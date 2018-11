Реклама

Милуя по традиции индеек по случаю Дня благодарения, президент Трамп предупредил их, что суд девятого округа еще может отменить его решение, а демократы собираются вызвать их в Конгресс повесткой. Федеральный апелляционный суд девятого округа уже не раз блокировал президентские указы как неконституционные, а демократическое большинство в нижней палате нового созыва намерено учинить новые расследования действий президента.

Неуклюжей шуткой президент маскирует нарастающую тревогу, источник которой - специальный прокурор Роберт Мюллер. Ему Трамп тоже припас гостинец на праздник - послал свои письменные ответы на вопросы, интересующие спецпрокурора. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Прошел почти год с тех пор, как Мюллер вступил в переговоры с адвокатами президента относительно формата его показаний. Проволочкам не было конца. Адвокаты изображали дело так, что Трамп рвется дать показания, но они возражают, поскольку опасаются, что спецпрокурор заманит его в "ловушку лжесвидетельства" - ведь президент известен своим бурным темпераментом и путаным многословием.

Президент тем временем неустанно ругал Мюллера в твиттере, требовал немедленно закрыть "охоту на ведьм" и не разбазаривать народные деньги. Мюллер не отвечал на выпады, но предупредил адвокатов, что он ведь может вызвать президента повесткой, и не в свой кабинет, а на большое жюри, где президенту придется давать показания под присягой. Адвокаты отвечали, что оспорят повестку в судебном порядке, прекрасно понимая, что скорее всего проиграют тяжбу в том самом девятом округе.

Наконец, стороны пришли к компромиссу. Мюллер согласился отложить в сторону вопросы о препятствовании правосудию, оставить в своем перечне лишь предполагаемый сговор избирательного штаба Трампа с Кремлем и принять ответы президента в письменном виде. При этом он, однако, оставил за собой право потребовать, в случае если ответы будут неудовлетворительными, личной встречи с президентом и вернуться к теме препятствования правосудию. В середине октября он передал свой вопросник адвокатам Трампа.

Президенту потребовалось больше месяца на подготовку ответов. Он утверждает, что лично надиктовал их, а адвокаты лишь отредактировали. По другим сведениям, он провел несколько долгих совещаний с адвокатами. После одного из них он разразился новыми гневными твитами. Трамп писал, что следователи Мюллера не обнаружили никакого сговора и от этого "у них окончательно сорвало крышу". "Они орут и вопят на людей, запугивают их и принуждают давать нужные им показания. Они - позор нашей нации, их не волнует, сколько жизней они разрушат..."

The inner workings of the Mueller investigation are a total mess. They have found no collusion and have gone absolutely nuts. They are screaming and shouting at people, horribly threatening them to come up with the answers they want. They are a disgrace to our Nation and don’t...