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Милуя по традиции индеек по случаю Дня благодарения, президент Трамп предупредил их, что суд девятого округа еще может отменить его решение, а демократы собираются вызвать их в Конгресс повесткой. Федеральный апелляционный суд девятого округа уже не раз блокировал президентские указы как неконституционные, а демократическое большинство в нижней палате нового созыва намерено учинить новые расследования действий президента.

Неуклюжей шуткой президент маскирует нарастающую тревогу, источник которой - специальный прокурор Роберт Мюллер. Ему Трамп тоже припас гостинец на праздник - послал свои письменные ответы на вопросы, интересующие спецпрокурора. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Прошел почти год с тех пор, как Мюллер вступил в переговоры с адвокатами президента относительно формата его показаний. Проволочкам не было конца. Адвокаты изображали дело так, что Трамп рвется дать показания, но они возражают, поскольку опасаются, что спецпрокурор заманит его в "ловушку лжесвидетельства" - ведь президент известен своим бурным темпераментом и путаным многословием.

Президент тем временем неустанно ругал Мюллера в твиттере, требовал немедленно закрыть "охоту на ведьм" и не разбазаривать народные деньги. Мюллер не отвечал на выпады, но предупредил адвокатов, что он ведь может вызвать президента повесткой, и не в свой кабинет, а на большое жюри, где президенту придется давать показания под присягой. Адвокаты отвечали, что оспорят повестку в судебном порядке, прекрасно понимая, что скорее всего проиграют тяжбу в том самом девятом округе.

Наконец, стороны пришли к компромиссу. Мюллер согласился отложить в сторону вопросы о препятствовании правосудию, оставить в своем перечне лишь предполагаемый сговор избирательного штаба Трампа с Кремлем и принять ответы президента в письменном виде. При этом он, однако, оставил за собой право потребовать, в случае если ответы будут неудовлетворительными, личной встречи с президентом и вернуться к теме препятствования правосудию. В середине октября он передал свой вопросник адвокатам Трампа.

Президенту потребовалось больше месяца на подготовку ответов. Он утверждает, что лично надиктовал их, а адвокаты лишь отредактировали. По другим сведениям, он провел несколько долгих совещаний с адвокатами. После одного из них он разразился новыми гневными твитами. Трамп писал, что следователи Мюллера не обнаружили никакого сговора и от этого "у них окончательно сорвало крышу". "Они орут и вопят на людей, запугивают их и принуждают давать нужные им показания. Они - позор нашей нации, их не волнует, сколько жизней они разрушат..."

The inner workings of the Mueller investigation are a total mess. They have found no collusion and have gone absolutely nuts. They are screaming and shouting at people, horribly threatening them to come up with the answers they want. They are a disgrace to our Nation and don’t... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 ноября 2018 г.

Эти филиппики выдают крайнюю нервозность президента. Он, похоже, до сих пор не понимает, что сам затягивал петлю на своей шее. Когда он просил директора ФБР Джеймса Коми спустить на тормозах расследование в отношении своего бывшего советника Майкла Флинна, он не сознавал, что оказывает давление на следствие и что ФБР не может по приказанию президента закрыть дело. Увольнение Коми повлекло за собой назначение специального прокурора, и опять президент не мог взять в толк, как в Минюсте посмели вопреки его воле назначить прокурора, да еще с максимально широким мандатом.

После выборов он, наконец, избавился от Джеффа Сешнса, который на посту министра юстиции взял самоотвод от надзора за Рашагейтом (а не взять он его не мог, потому что сам в нем замешан), и временно назначил на его место чиновника, публично критиковавшего Мюллера, - тот имеет полное право прекратить расследование. Казалось бы, все козыри на руках у Трампа, он говорит, что дело выеденного яйца не стоит, и в то же время не может избавиться от ощущения, что над ним нависла грозовая туча.

Что удалось установить Роберту Мюллеру? Нашел ли он "дымящийся пистолет" - неопровержимое доказательство сговора команды Трампа с Кремлем?

На сегодняшний день уголовные обвинения предъявлены 32 физическим и трем юридическим лицам. Из них шестеро заключили сделку со следствием. Троим из этих шестерых вынесены приговоры. Еще трое дожидаются, пока суд определит им наказание. Остальные 26 человек и три компании находятся вне юрисдикции США.

Среди признавших свою вину - бывшие советники Дональда Трампа Майкл Флинн, Пол Манафорт и Джордж Пападопулос.

Пападопулос и "племянница Путина"

Пападопулос занимал скромное положение в предвыборном штабе Трампа и осужден за ложные заявления агентам ФБР относительно своих контактов с людьми, которых он считал представителями Кремля и которые обещали ему добыть "грязь" на Хиллари Клинтон и организовать встречу Трампа с Путиным. Имели ли они такие полномочия или преувеличивали свои возможности - вопрос открытый. Лондонский профессор Джозеф Мифсуд действительно имел некоторые связи в Москве. Российский эксперт по внешней политике Иван Тимофеев, с которым Мифсуд свел Пападопулоса, и впрямь мог бы посодействовать контактам штаба Трампа с администрацией президента РФ. Но дама по имени Ольга Виноградова, она же Ольга Полонская, которую Мифсуд представил Пападопулосу как племянницу Путина, - явная самозванка. Ее личность, местонахождение и род занятий остаются неустановленными.

Иван Тимофеев подтвердил факт своего знакомства с Пападопулосом. По его словам, идея организовать встречу Трампа и Путина исходила от Пападопулоса, но она не имела никаких последствий, поскольку формального запроса от штаба Трампа так и не последовало. Профессор же Мифсуд пропал. Последний раз его видели в ноябре 2017 года (то есть вскоре после того, как его имя всплыло на поверхность) в Риме. Были сообщения, что его, возможно, нет в живых. Согласно другим источникам, он жив-здоров и живет под другим именем.

Из материалов дела явствует, что вышестоящий начальник одобрил поездку Пападопулоса в Москву за "грязью" на Клинтон и оценил ее итоги как "отличную работу", однако впоследствии велел ему не лезть не в свое дело. Тем не менее Пападопулос продолжал заниматься российскими делами и в сентябре 2016 дал большое интервью Интерфаксу о будущем американо-российских отношений при Трампе.

Никакого криминала в действиях Пападопулоса не было, но в январе 2017 года, когда он был арестован, окружение Трампа считало нужным скрывать свои связи с Москвой, и Пападопулос солгал агентам ФБР. В дальнейшем он признался в даче ложных показаний и обязался сотрудничать со следствием в обмен на облегчение своей участи. В сентябре 2018 года он был приговорен к 14 дням лишения свободы, штрафу в 9500 долларов, 200 часам общественно-полезных работ и 1 году испытательного срока. Отбывать наказание он должен начать 26 ноября.

Флинн: неизбежная сделка

Бывший советник президента Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн завязал контакты с Москвой еще в 2013 году, будучи начальником Разведуправления Пентагона. В ноябре 2015-го он за солидный гонорар участвовал в торжествах по случаю юбилея RT и сидел за одним банкетным столом с Владимиром Путиным. В декабре 2016 года Флинн несколько раз говорил по телефону с российским послом Сергеем Кисляком и в показаниях ФБР скрыл их подлинное содержание. Речь в этих разговорах шла о санкциях, введенных президентом Обамой: Флинн просил Москву воздержаться от жесткого ответа, и Владимир Путин воздержался. Логика подсказывает, что Флинн действовал по поручению Трампа, - вряд ли президент России стал бы исполнять личную просьбу Флинна.

Записи разговоров с Кисляком, сделанные ФБР, стали уликой против генерала. Его допросили агенты ФБР. Он им солгал. Но содержание разговоров утекло в прессу, и Флинн был вынужден выйти в отставку. Поначалу он попытался избежать наказания, предложив Сенату свои показания ва обмен на иммунитет от уголовного преследования. Сенат отклонил предложение о сделке и вызвал его повесткой. В конце концов Флинн передал сенатскому комитету по делам разведки всю документацию о своих связях с Россией. Генеральный инспектор Пентагона затеял расследование об иностранных источниках доходов генерала.

Уже на следующий день после отставки Флинна, 14 февраля 2017 года, президент Трамп в разговоре один на один с директором ФБР Джеймсом Коми просил его спустить дело Флинна - "славного малого" - на тормозах. Это свидетельство Коми, которое Трамп яростно отрицает.

В мае 2017 года президент уволил Коми - по мнению бывшего директора, за несговорчивость. Дональд Трамп выдвигал разные причины отставки, от недостаточно строгого расследования дела об электронной переписке Хиллари Клинтон до полного развала работы ФБР. Эксперты усматривают в этом решении признаки препятствования правосудию. Именно принудительная отставка Коми стала основанием для назначения специального прокурора. Роберт Мюллер получил полномочия расследовать не только предполагаемый сговор команды Трампа с Кремлем и попытки президента закрыть дело Флинна, но и любые преступления, совершенные фигурантами.

Такой широкий мандат позволил спецпрокурору собрать материалы о незаконной лоббистской деятельности Флинна и его сына в пользу Турции и отмывании ими денег. Под давлением этих улик генерал в декабре прошлого года признал себя виновным в лжесвидетельстве и подписал сделку со следствием. Если бы он этого не сделал, спецпрокурор предъявил бы ему и его сыну гораздо более серьезные обвинения.

Приговор Флинну еще не вынесен. Дата несколько раз переносилась по ходатайству Мюллера, который волен оценить, насколько добросовестно генерал сотрудничает со следствием. От этой оценки зависит срок.

Манафорт: ключевой свидетель

В самом тяжелом положении оказался бывший руководитель штаба Трампа, ветеран американского лоббизма Пол Манафорт. Он не пошел на сделку с с правосудием и предстал перед судом, рассчитывая на оправдание. По материалам, собранным следователями Мюллера, федеральные прокуроры вменили ему уклонение от налогов, банковское мошенничество и другие финансовые преступления, связанные с сокрытием доходов, полученных им от правительства Виктора Януковича и Партии регионов. Дональд Трамп поспешил откреститься от Манафорта:

"У меня скверное чувство по этому поводу, потому что я считаю, что тут много очень нечестного. Манафорт не имеет никакого отношения к нашей кампании. Но мне все равно немного не по себе. Они пошли на 12 лет назад, выясняют, что он делал 12 лет назад. Пол Манафорт работал у меня очень короткое время. Он работал на Рональда Рейгана. Он работал на Боба Доула. Он работал на Джона Маккейна, или его фирма работала. Он работал на многих других республиканцев. А на меня он работал - сколько? 49 дней или что-то около того. Очень малое время".

Манафорт возглавлял избирательный комитет Трампа с 19 марта по 29 августа - это почти пять месяцев.

Жюри присяжных не смогло прийти к единому мнению по 10 пунктам обвинения, но вынесло в августе обвинительный вердикт по 8 другим, за которые Манафорту причитается до 80 лет тюрьмы. В сентябре должен был начаться второй судебный процесс Манафорта по обвинениям в отмывании денег, незаконном лоббизме и давлении на свидетелей.

В свете такой перспективы Манафорт пошел на сделку с Мюллером. Он признал себя виновным по некоторым пунктам второго дела, согласился с конфискацией собственности на 22 миллиона долларов и обязался сотрудничать со следствием. Второй процесс был отсрочен до тех пор, пока у Мюллера будет надобность в его показаниях.

О содержании этих показаний нет никаких утечек. Журналисты у офиса спецпрокурора лишь фиксируют прибытие и убытие Манафорта. Судя по частоте этих визитов (коих с сентября состоялось девять, каждый продолжительностью около шести часов) Манафорту есть что рассказать. На прошлой неделе Мюллер и защита Манафорта подали в суд совместное ходатайство, в котором просят перенести дату очередного отчета следствия о том, насколько добросовестно Манафорт исполняет условия сделки. Наблюдателей насторожило, что стороны просят о необычно краткой отсрочке - до 26 ноября. Это может означать, что допросы Манафорта близятся к концу. Правда, есть сообщения о том, что следователи недовольны его показаниями. Но стоит напомнить, что условия сделки крайне жесткие: в том случае, если Мюллер сочтет, что Манафорт виляет, он может ее расторгнуть, но при этом Манафорт не сможет аннулировать свое признание вины.

Манафорт - ключевой свидетель Мюллера. Он присутствовал на знаменитой встрече в Трамп-башне 9 июня 2016 года, которая остается главным эпизодом всего Рашагейта. Главным лицом встречи, организованной с российской стороны Эмином Агаларовым, а с американской - Дональдом Трампом-младшим, была адвокат Наталья Весельницкая, от которой ожидался компромат на Хиллари Клинтон, исходящий из офиса генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Весельницкая (на фото) действительно передала Дональду-сыну некий документ, в котором утверждалось, что некие американские инвесторы незаконно вывели из России заработанные там средства и направили их на президентскую кампанию Хиллари Клинтон.

Эти сведения ни в коей мере нельзя считать эксклюзивом. Информация на эту тему еще 16 мая 2016 года, то есть за три с лишним недели до встречи в башне, была помещена на общедоступном сайте Генпрокуратуры РФ. Президент Путин излагал эти обвинения дважды: первый раз - 18 октября прошлого года на Валдайском форуме, второй - на совместной с Трампом пресс-конференции в Хельсинки. В первом выступлении сумма, направленная "на нужды Демократической партии", составляла "1 миллион, по-моему, 200 тысяч долларов", во втором она увеличилась до 400 миллионов.

На следующий день после саммита в Хельсинки пресс-секретарь Генпрокуратуры Александр Куренной исправил "оговорку" президента: не 400 миллионов, а 400 тысяч долларов. "Но и это достаточно огромная сумма", - отметил г-н Куренной.

Эти обвинения метят в первую очередь в Уильяма Браудера, которому Кремль мстит за закон Магнитского и пытается вменить все новые преступления, в том числе отравление пяти человек, включая Сергея Магнитского.

Наталья Весельницкая пыталась утверждать, что данные о недобровестных инвесторах она добыла сама в частном порядке. Но вышеприведенные ссылки доказывают, что они исходят от российской генпрокуратуры и усиленно продвигаются президентом Путиным.

Cоветников кандидата Трампа (помимо Манафорта и Дональда-младшего на встрече присутствовал зять будущего президента Джаред Кушнер) этот "компромат" не впечатлил. Трамп-младший осведомился у Весельницкой, может ли она подкрепить обвинения документами и, услышав отрицательный ответ, потерял интерес к разговору. Когда спустя год факт встречи получил огласку, Трамп-младший опубликовал заявление, затем изменил версию (этот второй вариант, как утверждают свидетели, был написан под диктовку Трампа-старшего). Наконец, когда из электронной переписки президентского сына стало ясно, что целью встречи был компромат на Клинтон, президент стал неистово защищать отпрыска, заявляя, что встреча была "абсолютно легальна", что любой вашингтонский политик ухватился бы за возможность скомпрометировать соперника и что она "ни к чему не привела" - стало быть, и говорить не о чем. Последний довод говорит лишь о правовом невежестве Трампа: сговор с целью совершить преступление - тоже преступление. Однако криминален ли сам факт встречи с Весельницкой - большой вопрос.

Другие действующие лица

Остается еще советник кандидата Трампа Картер Пейдж, который приезжал в Москву в июле 2016 года, и носились с ним там как с писаной торбой. Он, в частности, выступал в качестве почетного оратора на выпускной церемонии в Российской экономической школе. Другим выступавшим был вице-премьер Аркадий Дворкович. После этой поездки Пейдж сообщал в электронном послании двум сотрудникам штаба Трампа, что в Москве он получил "потрясающую информацию и анализ" от российских законодателей и сотрудников президентской администрации. Однако позднее в показаниях Конгрессу он говорил, что потрясающую информацию и анализ он получил, слушая публичные речи российских политиков и читая российские газеты. В досье Кристофера Стила говорится, что Пейдж встречался с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным, который поднял вопрос об отмене антироссийских санкций, и сотрудником администрации президента Игорем Дивейкиным (он занимал тогда пост замглавы управления внутренней политики). Пейдж на вопросы законодателей отвечал, что "никогда в жизни" не встречался ни с тем, ни с другим.

Кроме того, под прицелом у Мюллера Роджер Стоун, еще один бывший советник Трампа, который поддерживал контакт с WikiLeaks и, судя по его электронной переписке, заранее знал о предстоящей публикации материалов, похищенных с сервера демократов. Стоун категорически отрицает свою осведомленность о добыче хакеров и говорит, что ничто не заставит его дать показания против Трампа. Однако на днях стало известно, что адресат его мейлов, знатный вашингтонских конспиролог Джером Корси ведет с офисом Мюллера переговоры о сделке со следствием. Другой его приятель, Рэнди Кредико, которому приписывается роль посредника в контактах Стоуна с WikiLeaks, намерен, если его вызовут повесткой в Конгресс, воспользоваться Пятой поправкой, освобождающей от необходимости давать показания против самого себя.

Загадкой остается визит в офис спецпрокурора "манхэттенской мадам" Кристин Дэвис в августе этого года. Эта дама руководила элитным эскорт-сервисом в Нью-Йорке. Ее клиентами были губернатор штата Эллиот Спицер, футболист Дэвид Бэкхэм, бейсболист Алекс Родригес и другие знаменитости. В марте 2008 года она была арестована и провела четыре месяца в тюрьме на острове Рикерс за организацию проституции. Она близкий друг Стоуна, но понадобилась ли она Мюллеру в этой связи или какой-либо другой, пока не известно.

Ни Пейджу, ни Стоуну никакие обвинения пока не предъявлены.

Что касается офицеров ГРУ и сотрудников пригожинской "фабрики троллей", то их дела не имеют судебной песпективы и никоим образом не служат доказательством сговора Кремля с Трампом.

То же самое можно сказать о досконально изученных деловых связях Трампа с российским бизнесом. Именно российские деньги в свое время вытащили его из долговой ямы. Среди его партнеров было немало выходцев из России с сомнительным прошлым и капиталами криминального происхождения. Но это говорит лишь о его неразборчивости.

Следующий ход за Мюллером. Изучив ответы президента, он должен принять решение, требовать ли личной встречи с ним, нанести некий ответный удар или начать понемногу сворачивать свою "охоту на ведьм". Вряд ли он согласится с принудительной отставкой. Есть сведения, что у Мюллера готовы "десятки" новых обвинительных актов - он не предал их огласке до выборов потому, что следовал правилу Минюста не предпринимать действий, способных повлиять на результаты голосования. Поддержку ему, конечно, окажет и демократическое большинство нижней палаты нового созыва.

Судя по всему, в расследовании Мюллера явно назревают громкие события.