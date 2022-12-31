

Обмен пленными 14 декабря. Фото: телеграм-канал Андрея Ермака



Вернуть своих - важнейшая задача сражающейся Украины. Речь идет о захваченных в плен военнослужащих, об украинских политзеках - узниках Кремля, о депортированных гражданских лицах, в том числе незаконно усыновленных в России детях, а в конечном счете - и о возвращении миллионов беженцев.



31 декабря Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Украина вернула 140 человек, Россия - 82. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, среди возвращенных военных - раненые, защитники Мариуполя и острова Змеиный, бойцы теробороны из Славутича, "причем отцы и сыновья, которые вместе находились в плену", а также "наши с Бахмутского направления". Всего возвращено 82 бойца ВСУ, 15 из теробороны, 22 из Нацгвардии, 11 из ВМС и 10 из Госпогранслужбы. На родину вернулись 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицеров и 118 сержантов и солдат.



Без учета этого новогоднего обмена за время полномасштабной войны из российского плена удалось вернуть 1456 украинских военнослужащих. По состоянию на конец декабря (опять-таки без учета последнего обмена) в плену находились 3392 человек - такие данные привела в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland советница президента Украины Алена Вербицкая.



Еще 15 тысяч человек, по ее словам, за время полномасштабной войны в Украине пропали без вести. Среди них много мирных жителей. Вербицкая отметила, что судьба этих людей "совершенно неясна": они могли быть взяты в российский плен, похищены с оккупированных территорий или же убиты.



Агрессор нагло попирает международные конвенции о правах военнопленных. Профильные организации, прежде всего ООН и Международный комитет Красного Креста, оказались довольно беспомощны.



К украинцам в плену применяются жестокие пытки. Мониторинговая миссия ООН опросила 159 украинцев, находившихся в плену у России и связанных с ней вооруженных групп. Военнопленные рассказали о перевозке в места интенирования в переполненных грузовиках или автобусах, во время которых пленные иногда "не имели доступа к воде или туалету более суток, их руки были связаны, а глаза заклеены клейкой лентой так плотно, что оставались раны на запястьях и лицах". В отчете ООН говорится о жестоких "приемках" в колониях с избиениями, угрозами, травлей собаками и другими издевательствами, избиениях дубинками, деревянными молотками и ногами, пытках током с помощью элеткрошокеров и армейских проводных телефонов. Описаны и другие формы насилия: ранения ножом, из травматического оружия, имитация смертной казни, подвешивание за руки или ноги, причинение ожогов сигаретами.



Задокументировано также сексуальное насилие - например, "подтягивание мужчины за веревку, привязанную к его гениталиям, или раздевание жертв силой, которые сопровождались угрозами изнасилования". Женщин также подвергали психологическому насилию, заставляя слушать крики пытаемых мужчин в соседних камерах, угрожали им сексуальным насилием, подвергали издевательствам, которые приравниваются к сексуальному насилию: "заставляли обнаженными перебегать из одной комнаты в другую в присутствии охранников мужского пола".



Освобожденные из плены украинцы публично рассказывали о пытках и плохом обращении в плену. В августе пресс-конференцию дали трое защитников "Азовстали". Боец "Азова" Владислав Жайворонок (позывной Википедия) сообщил, что медицинская помощь раненым в плену - "это было не лечение, а сохранение жизни". Пленных истязали - "кому-то иглы вонзали в рану, кого-то пытали водой". По словам азовца Дениса Чепурко (позывной Манго), оккупанты избивали его, требуя, чтобы он дал показания против командования. "Нас выгоняли на так называемый обыск, раздевали догола, заставляли приседать. Тех, кто поднимал голову, начинали сразу бить", - рассказал он. Десять пленных спали на полу в комнате метр на метр, им давали 600 грамм непитьевой воды на двое суток. Военный разведчик Дмитрий Усиченко (позывной Вишня) сообщил, что во время "следственных действий" пленным украинским военным угрожали физической расправой и расстрелом. В октябре четверо украинок, освобожденных из плена, рассказали на пресс-конференции о психологическом давлении.



Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в конце декабря рассказал о новой психологической пытке, которую применяют оккупанты: украинцев вывозят из колоний якобы на обмен, а затем возвращают обратно и говорят, что Украина отказывается их менять. В действительности Украина не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен. По словам омбудсмена, Украина постоянно поднимает вопрос об обращении со своими пленными на международном уровне. "Благодаря этому давлению условия содержания в последнее время улучшились. Об этом свидетельствуют и вернувшиеся из плена. Координационный штаб работает для возвращения каждого украинца домой", - заверил Лубинец.



В начале декабря сотрудники Международного комитета Красного Креста синхронно посетили пленных украинцев и россиян. Как отметил в интервью "Настоящему времени" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, Красный Крест смог "один раз в течение двух дней посетить некоторые места содержания украинских военнопленных в России и среди российских оккупантов" - впервые за долгое время. "И это шаг вперед, поскольку до этого регулярно не было доступа Красного Креста, а именно эта организация, согласно Женевским конвенциям, отвечает за мониторинг и контроль соблюдения прав военнослужащих и условий, в которых военнопленные находятся. И Россия, страна-агрессор, эти нормы Женевских конвенций не исполняла, - сказал Юсов. - Очень хочется надеяться, что совместными усилиями в результате международного контроля и давления этот допуск будет на регулярной основе. Украина прозрачно и публично обеспечивает доступ Комитету Красного Креста, ООН, правозащитникам, журналистам к местам содержания российских военнопленных в Украине. Россия этого все это время не делала".



По словам представителя МККК Александра Власенко, всего пленных тысячи, а Красный Крест сумел навестить лишь сотни из них.





В мае на заводе "Азовсталь", последнем оплоте защитников Мариуполя, россиянам, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, сдались более 2500 украинских военных. Бойцов "Азова" держали в колонии в поселке Еленовка под Донецком. В ночь на 29 июля там в результате взрыва погибли более 50 украинских военных. Россия заявила, что колония якобы была обстреляна ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS, но анализ фотографий с места, в том числе спутниковых снимков, показал отсутствие следов от обстрела из РСЗО. Военные эксперты предположили, что азовцев сожгли во сне термобарическим оружием. Теракт в Еленовке так и не был расследован - к выжившим не допустили представителей МККК.



Так называемые "власти ДНР" после пленения азовцев заявляли, что устроят "трибунал" над ними. Первый этап судилища планировалось провести в Мариупольской филармонии, для этого там на сцене в начале августа появились клетки. В начале сентября "Генпрокуратура ДНР" отчиталась о "передаче в суд уголовного дела" в отношении 24 азовцев. Однако 21 сентября состоялся крупнейший обмен пленными и командиры "Азова" вернулись в Украину, а всего Россия отдала тогда 210 украинцев и 10 иностранных добровольцев. Украина в рамках этого обмена передала России путинского кума Виктора Медведчука.





Так называемые "власти ДНР" после пленения азовцев заявляли, что устроят "трибунал" над ними. Первый этап судилища планировалось провести в Мариупольской филармонии, для этого там на сцене в начале августа появились клетки. В начале сентября "Генпрокуратура ДНР" отчиталась о "передаче в суд уголовного дела" в отношении 24 азовцев. Однако 21 сентября состоялся крупнейший обмен пленными и командиры "Азова" вернулись в Украину, а всего Россия отдала тогда 210 украинцев и 10 иностранных добровольцев. Украина в рамках этого обмена передала России путинского кума Виктора Медведчука. До сих пор в плену остается украинский правозащитник Максим Буткевич, который летом был захвачен в Луганской области вместе с товарищами из батальона "Берлинго". В августе глава "Агоры" Павел Чиков опубликовал письмо Минобороны, согласно которому Буткевич находится в "ЛНР", состояние его здоровья "удовлетворительное". В ноябре Буткевич был награжден чешской премией The Stories of Injustes Award ("История несправедливости"). Награду за него получил отец. В прошлом эту премию вручали борцам против коммунистического режима в Чехословакии.



