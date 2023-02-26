

Фото 1927 года



Почти сто лет назад, в апреле 1923 года, состоялся XII съезд РКП(б). Первый съезд, на котором не присутствовал Ленин, потому что он стал уже почти гриб, и последний при его жизни. Троцкий и Сталин, как Бобчинский и Добчинский, предлагают друг другу выступить "вместо Ленина", и оба отказываются. Позже Троцкий назовет этот съезд "последним съездом большевистской партии" (на следующем его осудят, и они превратятся в "бюрократические парады"). Но нам XII съезд РКП(б) интересен не этим. Здесь в последний раз в повестку дня был включен "национальный вопрос". И по этому вопросу украинцы, один из которых был уроженцем Бахмутского уезда, критиковали Сталина.



Резолюция съезда провозглашала политику так называемой коренизации - то есть и украинизации тоже (как ее частного случая). Поэтому XII съезд РКП(б) занимает крайне важное место в мифе о создании большевиками Украины и украинцев. На этот съезд любят ссылаться, чтобы доказать, что большевики русских людей обидели и обделили как никого другого. "Мы должны... поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям. Только этой ценой мы сможем купить себе настоящее доверие прежде угнетенных наций" (из выступления Николая Бухарина). Вот, пожалуйста, какие вам еще нужны доказательства. Сплошная русофобия. Русских заставили преклонить колени за столетие до BLM. Именно так себя годами накручивали будущие Z-патриоты. Эту воображаемую рану им помогали расчесывать западные полезные идиоты: "В случае Советского Союза, власти которого предполагали оказать поддержку всем нерусским народам, основную тяжесть дискриминации несли на себе одни только русские" (Терри Мартин, профессор Гарвардского университета, автор книги The Affirmative Action Empire).



Affirmative action - это американская политика "позитивной дискриминации", комплекс мер по предоставлению преимущественных прав или привилегий определенным группам населения для достижения равенства в различных областях. Если верить Терри Мартину, то СССР применял ее задолго до американцев, что делало его на удивление прогрессивной империей.



Ах, деланно удивляется в 2019 году "Огонек", как же это такую замечательную книгу не заметили в России! Она ведь ломает все представления о сталинской империи! Причем автор отзыва умудряется одновременно похвалить сталинскую национальную политику и поныть про "заложенную на будущее мину". Мол, не могло быть ничего хорошего из того, что русских сделали "неудобной нацией", а Россию "исполосовали" национальными границами, вечно она проигрывала в "жестокой борьбе за территории".



Какое там "не заметили", на этой ахинее держится вся реваншистская идеология России, которая достигла апогея в 2022 году, но сформировалась задолго до него. Разве что теперь, благодаря этому Мартину, про "целенаправленную дискриминацию русской культуры и русских" заговорили со ссылкой на "мировую историографию".



Вернемся к XII съезду РКП(б). СССР существует без году неделя. Около трех месяцев, если быть точным. Это кое-как слепленный сырой полуфабрикат. Сталин предлагал лепить на основе РСФСР, включая в нее остальных, до кого руки дотянутся, на правах автономий. Ленин сказал, что тот "торопится" и вообще "великодержавный держиморда". Дело не в том, что Ленин просто не любил все русское. Он всего лишь был терпеливее и хитрее. При коммунизме никаких наций, конечно, не будет, но кто нам сейчас поверит, если мы всех обратно в ту же Россию потянем, которая тюрьма народов. Тоньше надо работать, дундук ты эдакий, тоньше! Ну и на съезде прямо говорилось: мы белых только потому переиграли, что они лоханулись с национальным вопросом, воюя за "единую-неделимую".



Так что политика коренизации, как и вообще создания национальных республик, во-первых, не была сталинской. И очень скоро Сталин это докажет, сделав разворот к национал-большевизму, или "руссоцентризму". По мнению профессора Ричмондского университета Дэвида Бранденбергера, это произошло в 1927 году. А Михаил Агурский, который, будучи советским диссидентом и сионистом, этот самый "национал-большевизм" почему-то приветствовал, чем заслужил похвалу Дугина, считал, что и вовсе в 1924-м.



Во-вторых, коренизация преследовала чисто практическую цель: власть большевиков на местах должна была стать свойской, родной, теплой и ламповой. Чтобы не вызывала отторжения и не провоцировала защитного национализма. Большевики уже обожглись в Украине, где они когда-то занимались маркетингом революции как у себя дома, то есть на русском языке. И даже в 1923 году, когда значительная часть Украины уже завоевана в результате кровавой интервенции и присоединена к СССР, Бухарин называет партию большевиков в Украине "русско-еврейской" на этом самом съезде. Если говорить языком цифр, то украинцы, согласно переписи 1922 года, составляли в партии 5,9%, а их доля в общем населении новообразованной страны - 21%. Для сравнения: те же показатели у русских равнялись 71,9% и 51,3%. Очевидно, что большевистская партия была ярко выраженной русской партией - партией захватчиков в этом случае. Которых и тогда, как и сейчас, встречали отнюдь не цветами. Вот ее-то - вовсе не украинцев - и необходимо было украинизировать. Чтобы войти в доверие.



Согласно переписи 1897 года в Российской империи, носителей украинского языка было 22 380 551, почти пятая часть всего населения империи! И это язык, свободное развитие которого запрещалось всяческими циркулярами. Покажите кто-нибудь эти данные идиотам, которые считают, что украинский язык был "создан" большевиками. Большевики, к сожалению, идиотами как раз не были, поэтому сделали правильные выводы. Украинский язык стал для них орудием привлечения "трудящихся масс" на свою сторону. Естественно, их целью не был расцвет украинской культуры и нации. По меткому выражению Троцкого, "сталинская бюрократия возводит, правда, памятники Шевченко, но с тем, чтобы покрепче придавить этим памятником украинский народ и заставить его на языке Кобзаря слагать славу кремлевской клике насильников".



На XII съезде РКП(б) Сталин, для проформы тоже критикуя "великодержавный шовинизм", пытается протащить мысль об одинаковом вреде любых национализмов. Украинские коммунисты Скрипник и Гринько поняли, к чему клонит этот держиморда, уравнивая национализм угнетенных с национализмом угнетателей: добра не жди. Оба они за критику Сталина и украиноцентричную политику поплатились жизнью. Скрипник - в 1933 году, Гринько - в 1938-м.



Кто-то может заметить, что и Устрялов, русский основоположник того самого национал-большевизма, у которого Сталин почерпнул идею, был расстрелян. "Истинно русского" Есенина клеймили и, может статься, сжили со свету. А Маяковскому гадости обидные разрешали писать: "Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль" (впрочем, его тоже... того).



В общем, как сказал большой любитель русской культуры, ныне покойный Витторио Страда, "это чудо, что благодаря стойкости русского духа, несмотря на катастрофу, русская культура сохранила свою жизнеспособность не только в эмиграции, но и в самом Советском Союзе, о чем свидетельствуют имена Пастернака, Шостаковича, Булгакова, Гроссмана, Бахтина и многих других".



Язык не повернется назвать известного итальянского русиста полезным идиотом. Да и вряд ли многие бы поняли, с чего бы это, только по одной этой цитате. Страда дожил до аннексии Крыма и говорил по этому поводу правильные вещи, в том числе вспоминая Гитлера и Судеты. По крайней мере, в тех интервью, что выходили на итальянском. На русском, правда, в интервью Евгению Попову (не пропагандону, а писателю) он почему-то прибегнул к уловке Сталина: не люблю, дескать, любой национализм, неважно, русский или украинский. Поразительно неуместно и пошло. Но, может, это "Сноб" включил самоцензуру, кто знает. На итальянском Страда высказывался куда более развернуто, хотя и достаточно беззубо, при всей правильности. Про твердый и решительный диалог с Россией, ни в коем случае только не ее изоляцию.



Но речь не об этом. А про "чудо" и "стойкость русского духа", благодаря которым сохранилась русская культура в СССР. Совершенно не отказывая в личной стойкости и не имея в виду, что с ними надо было поступить иначе, я все же замечу, что никто из упомянутых Витторио Страда представителей русской культуры не был расстрелян. Пастернак позволял себе антисоветский образ мыслей, особо его не скрывая. Да и что там скроешь - столичные русские писатели запросто сидели за одним столом с чекистами. С Яковым Аграновым в том числе, вторым человеком в НКВД, палачом Гумилева, распорядителем на похоронах Маяковского. Пастернаку звонил Сталин - узнать, что ему делать с Мандельштамом, который про него самого написал дерзкие стихи. Пастернак струхнул, не вступился. Плохой ты товарищ, товарищ Пастернак, сказал ему товарищ Сталин. А Витторио Страда принимал участие - в качестве связного - в публикации "Доктора Живаго" в Италии. Об этом было известно КГБ, тем не менее ему не отказывали в советской визе. Времена, конечно, были уже более вегетарианские. Пастернак до них чудом дожил, да.



Сталинские репрессии, конечно, не обошли стороной цвет русской культуры, но все же в ней не было события, известного в Украине как "Расстрелянное возрождение". Сейчас на сайте "Бессмертного барака" - 464 фамилии расстрелянных во время сталинских репрессий писателей и поэтов. Они со всего Союза. Список, возможно, неполный, но все же дает возможность сравнения. В Украине было расстреляно 246 писателей. Кроме того, в случае Украины (равно как Беларуси, других республик и народов) эти репрессии носили структурно иной характер. Принадлежность к русской культуре или использование в творчестве русского языка не могли быть непосредственным поводом для репрессий. Украинская культура, украинский язык - были таким поводом.



До и после 1937-1938 годов расстреливали примерно каждого двадцатого из осужденных по политическим статьям, в целом во время Большого террора были расстреляны 43% осужденных. А по "национальным делам" - 73,66%. Самым высоким процент казненных был среди финнов (80%) и греков (81%). В некоторых районах компактного проживания греков процент расстрелянных составил 92-94%. В Мариуполе был уничтожен единственный в СССР греческий театр.



Булгакову, которого не печатали и на работу не брали, Сталин тоже позвонил. Вскоре после похорон Маяковского. Вы, говорит, подайте заявление в театр, мне кажется, у вас все получится. И пьеса ему "белогвардейская" с антиукраинским душком тоже понравилась. Странно, говорит, почему ее то разрешают, то запрещают, хорошая же пьеса.



Удивительно, что я это все знаю и помню. Ведь я не только не русский, но и не русист. А знаю даже зачем-то про то, что Лиля Брик катала однажды маленького Васю Сталина на своем "Рено" за успехи в учебе. Про подробности ее бурной и странной интимной жизни. И как она, принимая в Москве какого-то заезжего русофила, вроде Витторио Страда, потчевала его омарами, крабами, судаком, камамбером и прочая. При уже совершенно пустых полках в магазинах. Получая отчисления с авторских прав на произведения Маяковского. Который, согласно красивой русской легенде, устал "наступать на горло собственной песне" - и бросил в лицо сталинскому режиму свою смерть. А не запутался в бесчисленных любовях и не заколебался зарабатывать на машины - не только для Лили, но и для ее очередного любовника.



Черт его знает, зачем я знаю об этом. Состою из этих знаний на какой-то очень большой процент. Просто потому, что "выпало в империи родиться". И такое знание делало тебя культурным человеком. Теперь оно стремительно превращается в черепки. Из-под груды которых можно и не выбраться.



А вот подобных украинских историй я не знаю. Вы скажете, это потому что украинская литература не дала гениев такого масштаба, как имперские столицы. А я вам скажу: просто их всех расстреляли. Многие же просто не выросли, потому что умерли от голода.