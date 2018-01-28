В воскресенье в 118 городах России прошли протесты в рамках объявленной Алексеем Навальным забастовки избирателей против неконкурентных выборов. В Чебоксарах, Уфе, Кемерове, Мурманске и ряде других городов прошли задержания. Всего по стране задержаны 257 человек, в том числе превентивно. Среди задержанных в Москве был и сам Навальный.