Могучий избавитель
От редакции
Благостный консенсус по поводу исторических заслуг Михаила Горбачева, явленный по случаю его 90-летия, за полтора года прекрасно сохранился внутри российского либерального, теперь уже в основном эмигрантского, информационного пузыря. Полномасштабная война в Украине, очевидно, только укрепила этот консенсус. Как ни странно, с иллюзиями по поводу Ельцина расстаться оказалось гораздо проще.
Хор благодарностей Горбачеву за ниспосланные милости еще выразительнее, чем коллективный визовый плач. Становится ясно, в каких координатах "антивоенные россияне" пытаются нащупать новую идентичность.
Горбачева благодарят за то, что он "мог бы пролить больше крови, но не пролил", стараются если не оправдать, то "развидеть" санкционированные им карательные акции в столицах советских республик и безудержно ностальгируют по эпохе перестроечных восторгов на заре "постсоветского транзита", эпохе надежд на демократизацию и мирную трансформацию империалистического монстра, пытающегося сейчас уничтожить Украину.
Московские весы - как известно, самые точные. На них горбачевские дары и его личное обаяние явно перевешивают и преступления, и крымнашизм. Эти весы позволяют отмерить и дозволенный компромисс, и допустимое людоедство.
А отмерив, как не воодушевиться. "...И придет, только не знаем откуда, человек, который без всякого насилия заставит полюбить свободу даже тех, кто никогда ею не пользовался", - пишет на смерть Горбачева кинокритик Андрей Плахов.
Есть Горби-освободитель и Путин-узурпатор, есть добрый и несчастный русский народ, который никогда не был хозяином своей судьбы. И есть тоска его лучших сынов по тому славному времени, когда границы открывались и мир их любил.
Уповая на то, что все как-то образуется, желательно - в результате внезапных волшебных перемен в Кремле, не будем даже пытаться взглянуть на себя и своего царя-освободителя из другой точки - глазами тех, кто встречал наши танки и саперные лопатки. Литовцы и грузины провожают Горбачева недобрым словом? Что ж, простим им великодушно, как прощаем украинцам. А если совсем допечет русофобский хейтспич - пристыдим за "грязные, поносные, нацистские речи".
Важная часть этого нарратива - тезис о том, что Горбачев "даровал свободу" не только россиянам, но и другим республикам, обесценивание борьбы за независимость, чужого подвига и чужих жертв.
Как бы ни оценивать в целом фигуру Горбачева, сегодня память о кровопролитиях 30-летней давности и способность видеть колониальный контекст - мерило русской вменяемости. Как и уважение к ненависти - этому мощному двигателю великой патриотической войны украинцев.
Так вышло, что известный актер, которому московская публика недавно рукоплескала за талантливое исполнение роли Горбачева, поехал мародерствовать в Мариуполь.
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