

Место преступления на Житомирской трассе под Киевом, март 2022 года. Фото: Нацполиция Украины



Трагедия Второй мировой войны заставила большинство государств создать систему международного гуманитарного права, для того чтобы войны велись по минимальным правилам. Цель была простой - уменьшить страдания людей. Несколько Женевских конвенций и протоколы к ним выполняли эту задачу несколько десятилетий, хотя все хуже и хуже. Война в Сирии была первым отчетливым сигналом, что МГП дает сбои. Агрессия России против Украины показала, что эта система не работает.



3 марта 2022 года я видел с расстояния примерно 500 метров, как российская боевая машина пехоты расстреляла на Житомирской трассе в нескольких километрах от Киева два автомобиля с людьми. Военной необходимости убивать людей в этих автомобилях не было. Тридцатимиллиметровые снаряды разорвали автомобили. Я знал, что нужно делать. В день начала вторжения члены Экспертного совета украинской правозащитной организации Центр гражданских свобод собрались онлайн с председателем организации Лесей Матвийчук и решили, что мы разворачиваем широкомасштабное документирование военных преступлений. У ЦГС уже был опыт, организация занималась этим с 2014 года.



После того как российская военная колонна прошла по трассе, удалось сфотографировать то, что осталось от людей и машин, и найти номерные знаки автомобилей. Только по ногам людей, которые остались в машинах, стало понятно, что в каждом автомобиле погибли по три человека: ребенок, женщина, мужчина. Следующая военная колонна российской армии разметала эти останки. Это было мое первое документирование военного преступления. После 3 марта я занимался документированием практически каждый день. Пока в Киевской области шли бои, я фиксировал обстрелы россиянами жилых домов, линий электропередач и другой гражданской инфраструктуры. После освобождения Киевской области я брал интервью у людей, которые стали жертвами военных преступлений в оккупации.



Агрессия РФ против Украины, которая началась в 2014 году, привела к многочисленным нарушениям международного гуманитарного права. Россияне убивают и доводят до смерти в заключении военнопленных и гражданских, пытают людей, захватывают некомбатантов и незаконно лишают этих людей свободы. Полномасштабная российская агрессия, которая началась в феврале 2022 года, значительно увеличила масштаб таких нарушений. Украинские правозащитные организации и власти зафиксировали уже около 80 тысяч эпизодов грубого нарушения международного гуманитарного права. Большинство этих эпизодов после расследования получат квалификацию военных преступлений. Этот новый этап агрессии сделал очевидными следующие проблемы.



Нарушения международного гуманитарного права со стороны РФ являются массовыми, грубыми и системными. Это не эксцессы исполнителей, у которых сдали нервы. Когда я брал интервью у жертв военных преступлений в Буче, я вынужден был задавать себе вопрос: "Почему российские военные с первых же часов вторжения были готовы убивать гражданских? Жестокость на войне имеет кумулятивный эффект. Она накапливается постепенно в результате каких-то событий. Но здесь все было не так". Человек мог просто выйти на улицу и попасть под автоматную очередь. В Буче на улице Яблоневой трупы убитых людей лежали на тротуарах и на дороге. Группа местных жителей рискнула попросить российского военного начальника взять экскаватор и похоронить погибших. Трупы забрасывали в ковш экскаватора и везли на местное кладбище...



Единственное возможное объяснение: военнослужащие РФ были подготовлены к проявлению массовой жестокости российской государственной пропагандой, которая сознательно вызывает ненависть по отношению к украинцам. Военные преступления для РФ - способ ведения войны и контроля над населением оккупированных территорий. То есть военные преступления - это государственная политика.





Сергей Любич в марте прошлого года по просьбе соседей повез воду из Бучи в Гостомель. Сергея задержал российский патруль, ему надели мешок на голову и вывезли через Беларусь в Россию. Он все еще в следственном изоляторе. Почему? По мнению российской власти, такие, как Сергей, опасны. Они готовы помогать другим, они активны, они могут стать ядром сопротивления оккупантам. Россияне почему-то думают, что они уничтожат потенциал сопротивления, если "изымут" всех активных людей. В России режим Путина использует ту же стратегию: активных граждан сажают в тюрьмы или выдавливают из страны.

Евгения Гурьянова задержали у него дома в Буче в марте 2022 года. Евгений - автомеханик, у него руки не отмываются от машинного масла. Оккупантам этого было достаточно для ареста. Но в официальных ответах представители Минобороны РФ написали, что он задержан "за сопротивление специальной военной операции". Украинские правозащитники и российские адвокаты доказали, что Евгений - гражданский и его необходимо освобождать в соответствии с нормами международного гуманитарного права. После этого ответы изменились: "Мы не уверены в его статусе гражданского, это должен решить суд". Никакого суда нет и не будет, а Евгений находится в пыточных условиях уже почти полтора года, и он там не единственный некомбатант. Мы не знаем точного количества людей, которых лишили свободы "за сопротивление специальной военной операции". По экспертной оценке, их около 4 тысяч.