихое, одинокое и не требующее особых доблестей.
Проблема, однако, в том, что покуда Собчак полемизирует с кадыровцами в Грозном, Навальный самоарестовывается в Москве, а Явлинский и вовсе ведет свою, как всегда поразительно эффективную предвыборную кампанию, время стоит на месте. И все они борются исключительно друг с другом - и немало уже одержали побед в этой увлекательнейшей борьбе. Как некогда Явлинский в принципиальнейшей схватке с Гайдаром и Чубайсом.
Оттого, собственно, и власть уже давно, с самого начала столетия технологично захвачена и успешно узурпирована так называемым Путиным, и в ближайшие шесть лет, если не случится чуда, ничего не изменится. Наблюдая героев в России и в Чечне, прямо любуешься ими. Возвращаясь в мир виртуальный, куда и они репатриируются с улиц и площадей, продолжая с прицельной точностью поражать друг дружку из говномета, надежду постепенно теряешь. После чего, отдавая дань вековой традиции, пьешь за успех нашего безнадежного дела, печально трезвея с каждым часом.