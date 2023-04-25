



Международный день дурака продолжается. Страна-агрессор с 1 апреля председательствует в Совбезе ООН. Факт, который президент Украины ранее назвал "абсурдным и деструктивным". 24 и 25 апреля заседания проводит министр иностранных дел России Сергей Лавров. США не выдали визы российским пропагандистам, которые должны были его сопровождать, но почему выдали ему самому, если могли не выдавать? Бывший советник представительства при офисе ООН в Женеве Борис Бондарев сказал "Настоящему времени", что это-де "вызвало бы скандал", "выглядело бы некрасиво" и было бы расценено многими странами как "недружественный шаг" по отношению к России, что привело бы в итоге к "разрушению ООН в принципе". Что же, вот в таком удивительном мире мы сегодня живем. Где бучанская резня и прочие геноцидальные практики в рамках "окончательного решения украинского вопроса" - это нечто менее скандальное, чем возможная невыдача визы министру лжи и хамства, как правильнее было бы называть Лаврова. Вообще говоря, это и есть более чем наглядное доказательство существования того самого "многополярного мира", об утрате которого так долго и нудно говорят Лавров с Путиным. Уродского мира морального релятивизма, права силы и, как следствие, многих войн. Мира, где гопник с ножом рассказывает в подворотне, как ему житья не дают, не позволяя развернуться. И что это не он напал, а на него напали.



"Иронией и даже трагедией" назвал посол Японии тот факт, что Россия инициировала заседание, чтобы обсудить многостороннее сотрудничество, основанное на защите принципов Устава ООН, в то время, когда она осуществляет неспровоцированную агрессию против Украины, что является прямым нарушением этих самых принципов.



Постоянный представитель Евросоюза в ООН Улоф Скуг, выступая от имени всех 27 послов ЕС, осудил войну, развязанную Россией против Украины, и несоблюдение ею Устава ООН. "Россия пытается представить себя защитником Устава ООН и многосторонности. Ничто не может быть дальше от истины. Это цинично. Мы все знаем, что в то время как Россия разрушает, мы строим. Пока они нарушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный суд, Международный уголовный суд - куда ни глянь, России презирает все", - говорилось в заявлении.



Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в безответственности, назвав развязанную ею войну против Украины "незаконной, неспровоцированной и ненужной". "Россия просто хочет перекроить международные границы силой в нарушение Устава ООН. Это противоречит всему, за что выступает эта организация", - сказала она.



Россия любит ссылаться на "глобальный Юг", чьи интересы она якобы защищает, борясь против "гегемонии Запада" и "золотого миллиарда". Но одна из самых резких отповедей в ее адрес прозвучала со стороны Эрнана Переса Луса, посла Эквадора в ООН. "Ни один из предлогов, используемых для нападения на Украину в нарушение Устава ООН, не имеет юридической силы, ни один из них", - заявил он. Добавив, что не существует "отдельного Устава для Запада, отдельного для Востока, отдельного для Севера и Юга, отдельного для мусульман, христиан или иудеев, Африки, Европы или Америки - Устав один для всех, он универсален". Посол также заявил, что превращение планеты в настольную игру "Завоевание мира" - это проявление колониального мышления, мышления фашистских и нацистских режимов. Отметив вклад России в мировую культуру, посол Эквадора выразил сомнение в том, что ее классики были бы согласны с "той смертью и болью, которые эта абсурдная война причиняет миллионам людей".



Вопрос о том, какую позицию заняли бы Пушкин, Толстой, Достоевский и Пастернак, которых упомянул посол, остается открытым. Сегодняшняя Россия использует их как индульгенцию и прикрытие своей агрессии. Так же, как использует формальный статус в ООН. С чем пора покончить. И это возможно сделать - нужна только политическая воля.



Есть прецедент в истории: в свое время, в 1974 году, полномочия Южно-Африканской республики, где был режим апартеида, не были признаны Генеральной ассамблей ООН. Генассамблея проголосовала большинством, двумя третями голосов. И у ЮАР отобрали возможность работать и делать заявления на разных уровнях организации.



Россия может быть исключена из ООН и на основании непрохождения процедуры вступления. После распада СССР она должна была вступить в ООН как новое государство, пройти определенные процедуры. Но вместо этого решила просто сменить табличку - как самопровозглашенный правопреемник СССР. По сути, не существует документа, который бы подтверждал, что Россия вступала в Организацию Объединенных Наций в любом качестве. И можно было бы признать, что она незаконно занимает свое место. На что до сих пор смотрели с "широко закрытыми глазами".



Этот вариант многих пугает, потому что он обнуляет все решения ООН за много лет. Но главное - не юридические формальности, а тот факт, что Россия здесь и сейчас кардинально нарушает и подрывает все принципы организации. Россия в Совбезе - это даже не слон в посудной лавке, а гигантская тикающая бомба. На которую все просто смотрят с опаской и ужасом. Сложно ли ее удалить? Сложно. Но вовсе не невозможно. И последствия ее сохранения будут куда тяжелее, чем последствия удаления. Тем не менее этот вопрос по сути даже не рассматривается.