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Также: Мильштейн, Религия, Президент, История, Антисемитизм, Колонки, Общество, Россия, Ксенофобия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Тихон (Шевкунов), Кирилл, Владимир Путин

статья Ритуальная услуга

Илья Мильштейн, 29.11.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Генетическая травма

Если дело будет окончательно закрыто, Дом Романовых лишится смысла своего существования, повода постоянно напоминать о себе. В целом создается впечатление, что тема царских останков в очередной раз служит тем, что в политтехнологиях называется decoy - способом отвлечь общественное внимание от других острых сюжетов.

Владимир Абаринов
27.07.2012
статья Статья

Ветхий навет

Иерархи Московской патриархии призывают выяснить, не было ли убийство Романовых "оккультным". "Оккультный" тут эвфемизм, обозначающий "совершенный жидами". В том, что убийство Романовых совершенно по приказанию "жидов", руководство Московской патриархии убеждено.

Священник Яков Кротов
17.02.2011
статья Статья

Наветная святыня

Патриарх заехал в Белосток не случайно. Вероятно, он хорошо понимает, что лучшего места, чем у гроба младенца, "замученнаго от жидов", для речей о "все больше заметных антихристианских тенденциях" не найти. Ибо все эти "тенденции" исходят от либералов, ну а кто им платит и дергает их за ниточки, тоже все знают.

Виктор Давыдов
24.08.2012
383
Пара фраз 27.11.2017
в блоге Цареубийство и еврейство

Мракобесие и забота о внешних приличиях - вещи вроде несовместные, но это если речь идет о рядовых мракобесах. Тех, которые камнями, топорами и дубьем истребляют какое-нибудь местечко, населенное зловредным народцем. Погром - он и есть погром. Правила этикета не распространяются на погромщиков. А нередко и на их высокопоставленных вдохновителей.

Обскуранты нерядовые устроены сложнее. Они умнее, хитрее и, если можно так выразиться, культурнее простых и непростых бойцов мракобесного воинства. Красиво говорить обучены. Потому в сравнении с теми, кого окормляют своей идеологией, выглядят гораздо пристойней. Кремом бритвенным пахла харя - это про них, мракобесов просвещенных.

Вот, например, епископ Тихон (Шевкунов) о том, как следует соблюдать внешние приличия, знает буквально все. Предполагаемого духовника Путина украшают скромность и лукавство. Оттого бестактно спрошенный про свои особые отношения с президентом пастырь отвечает уклончиво. Наместник Сретенского монастыря амбициозен, но осторожен. Оттого слухи о том, что он подсиживает патриарха Кирилла, отвергает с негодованием и тревогой. Архиерей умен. Оттого считает необходимым вмешаться в дискуссию о "ритуальном убийстве" царя Николая и его близких, прозревая дикий скандал.

А скандал неизбежен, поскольку что-то давно у нас не расследовалось убийство в подвале Ипатьевского дома. И уже шло к тому, что в скрепоносные времена, особенно после истории с "Матильдой" и успешного просмотра телефильмов о Троцком и Парвусе - погубителях России, ритуальный характер преступления, совершенного в Екатеринбурге, должен был становиться все очевиднее. То есть, с одной стороны, сбылись самые худшие и самые естественные ожидания. Но, с другой стороны, это все-таки позор ужасный. Тот факт, что древним кровавым наветом всерьез занялись следователи по особо важным делам СК РФ. По наводке высших чинов РПЦ, и официальное заявление на сей счет было сделано в ходе церковной конференции под председательством патриарха Кирилла, посвященной цареубийству.

Предстоятель не догадался произнести нечто невнятно-примирительное, дабы хоть немного отвести позор от православной церкви. Его иерархи тоже не устыдились. Догадался только Тихон. Выступая на конференции и после, он долго и обстоятельно разъяснял всем желавшим его послушать истинный, диалектический смысл грядущего расследования. Сперва, конечно, говорил о том, что у "многих" в церковной комиссии по екатеринбургским останкам "нет сомнений, что это убийство было ритуальным". Но потом, как бы поправляясь, раскрывал событие преступления во всей его цветущей сложности.

Выяснялось, что "немало лиц, причастных к расстрелу... видели в убийстве поверженного российского самодержца особый ритуал возмездия, гревший их сердце высокий значимый смысл, причем совершенно индивидуальный, в зависимости от личных культурных, политических, классовых, национальных и каких угодно позиций". Да и вообще большевики были эстетами-символистами, каких поискать. "А разве мавзолей Ленина - это не сакральное, не символическое, не ритуальное явление?" - риторически вопрошал епископ, и это был божественный трюк, до которого никто из тупых мракобесов не мог бы додуматься. Мол, с чего вы решили, что мы тут исключительно евреями интересуемся? И чего вы беспокоитесь, евреи?

Открывалось, что сфера интересов Тихона безгранична, и зарождалась мысль, что он, пожалуй, хорошо смотрелся бы на месте Кирилла. Как-то убедительней, что ли. Рядом с ним, мракобесом цивилизованным и ловким, большинство даже начальствующих единоверцев выглядели довольно уныло.

Мракобесие и забота о внешних приличиях - вещи вроде несовместные, но есть нечто, что их великолепно объединяет. Это ханжество, определяемое в словарях как показная форма благочестия при тайной или явной неверности исповедуемым идеям. А ежели поискать подходящий к нашему случай синоним, то выпадет слово "иезуитство". Точнее едва ли охарактеризуешь тот антисемитский балаган, который опять, как это бывало уже в начале прошлого века, развертывается у нас на глазах. Причем в тех же декорациях и с участием знакомых персонажей - приближенных к трону мракобесов, умных и глупых, и тружеников охранки. А это настраивает на печальный лад, при всем нашем восхищении лицедейскими талантами духовника и его поразительным умением наводить тень на плетень.

В итоги все-таки он и ему подобные, как свидетельствует исторический опыт, оказывают ритуальные услуги режиму, с которым связывают свою блистательную карьеру. Беда даже не в том, что погромные настроения, диктуемые сверху, дискредитируют власти, как светскую, так и церковную. Плевать они хотели на репутацию. Беда в том, что эти настроения порождают в стране всеобщее отупение и тотальную злобу. Они же рано или поздно оборачиваются против властей, как светских, так и церковных, и несчастный Николай со своими близкими в конце концов тоже ведь стал жертвой этого повального озверения.

Так что по сути они неотличимы друг от друга: мракобесы изобретательные и дубовые. Тихон Шевкунов и те, кому он нынче подмигивает, советуя затаиться до поры. Потому как одно дело делают. Губят свою страну, чтобы потом свалить вину на инородцев с их причудливыми ритуалами.

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Илья Мильштейн, 29.11.2017
в блоге Блоги
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Дерьмометр 26.12.2012
в блоге Русские клевещут на себя
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Свободу антисемитам!

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В Петербурге идет суд над Константином Душеновым. В узком православном мирке современной России это знаменитость: он от имени митрополита Иоанна Петербургского в 1990-е годы, а после смерти митрополита от имени собственного публиковал всевозможные обличения "жидов" как врагов православия.

Обложка книги с сайта www.hro.org/editions/karta/nr3031/jevich.htm

Кровавая фальшивка века

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В сентябре 1903 года в русской черносотенной печати были впервые опубликованы "Протоколы сионских мудрецов". Этой антисемитской фальшивке, сфабрикованной царской охранкой, было суждено сыграть зловещую роль в европейской истории XX века. Сегодня, сто лет спустя, "Протоколы" по-прежнему вдохновляют борцов против "всемирного еврейского (или же "сионистского") заговора". Особенно много поклонников у "Протоколов" в нашей стране.

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Погром пером

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