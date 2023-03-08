



Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм-расследование о распиле московского городского бюджета через программу "Мой район". На издание одноименного журнала фирма Алексея Венедиктова получила от собянинской мэрии как минимум 680 миллионов рублей за последние два с половиной года. Другие крупные бенефициары коррупционной схемы - семья Маргариты Симоньян, Ксения Собчак, телеканал RTVI и политтехнологи, обслуживающие единоросов. Команда Навального утверждает, что Венедиктов был щедро вознагржден за участие в организации кражи голосов на "выборах".



Несмотря на вскрывшиеся скандально неприличные факты, я отказываюсь считать, что Алексей Венедиктов - это тупо про бабки. Я его не отмазываю. Я просто не считаю, что политическая позиция Венедиктова определялась сугубо материальным интересом. Что он просто торговал своей политической позицией.



Это не оправдание политической позиции Венедиктова. Напротив. Его политическую позицию я считаю глубоко ошибочной и порочной. Несостоятельной и ведущей к краху. Я просто настаиваю на том, что она у него была и есть.



Взгляды и позиция Венедиктова - это взгляды и позиция всего российского системного либерализма. Политический процесс есть результат "согласия элит". Все позитивные изменения приходят только из элит. Если ты хочешь влиять на процессы, ты должен договариваться с элитами. По правилам, которые они устанавливают. По неформальным "понятиям".



Вот тебе список лиц, которые ни при каких обстоятельствах не должны появляться на твоей радиостанции. За это тебе будет позволено приглашать всех остальных. Их достаточно много, чтобы можно было говорить о самом широком плюрализме мнений. Но за это ты должен согласиться на одно наше условие.



Уже это - сделка с дьяволом. Уже это - политическая нечистоплотность. Но не финансовая. А что с финансовой? Как говорится, где деньги, Зин? А вот где.



Политическая сделка системного либерала с властью должна быть закреплена символическим подарком. Пресловутой советской "коробкой конфет". Вот у тебя есть очень благой и совершенно неполитический проект. Мы хотим его поддержать. По какой серой схеме - это наши проблемы. От тебя самого даже не требуется делать ничего противозаконного. Надо просто взять коробку конфет. Но это твой входной билет к любым договоренностям с властью. Без него никто не станет с тобой договариваться по интересующему тебя политическому вопросу. Таковы правила.



Я уверен, что практически у каждого системного либерала, возглавляющего или возглавлявшего какую бы то ни было культурную, научную, образовательную или иную "институцию гражданского общества", в шкафу по такой "схеме", а то и не по одной. На что рассчитывали эти люди? На то, что их "жертва" приведет к конечному успеху. "Спящие институты" проснутся, в элитах возобладает здравомыслие, и будет всем счастье. И никто не осудит победителей за эти "схемы" в шкафах.



Старая как мир история о попытке обыграть дьявола на его поле. Именно это привело к тому, что все эти "институции" оказались абсолютно беспомощны перед лицом наступающего фашизма. Это не отмазка Венедиктова. Это приговор системному либерализму.