О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Пропавшие за Крым | "Экстремисты" | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.267291.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.267291.html
Также: Акции протеста, Выборы, Общество, Полиция, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Борко

статья Прошли без разгона

Дмитрий Борко, 28.01.2018

Первая всероссийская протестная акция 2018 года прошла бодро невзирая на холод. Молодежь явно вошла во вкус. В обеих столицах полицейские не получили команды на жестокий разгон и массовые задержания. В Москве, сопровождая колонны, они посмеивались и не сильно нервничали. Демонстранты двигались по центральным улицам, вовсе не "мешая проходу других граждан"; прохожие реагировали со спокойным любопытством.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Дмитрий Борко, 28.01.2018
статья Статьи по теме
Акция в Челябинске. Кадр трансляции "Навальный live"

Забастовка избирателей: хроника

28.01.2018

В воскресенье в 118 городах России прошли протесты в рамках объявленной Алексеем Навальным забастовки избирателей против неконкурентных выборов. В Чебоксарах, Уфе, Кемерове, Мурманске и ряде других городов прошли задержания. Всего по стране задержаны 257 человек, в том числе превентивно. Среди задержанных в Москве был и сам Навальный.

Фото и Видео
37760
Play own
Антифашистское шествие в Москве
35797
Play own
Суд над Денисом Бахолдиным
34981
Play own
"Радость от малых сроков": приговор Дмитрию Крепкину
32578
Play own
Новое поколение протеста
Реклама


Выбор читателей
статья Зять Путина предохраняется
Илья Мильштейн
статья История глазами клоунов
Виталий Портников
новость Титиева вернули в ИВС
Оюб Титиев в Курчалойском ОМВД. Фото Ильи Новикова
новость Собчак за Титиева в Грозном
Пикет Ксении Собчак в Грозном. Кадр видео
РЕКЛАМА
новость МОК утвердил российскую заявку
Эмблема для спортсменов из России на Играх-2018
новость Земан остается президентом
Милош Земан. Фото: expres.cz
статья Новая атака на крымских татар
Джемиль Темишев и омоновцы. Фото Александры Ефименко для Граней.Ру
в блоге Стомахин: испытание крыткой
465
в блоге Памфиловой портят игру
383
новость Заключивших гей-брак оштрафуют
Евгений Войцеховский и Павел Стоцко. Кадр "Дождя"
новость Зэка не вернут на Украину
Андрей Лугин. Источник: krymr.com
новость Кто сломал киберзащиту США
Логотипы Symantec и McAfee
новость Новые санкции за Крым и Донбасс
Минфин США. Фото: Википедия
новость ФБР: Смерть Лесина - несчастный случай
Михаил Лесин. Кадр телеканала "Россия-1"
новость Дмитриев вышел из СИЗО
Юрий Дмитриев в дочерью. Фото Екатерины Клодт
статья Тайные рандеву Путина
Илья Мильштейн
в блоге Табу на смех над Сталиным
383
новость У Олега Навального отобрали стол
Олег Навальный в суде. Фото: @navalny
в блоге Зачем учить английский
383
новость Bloomberg: Тихонова рассталась с Шамаловым
Катерина Тихонова. Кадр видео