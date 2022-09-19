Короткое обращение Аллы Пугачевой через Instagram в Минюст ("Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан") вызвало куда больший взрыв, чем зачисление в иноагенты самого Максима Галкина. Только в инстаграме спустя сутки - 700 тысяч просмотров и 90 тысяч комментариев. Плюс невероятное число постов в остальных сетях. Пугачеву репостят и цитируют кинокритики, симфонические дирижеры, галеристы и просто обыватели. Немедленно взвизгнула "Комсомольская правда", которая не обращала внимания на куда более жесткое выступление Шендеровича по поводу его иноагентства - или на Невзорова, недавно публично покрывшего Путина луями.

"О господи!" - интеллектуал за интеллектуалом пишет в фейсбуке, что не понимает причины такого внимания к жесту Пугачевой, ведь она, будем честны, давно уже не поет, она такой артефакт времен СССР - и при этом Пугачеву тоже репостит.

Непонимание можно понять. Когда уже в этом веке Пугачева входила в топы самых влиятельных женщин страны (2012 год - второе место, 2013 год - пятое место, далее замеры не проводились), я тоже недоумевал. Как так? Не участвующая ни в каких дискуссиях, редко дающая интервью, ушедшая в частную жизнь, отложившая в сторону микрофон - и все еще "самая влиятельная"?!

Но сейчас у меня есть гипотеза.

Похоже, Алла Пугачева - это тот самый социализм с человеческим лицом. То есть даже не голос социализма с человеческим лицом, а сам социализм. Она посланница этого жизненного устройства, запрос на который вызрел в СССР, прорвался наружу в перестройку, а потом, казалось, умер, растоптанный кумовским капитализмом. Но нет. Запрос на "жизнь по-человечески" в масштабах страны есть, хотя запрашивающие и не могут его сформулировать. И Пугачева тоже не мастер формул, но она как бы министр культуры этого человеческого социализма. А дальше все по Гегелю: не только этика определяет эстетику, но и наоборот.

Пугачева ведь умудрилась в СССР ни разу не спеть про "время гудит, БАМ!" или "любовь, комсомол и весна". Она всегда пела про человеческие истории - и так, что ее интонация объединяла всех, то есть делала разобщенных людей народом, потому что для существования в качестве народа нужно иметь хоть что-то общее, кроме языка. Она была понятна потерявшим любовь женщинам, которым Пугачева никогда не втюхивала ничего типа "ой да, девочки, мы щас губки подкрасим, коньячку хряпнем и такого мужика оторвем!", но поднимала их страдание на высоту - по крайней мере, музыкальную. Она была понятна мадам Брошкиным из социальных низов, над которыми она посмеивалась, но никогда не издевалась. Она была понятна интеллектуалам и книжникам, для которых она в "Иронии судьбы" без малейшей интонационной фальши пела Цветаеву, Пастернака и Ахмадулину. А для геев она стала первой отечественной fag hag, подружкой-защитницей - и нет с тех пор такого дрэг-шоу, в котором очередная королева в парике и балахоне не открывала бы рот под фонограмму "Ледяной горою айсберг из тумана вырастает". По большому счету, во всех ее песнях есть общее идеологическое послание: у любого человека, самого маленького, есть право на уважение его человеческого достоинства. Вряд ли Пугачева осознавала, что это краеугольный камень современной западной цивилизации.

Я пытаюсь отыскать другую фигуру, которая в русской культуре так объединяла бы всех и которая, зная все гадости своей страны, не обрушивалась бы на них, не ниспровергала (хотя бы в эстетике), а просто не повторяла. Пугачева (в отличие, например, от меня) по отношению к России не борец, а жилец. Но это жилец, который не наступает в чужое дерьмо и не оставляет на пути свое. Ее песенная Россия - это страна социального равенства, где нет чванства богачей или властей, но есть общность по принципу общих судеб и чувств.



И если эта гипотеза о социализме с человеческим лицом верна, то взрывная реакция на слова Пугачевой означает две вещи. 1. Внутренняя поддержка сегодняшнего режима слабее, чем принято думать. 2. После краха режима, от чего бы он ни случился, самый реалистичный вектор - на строительство социально ориентированного государства, пусть даже будущий его строитель и не представляет, что именно таково устройство большинства "старых" стран сегодняшней Европы.



Ведь что говорит Пугачева в инстаграме? Мой муж - честный человек, любящий свою страну, и тогда я вслед за ним, его гонители бесчестны. Они губят страну и людей непонятно ради чего. Во всем этом нет ни слова ни про войну, ни про Украину (что многие в Украине ставят Пугачевой в вину), и вообще убийц она называет "нашими ребятами".



Пугачева очень хорошо чувствует, что в атомизированной, разобщенной стране сочувствие простирается лишь до границ семьи или ближнего круга, а понимание - лишь до границ государства. Призывать к сочувствию к Украине - это как во время войны в Афганистане было призывать к сочувствию к жителям Афганистана. "Да они все там моджахеды и наших убить мечтают!" Глухая стена русской реальности. Но можно - этот вопрос как раз доходит - спрашивать: а что вообще наши ребята там делают? Ради чего они там погибают? Почему мы вообще тратим на эту войну силы? Не лучше ли оттуда уйти?



Собственно, все эти вопросы и умудрилась - по отношению к войне в Украине - задать Пугачева в коротком тексте из 49 слов. По большому счету, она призывает к тому, о чем мечтают сами украинцы: "Оставьте Украину в покое, пусть сами решают свои проблемы. А мы будет решать свои".



И последнее. Думаю, что если бы я поставил целью разобраться в политических установках Аллы Пугачевой, то быстро бы обнаружил, что мы состоим в разных партиях. И это нормально: платформ должно быть много. Но когда во время войны показатель контрастности выкручивается до предела, то нужно смотреть, по какую сторону - черного или белого - остается человек.

С Пугачевой, по-моему, тут все ясно. Аплодисменты она заслужила.