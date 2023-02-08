

Коллаж Ирины Батаковой



Масштабы трагедии, которая постигла Турцию и Сирию в результате землетрясения, оказались чудовищными. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что число жертв может превысить 20 тысяч человек. В то же время турецкий геофизик Овгюн Ахмет Эркан называет и вовсе колоссальную цифру: по его мнению, под завалами находятся около 180 тысяч человек, и почти все они уже мертвы. В руинах лежат целые жилые кварталы и города. Так или иначе от землетрясения пострадают миллионы людей, в том числе около полутора миллиона детей.



Особенно тяжелая ситуация на северо-западе Сирии, в регионе, контролируемом повстанцами. Он находился в состоянии острого гуманитарного кризиса еще до землетрясения. Вызванного преимущественно российскими бомбардировками Идлиба и Алеппо. По меньшей мере 65 процентов критической инфраструктуры было разрушено или серьезно повреждено, а 90 процентов населения зависело от гуманитарной помощи. Сейчас проблема усугубляется тем, что Россия, пользуясь своим правом вето в Совбезе ООН, добилась закрытия двух из трех каналов помощи региону. Последний из них, который Россия закрыть не смогла, в настоящий момент парализован из-за последствий землетрясения. Режим Башара Асада требует, чтобы вся помощь стране поставлялась через Дамаск, а использование других каналов будет расцениваться как нарушение суверенитета.



В регионе проживают около 4,5 миллиона человек. Спасением людей и помощью пострадавшим здесь занимаются около 3 тысяч волонтеров международной неправительственной организации "Белые каски". Очевидно, этого недостаточно. Организация создавалась для реагирования на авиаудары, а не на стихийные бедствия такого масштаба. Россия вела против "Белых касок" мощную дезинформационную кампанию. И целенаправленно бомбила гражданские объекты повторно после прибытия волонтеров на место авиаударов. Не просто блокируя гуманитарную помощь, но и ведя войну со спасателями. На этом фоне утверждения российской пропаганды, что Россия одна помогает Сирии, а Запад ее, дескать, бросил, выглядят кощунственным лицемерием.



Россия не только замалчивает свою деструктивную роль в сирийском кризисе и преувеличивает собственную значимость в деле ликвидации последствий землетрясения. Она занялась своим любимым делом - политическими манипуляциями. Распространяя ложную информацию о том, что сирийцы для Запада якобы являются людьми "второго сорта", Запад игнорирует трагедию в Сирии и это западные санкции препятствуют доставке гуманитарных грузов. Валдайский эксперт Фархад Ибрагимов договорился до того, что даже факт помощи Турции объявил подозрительным. "В Турции сейчас внезапно американские спасатели появились, хотя надо сказать, что американцы просто так нигде не появляются. Даже если случается такая трагедия, они во всем ищут политику", - сказал Ибрагимов в эфире радио Sputnik.



"Во всем ищут политику" - это, конечно, то, что в психологии называется проекцией. Потому что именно в России уже через несколько часов после трагедии заговорили о том, что сейчас президенту Эрдогану самое время возобновить прямые переговоры с Асадом. И намекали, что это усилит позиции России, убрав главный камень преткновения между ней и Турцией.



Любителей конспирологии немало повсюду. И они всегда активизируются во время масштабных трагедий, вскрывая их "истинную" подоплеку. Но если в мире это обычно удел городских сумасшедших и маргиналов, которые водятся в пыльных углах интернета, то в России - часть мейнстрима информационной политики. Сообщений о "рукотворном" характере землетрясения в российском информационном пространстве действительно так много, что это далеко выходит за рамки конспирологического гетто.



Кроме прочих с конспирологической версией выступили: доцент лаборатории сейсмологии МГУ; старший научный сотрудник Академии военных наук, возглавляемой Валерием Герасимовым; бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию; депутат Госдумы пяти созывов, член политсовета "Единой России". Ее распространил как минимум один телеканал - "360", с техническим охватом аудитории в 36 миллионов человек. Она упоминалась на сайте RT ("доказательств этому нет и не будет, но...") и "КП" ("не стоит искать следы американского тектонического оружия, но..."). Медиа помельче стеснялись еще меньше, без всяких оговорок утверждая, что трагедию устроили американцы: чтобы не дать переизбраться Эрдогану, раскачать лодку и спровоцировать Майдан, предотвратить сближение Турции с Россией и выход страны из НАТО и т.д. и т.п.



Если на официальном уровне в России о Турции говорят как о потенциальном союзнике, намекая на то, что коварный Запад вбивает клин между ними и вообще от него туркам одно зло, то анонимные комментаторы часто пишут об этой стране как о враге, которого постигла кара за поддержку Украины.



При том что таких комментариев масса, Юрий Лоза призывает "кропить святой водой" украинцев, которые якобы глумятся над трагедией. В доказательство такого глумления приводятся записи фейкового телеграм-канала, якобы связанного с полком "Азов", где фото погибших детей, жертв землетрясения, сопровождаются совершенно дикими подписями. Напомню, что в Турции находятся пятеро освобожденных из российского плена командиров полка - по условиям соглашения они должны оставаться там до окончания боевых действий. И сейчас с ними пропала связь. Кроме того, там находятся десятки тысяч украинских беженцев. Турецкие беспилотники "Байрактар" сыграли огромную роль в сопротивлении российской агрессии. Им посвящена одна из самых популярных украинских песен, написанных во время войны. Очевидно, что в Украине никому бы в голову не пришло глумиться над жертвами землетрясения.



Украина одной из первых предложила Турции свою помощь. Президент Зеленский заявил, что украинские специалисты имеют опыт в ликвидации последствий подобных катастроф, поэтому отряд спасателей и необходимая техника отправятся на помощь в пострадавшие районы. Вскоре в Турцию вылетели два украинских транспортных самолета.



"Соболезнования пострадавшим, мы знаем, как это тяжело. Поговорили с нашими партнерами в Турции и предложили свою помощь - экспертизу по эвакуации и превращению железнодорожных станций в гуманитарные хабы. Да, мы сами в беде. Но мы хотим и можем помочь", - написал глава АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.



Мы сочувствуем, потому что знаем, каково это. Да, мы сами в беде, но мы хотим и можем помочь. Это лейтмотив реакции украинцев на трагедию.



"Я смотрела на видео с дронов целых разрушенных районов, а перед глазами наши города и села, стертые с лица земли. Смотрела на то, как достают из-под завалов людей, а перед глазами - девятиэтажка в Днепре. Смотрела на разрушенные здания, а перед глазами наш Ирпень, Буча, Мариуполь. Я знаю, что сейчас чувствуют турки. Знаю, как жжет в груди, как болит душа за людей, как душат слезы за детей. Я сочувствую им, потому что знаю, как это - смотреть и не быть в состоянии помочь", - написала Ирина Горбачева, депутат сельского совета Глевахи и волонтер.



Украинцы как никто знают, что вся жизнь вокруг может обрушиться за минуту. Даже те из них, кто раньше не размышлял о мировых проблемах, сейчас задаются вопросом: как могут какие-то упыри развязывать войны в мире, где и без того так много горя? Сами упыри об этом ни на секунду не задумались. Хотя, казалось бы, вот она, возможность выбраться из ловушки, в которую они себя загнали. Есть такой термин earthquake diplomacy - "дипломатия землетрясений", отсылающий к событиям 1999 года, когда Турция и Греция примирились после десятилетий взаимной вражды, удивив мировое сообщество. Тогда в обеих странах с разницей чуть меньше месяца произошли разрушительные землетрясения. И они помогли друг другу. Россия могла бы пойти этим путем. Даже если у них там внутри ничего не дрогнуло, просто из рациональных соображений - все равно ведь ничего не выходит: мол, сами видите, какая беда, ради уменьшения страданий мы решились на жест доброй воли. Но нет, даже намека такого никто не сделал. Ракеты как летели, так и летят. Пропаганда как плодила ненависть, кликушество и мракобесие, так и плодит. Они неисправимы.