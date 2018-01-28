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Первая всероссийская протестная акция 2018 года прошла бодро невзирая на холод. Молодежь явно вошла во вкус. В обеих столицах полицейские не получили команды на жестокий разгон и массовые задержания. В Москве, сопровождая колонны, они посмеивались и не сильно нервничали. Демонстранты двигались по центральным улицам, вовсе не "мешая проходу других граждан"; прохожие реагировали со спокойным любопытством.
В воскресенье в 118 городах России прошли протесты в рамках объявленной Алексеем Навальным забастовки избирателей против неконкурентных выборов. В Чебоксарах, Уфе, Кемерове, Мурманске и ряде других городов прошли задержания. Всего по стране задержаны 257 человек, в том числе превентивно. Среди задержанных в Москве был и сам Навальный.