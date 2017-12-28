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Год 2018-й будет скверным.

Однако я это говорю не потому, что одарен свыше даром предвидения или по природе своей неисправимый пессимист. Как раз нет. Будущее вижу нечетко и оттого, должно быть, вглядываюсь в него с надеждой, а то и предаюсь сладким мечтам как личного, так и общественного свойства. Типа Россия будет свободной, да и я, сдуру купив лотерейный билет, обрету финансовую независимость - как награду за труды, за поденщину.

Просто Новый год, пора отпусков, и колонка эта, вероятно, продержится дольше обычного, так что едва ли разумно было бы откликаться на злобу дня. День пройдет вместе с его злобой и пошлостью, и другой пройдет, и пятый, а текст, посвященный какой-нибудь ерунде, вроде хитроумной отставки Мутко, так и будет, что ли, висеть на сайте? Это непорядок. Следовательно, надо заняться предсказаниями, прислушиваясь к себе и стараясь при этом говорить правду. Ну вот я и говорю: год будет скверным.

Во-первых, нам (не без помощи миллионов добровольно пришедших и насильно согнанных к урнам соотечественников) весной выберут Путина, и одной этой причины вполне достаточно, чтобы размышлять о завтрашнем дне с бесконечной тоской и скукой. О том размышлять, что еще шесть лет как минимум страна будет пребывать в статусе осажденной крепости, все более огораживаясь от остального мира. Остальной же мир, взирая на россиян и в особенности на выбранного россиянами начальника, станет все безнадежней оценивать нас и его и все строже наказывать.

Трудно сказать, что имел в виду многознающий Греф, когда заявлял недавно, что после введения новых американских санкций "холодная война покажется детской забавой", но это явно был не только шантаж. При том что новые санкции уже вводятся и дальнейшее их распространение практически неизбежно. Закадычный приятель и сподвижник Путина подавал некий сигнал, но кому и зачем - неясно. Еще трудней постичь, что может заставить нас завтра ностальгически вспоминать старые добрые времена холодной войны, хотя определенные догадки в душу закрадываются. Опять-таки намертво связанные с тем событием, которое нам и человечеству предстоит пережить в марте 2018-го, а потом долгие годы расхлебывать его последствия.

Выберут Владимира Владимировича, да. Поэтому, во-вторых, ситуация внутри страны внушает огромную тревогу, предощущение беды. Понятно, что для тысяч и тысяч российских граждан очередной срок Путина является оскорблением, которое невозможно стерпеть, и люди будут выходить на акции протеста по призыву Навального или сами по себе. Понятно также, что эти демонстрации нелояльности власть постарается пресечь испытанными методами - при помощи превентивных провокаций или прямого натравливания бойцов ОМОНа и Росгвардии на несогласных. А это значит, что следует ожидать избиений, арестов, судов и приговоров по образцам, тоже хорошо известным, и тут хочется подать совет и лидерам протестного движения, и гражданам, выходящим на площадь: действовать с осторожностью и беречь себя.

На днях, вслед за Шуваловым и Солженицыным, Путин определил сбережение нации как главную цель государственной политики, и в данном случае к президенту стоит прислушаться. А также к шефу ФСБ Бортникову, оглашающему иные, заветнейшие мысли гаранта, насчет того, что 37-го года по сути не было, но можем повторить. Короче, очень похоже на то, что закручивание гаек внутри страны на фоне неизбежных внешнеполитических провалов - вопрос почти решенный, и это людям нельзя не учитывать, вступая в неравный бой с нелюдями. В конце концов жизнь у всех у нас одна, даже у Путина, и прожить ее лучше бы подольше и на воле. К Алексею Анатольевичу и его фанатам это относится прежде всего.

Год будет скверным, но есть и хорошая новость. Причем объективно хорошая, которую я не стану объяснять тем, что по натуре чужд беспробудному пессимизму. Все-таки режим постепенно входит в заключительную стадию, которая, конечно, может продлиться еще два-три президентских срока, однако и эти цифры под вопросом, да и вообще Россия такая страна, что здесь сбываются самые несбыточные прогнозы. То есть не успеешь предаться абсолютному отчаянью, как в баснословные андроповские времена, когда и диссидентское движение было разгромлено, и холодная война полыхала ледяным огнем, и груз-200 из Афгана поступал бесперебойно, а вот уже и апрельский пленум прошел, и прожектор перестройки включили на полную мощность.

Кто бы мог подумать, правда? Кстати, я тогда не верил, что коммунизму кранты и союз нерушимый доживает последние годы, а все, кто мечтает из него сбежать, - сбегут. И из Кабула выведем войска, и из Восточной Европы, и под Новый год флаг советской империи медленно растает в постсоветском декабрьском небе.

Вот и сегодня не верится, что однажды кончится этот морок и Родина перестанет пугать соседей и, позорясь, закошмаривать весь мир. Совсем не верится, но для человека моего поколения это, пожалуй, обнадеживающий знак. Не ведаю когда, не ведаю как, но путинская Россия кончится так же бесславно, как и государство, где мы с ним родились, с подполковником КГБ, и надеюсь только, что на сей раз обойдется без геополитических катастроф, поскольку вроде некуда уже рассыпаться. И хотя власть делает все для того, чтобы Россию ненавидели за границей, а населяющие ее народы, словно готовясь к гражданской войне, выясняли отношения в жестоких богословских диспутах с поджогами, страна должна пережить того, без которого нет РФ, и устоять, и уцелеть, и измениться. Это будет большим подарком и для россиян, и для человечества. А Новый год ничего хорошего не сулит, и все-таки с Новым годом!