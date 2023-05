Хорватская группа Let 3 поет на "Евровидении" о "мелком подлом психопате", газета The New York Times пишет о "самом опасном дураке в мире" - и это всё о нем. А в Польше декоммунизировали Калининград, вернув ему польское название Крулевец. Связь прямая: Россия утратила авторитет в мире, и ее мнение теперь мало кого волнует. Ксения Собчак разразилась матерным постом: "Совсем ебнулись и охуели". Попыталась острить, мол, удивительно, что поляков считают русофобами, да? Никак не могут забыть владычества Российской империи и протектората СССР, ха-ха. Ей смешно. Ксения Анатольевна почему-то до сих пор не заметила, что Россия не дает об этом забыть, напоминая самым кровавым образом. И что время, когда можно было хихикать свысока, из положения "хозяев дискурса", закончилось. Стоило бы понимать, что если ты приходишь с войной к соседям, стираешь с лица земли Бахмут, превращая его в кровавую кашу, и настойчиво называешь при этом Артемовском, то ты запускаешь бумеранг. Который с большой долей вероятности к тебе вернется. Иммануил Кант, уроженец Крулевца, учил, что поступать следует так, чтобы твои действия могли быть всеобщим законом.



Задолго до того, как российские оккупанты стерли Бахмут с лица земли, любой российский доктор филологических наук с легкостью объяснял, почему во всех отношениях правильно говорить "на Украине", но "в Донбассе" - и никакому Пескову не казалось, что это "граничит с безумием". Хотя это единственный пример употребления пространственного предлога "на" с названием континентальной страны. Что ж, не потому ли их самих теперь так часто отправляют "на"? Заслужили.



Нет, совсем не ожидали возвращения бумеранга. Песков на голубом глазу говорит в интервью сербскому телеканалу: даже подумать не могли, что страны НАТО станут помогать Украине! Британские ракеты и вовсе вызвали истерику. Ну кому же могло прийти в голову, что если бьешь ты, в ответ могут начать бить тебя?



Они часто говорили об "искусственных" народах, "искусственных" языках и "искусственных" названиях. Им платят той же монетой. Решение об изменении топонима было обосновано в Польше его искусственностью. К тому же он увековечивает память преступника: подпись Калинина стояла под документом о расстреле польских военнопленных в Катыни. Также комиссия по стандартизации географических названий отметила, что на ее решение повлияло российское вторжение в Украину. Навязывание "русского мира" заставило иначе посмотреть на вопросы навязанных названий и их символической нагрузки.



В прошлом году чехи запустили шуточную петицию за референдум в Калининграде по вопросу о вхождении в состав Чехии и переименовании его в Краловец. С требованием ввести чешские войска в Калининград. "Уникальная возможность расширить территорию и получить наконец выход к морю", - написал автор петиции. Позже было объявлено, что почти 98% жителей проголосовали "за". Шутку поддержало посольство США в Чехии и в официальном твиттер-аккаунте спросило Минобороны Чехии, не нужен ли им авианосец, чтобы разместить истребители F-35. К троллингу присоединились Почта Чехии, которая анонсировала марку в честь вхождения Калининграда в состав Чехии.



Почему же на этот раз в Кремле и вокруг него так возбудились? Жили ведь себе как-то в "Земле венедов" и "Земле кривичей", "Стране слез" и "Стране дураков" (варианты перевода названия России на разных языках). Даже загадочное "Нга" их нимало не беспокоило. А тут вдруг такой переполох. Да потому что совесть нечиста. И меряют по себе. Раз взялись называть по-своему - значит, будут отбирать. К тому же поляки установили, что под городом Быдгощ упала российская ракета Х-55. Отсюда все эти вопли, что Россию готовят к "дележу", а Крулевец с Крулевецкой областью войдет в Интермариум или Междуморье. Неплохой, кстати, вариант.