

Фото из телеграм-канала Кадырова



О том, что когда-нибудь боевые действия могут перекинуться на территорию России, а "частные армии" - вступить в конфликт друг с другом, говорилось давно. Но воспринималось многими как ненаучная фантастика или wishful thinking. Да, хорошо бы, но не с нашим счастьем и не при нашей жизни. Тем временем это потихоньку происходит прямо на наших глазах. Пока все ожидали украинское контрнаступление "где-то там", запылал и эвакуируется целый 40-тысячный город на Белгородчине. Правда, его название никак не могут запомнить пропагандисты. Слишком велика империя, чтобы упомнить какое-то там Шемякино-Шмекино, надо бы сузить. И его жители, возможно, начали понимать, что нет до них никому никакого дела. Счастливому дедушке завоевания подавай. А с завоеваниями что-то идет не так. Взятие разрушенного и опустошенного Бахмута отпраздновали, теперь черед похмелья: вместо плацдарма для дальнейшего наступления получили тупик и ловушку.



Второй пункт в полную силу пока еще не раскрылся, но, похоже, и это не за горами. Пригожин лучше других понимал, да и проговаривался не раз, что взятие Бахмута не даст стратегического преимущества. Поэтому и пытался оттуда слинять, обставляя это шумной макабрической буффонадой, чтобы не брать на себя ответственность за то, что будет дальше. На этом закончился его "броманс" с Кадыровым - когда он словил чеченского героя на слове: на, брат, забирай! Кадыров ему этого не забыл, конечно. Поэтому сейчас, когда Пригожин заявил, что не знает вообще, что "Ахмат" делает на фронте, буквально "непонятно, чем занимается", конфликт вышел на новый виток.



На Пригожина прямо наехали уже трое высокопоставленных кадыровцев. Родственник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов, председатель чеченского парламента Магомед Даудов и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. В разных выражениях они ему "забили стрелку". Заодно обвинив в "болтовне", распространении панических настроений и большом количестве жертв. "Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где, что, когда увидимся". Пригожин ответил в том духе, что вы прекрасно знаете, где меня искать. Контуры внутривидового противостояния проступают все отчетливее. И столкновения между путинскими цепными псами могут стать реальностью так же тихо и незаметно, как стали реальностью боевые действия на территории России.