В Москве и Петербурге акции начнутся в 14 часов - на Тверской улице и площади Пролетарской Диктатуры соответственно. В столице с утра полицейские вломились в офис Фонда борьбы с коррупцией. Есть задержанные.

В воскресенье в 118 городах России проходят протесты в рамках объявленной Алексеем Навальным забастовки избирателей против неконкурентных выборов. В ряде городов чиновники отказали в согласовании акций. В некоторых регионов прошли задержания. Всего в полицию по состоянию на 12 часов мск попали около 40 человек.

В Уфе начались массовые задержания.

В Москве силовики выпиливают дверь в федеральный штаб Навального.

В Петербурге оперативники ЦПЭ пытаются проникнуть в квартиру активиста "Весны" Артема Гончаренко.

В Калуге в "Газель" с техникой для согласованного митинга, ехавшую к месту акции, дважды врезались битые легковые машины.

В Москве полицейские выпиливают дверь в помещение, где находится склад штаба Навального. По предположению "Навальный live", они разыскивают самого оппозиционного лидера, который, чтобы избежать превентивного задержания, скрылся из своей квартиры, или же секретную студию, где продолжился эфир "Навальный live", после того как силовики задержали сотрудников студии в офисе ФБК.

В Мурманске задержан заместитель координатора регионального штаба Навального. Активиста, имя которого не уточняется, схватили у подъезда собственного дома. Полицейские сослались на некую ориентировку.

В Москве полицейскими 2-го оперполка столичного УМВД задержан член федерального штаба Навального Николай Ляскин. Двое полицейских забежали в маршрутку, в которую сел оппозиционер, и вытащили его оттуда. Ляскина везут в ОП "Измайлово".

В Москве из офиса ФБК изымают компьютеры, сервера и камеры.

В Уссурийске, Приморский край, на акцию протеста в 20-градусный мороз вышли всего пять человек. После акции они сели в машину погреться и были тут же задержаны гаишниками, из-за того что у двоих оказались значки Навального.

В Уфе начались задержания протестующих. Задержаниям предшествовала перепалка демонстрантов с силовиками. Полицейские незаконно требовали от граждан разойтись.

В Нижнем Новгороде митинг согласован. Однако при проходе на акцию был задержан гражданин Роман Решетилов. Полицейские при досмотре обнаружили у него листовки с призывом к бойкоту выборов.

В Астрахани полиция явилась с обыском в штаб Навального. Изъяты листовки. Координатор Александр Когут и сотрудник штаба Кирилл Андрианов задержаны. Как предполагается, им вменяют незаконную агитацию (статья 5.12 КоАП). Кроме того, женщины-полицейские, одна из которых была в гражданском, увели несовершеннолетнего волонтера штаба.

В Томске на митинге задержаны координатор регионального штаба Навального Ксения Фадеева, а также еще около 10 активистов. Их доставили в ОП "Кировский". Задержанным вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Фото: ВК-страница "28.01: Томск выбирает забастовку"

В Москве полицейские, в том числе из ЦПЭ, вскрыли болгаркой дверь в офис Фонда борьбы с коррупцией. Они заявили, будто получили звонок о заложенной бомбе. В офисе велась прямая трансляция новостей канала "Навальный live". Силовики прервали эфир. Ведущий программы Дмитрий Низовцев был задержан, когда снимал на мобильник действия визитеров. Силовики заявили, что подозревают его в закладке бомбы. Дальше →

В Челябинске полицейские не допускали в сквер, где проходила акция, несовершеннолетних. Не допустили также гражданина 22 лет, у которого не оказалось документов, подтверждающих его возраст. Прямо во время выступления на митинге был задержан координатор движения "Весна" Денис Ибрагимов. Силовики заявили, будто он оскорбил представителя власти.

В Кемерове по пути на акцию задержана координатор регионального штаба Навального Ксения Пахомова. Полицейские остановили такси, в котором ехала активистка, и вытащили ее из машины. Сама акция проводилась в форме шествия. На нем задержали еще 13 человек, в том числе двоих несовершеннолетних. Одному из подростков полицейские вывихнули палец. Задержанные доставлены в ОП "Центральный". Им вменяется часть 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Защитников к ним не допускают.

Во время митинга в Барнауле полицейские устроили в региональном штабе Навального обыск. Изъяты 86 листовок и оргтехника. Между тем митинг, несмотря на 30-градусный мороз, собрал несколько десятков человек.

Фото: твиттер @Surovmag

В Южно-Сахалинске на организатора согласованного митинга Степана Лосева оформили протоколы по части 1 статьи 20.2 (нарушение порядка организации публичного мероприятия) и статье 5.12 КоАП (незаконная агитация). В отдел Лосев пришел по повестке за два часа до начала акции. В отделе его продержали три часа. На самом митинге, который собрал около 50 человек, задержали одну участницу, за то что она закрыла лицо шарфом. Вскоре ее отпустили.