Фашистская ли страна Россия?
Слово "фашизм" в России давно утратило всякий смысл, настолько его измызгали. Не в последнюю очередь - кремлевская пропаганда, постоянно обвиняющая в фашизме Украину и Запад. В принципе сейчас это просто ругательство в отношении всех и всего, что не нравится. Но выхолощенное слово продолжает использоваться не только по инерции, но по причине, отмеченной журналистом Андреем Архангельским: есть надежда, что лексикон 1945 года "вновь сделает нас победителями".
Однако все это не значит, что явления, которое можно обозначить как фашизм, в реальности не существует. И тут выясняются две примечательные вещи. Во-первых, страна, претендующая на торговую марку "победителя фашизма", мало что знает о фашизме как таковом. Число книг по этой теме на русском языке ничтожно по сравнению с книгами на английском, немецком, французском. Популярной книги нет вообще ни одной. "Фашизм" для россиян - это Гитлер, война, лагеря смерти и уничтожение "неполноценных народов", хотя национал-социализм являлся лишь крайним проявлением куда более широкого явления. Одна из главных причин такой куцести взгляда - в том, что советский социализм был вариацией исторического фашизма (с этим связана и замена в советской историографии "национал-социализма" на "фашизм": чтобы не возникало вопросов по поводу "социализма"). Взгляд на социализм как на разновидность фашизма свойствен хоть и не всем, но многим интеллектуалам Запада: от Ричарда Пайпса до Стивена Пинкера. А вот в путинской России за параллели между Гитлером и Сталиным грозит административная ответственность (и дело движется, похоже, к уголовной).
Это незнание фашизма как явления приводит к печальным последствиям. В России сегодня мало кто способен ответить на элементарный вопрос: почему в большинстве стран Европы в 1930-х годах у власти были фашистские режимы? (В Португалии - Салазар, в Испании - Франко, в Италии - Муссолини, в Германии - Гитлер, в Хорватии - усташи, в СССР - Сталин.) Почему из крупных стран Запада нефашистскими были лишь три: США, Франция и Великобритания? Обобщая: почему фашизм в 1930-х был скорее правилом, чем исключением?
Вторая особенность русского подхода состоит в том, что не разделяются фашизм исторический и фашизм динамический, современный - или, как назвал второе явление Умберто Эко, "вечный фашизм", "ур-фашизм".
С этим всем необходимо разбираться. С моей точки зрения, исторический фашизм был реакцией на провалившийся трансферт от монархии к демократии, то есть болезнью исторического роста. Фашизм - это квазимонархический реваншизм, принимающий вид персоналистской диктатуры. Вот почему фашистскими не стали Франция (там трансферт начался в 1789-м и завершился в 1870-м созданием Третьей республики), Великобритания (там демократия сложилась с конца XVII века при сохранении конституционной монархии) и США (там монархии не было никогда). На английском есть тьма литературы, исследующей исторический фашизм, а в русском переводе можно почитать хотя бы "Фашистов" Майкла Манна.
Манн говорит о пяти важнейших признаках фашистских квазимонархий:
- национализм (основанный на идее "органической", "целостной" нации, с особым вниманием к "врагам нации");
- этатизм (культ государства);
- трансцендентность (отказ "от консервативного представления, что существующий общественный порядок в целом гармоничен" - впрочем, это самый туманный у Манна пункт);
- чистки оппонентов, объявляемых врагами;
- парамилитаризм (идущий как "снизу", так и "сверху": парамилитарные формирования - "авангард нации").
Это не значит, что описание Манна исчерпывающее - сюда можно добавить и корпоративное государство, и много что еще. Почитайте, например, на "Гранях" очень толковый текст Александра Скобова - там указаны многие сущностные черты исторического фашизма. Однако если вернуться к исследованию Майкла Манна, то мы обнаружим, что первые четыре признака исторического фашизма в путинской России цветут и пахнут, но вот парамилитаризма и близко нет. Никто в крупных городах не берет в руки винтовки новые, на штык флажки. Прилепин, Охлобыстин, Гиркин - маргиналы, а люди из нищих регионов готовы воевать исключительно ради денег.
То есть (я беру типологию Манна для примера, но с другими исследованиями она хорошо коррелирует) классического, исторического фашизма в сегодняшней России нет, поскольку (цитирую Манна) "парамилитаризм - и ключевая ценность, и ключевая организационная форма фашизма". Отсутствие в России "классического" фашизма неудивительно. Да, в России очевидный (и очередной) провал демократического трансферта, однако отсутствует сцена 1930-х. Ни тебе рабочего класса, ни разрушения деревенского уклада, ни последствий мировой войны.
Другое дело - идея Умберто Эко, что фашизм может оказаться "вечен", что он является частью современности (о том же и Манн: "вполне вероятно, что фашизм... сможет сыграть весомую роль и в ХХI веке"). В 1997 году Эко оформил свои идеи в эссе "Вечный фашизм", в котором перечисляются 14 признаков современного фашизма. В 2022 году их чтение потрясает. Вот первые пять.
- Культ традиции при торжествующем синкретизме ("свалены в кучу св. Августин и Стоунхендж") и полном пренебрежении противоречиями. В итоге знание не развивается.
- Неприятие модернизма при господстве иррационализма ("век рационализма видится как начало разврата").
- Культ действия ради действия, отсутствие рефлексии ("думание - немужественное дело") и подозрительность мира интеллектуалов ("фашистские мыслители в основном занимались тем, что обвиняли... либеральную интеллигенцию в отходе от вековечных ценностей").
- Запрет на критику ("в глазах ур-фашизма несогласие есть предательство").
- Страх инакости, вырождающийся в расизм ("ур-фашизм ищет консенсусов, эксплуатируя прирожденную боязнь инородного").
Разумеется, эссе Эко следует читать полностью (русский перевод включен в сборник "Пять эссе на темы этики"). Однако итог ошарашивает: все 14 перечисленных в 1997 признаков "вечного фашизма" в России 2022 года присутствуют в полном объеме.
Да, Умберто Эко легко критиковать: это публицистический текст, а не научное исследование, что определяет его уязвимость. Однако задача публицистики - обозначить явление.
Так вот, ответ на вопрос, является ли сегодняшняя Россия фашистской страной в том смысле, в каком фашисткой была Италия при Муссолини или Германия при Гитлере, - отрицательной.
А вот ответ на вопрос, является ли сегодняшняя Россия внучатой племянницей, то есть наследницей и творческой правопреемницей фашистских Италии и Германии, - к сожалению, положительный.
Фашизм - действительно черта современности.
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