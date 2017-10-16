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Чужой блуд - самое скучное на свете, сказала Ахматова. Харви Вайнстин не исключение. Ничего особенно нового по этой части он не изобрел и даже, пожалуй, был однообразен. Таких статусных самцов в Америке сколько угодно. Они никого не насилуют. Могут помочь - и помогают - с карьерой. Щедро оплачивают молчание. И считают себя в своем праве, как мы узнали из "разговора в мужской раздевалке": если ты богат и влиятелен, мало какая дама тебе откажет. В сущности, этим мышиным жеребчикам не так уж много и нужно.

Заниматься по этому поводу морализаторством? "Остерегайтесь морально негодующих людей, - писал Ницше. - Им присуще жало трусливой, скрытой даже от них самих злобы". В бурной реакции на скандал удивляет прежде всего узколобая двухпартийность: вы травили Трампа и Билла О'Райли - полюбуйтесь же теперь на икону либерализма. Сам Вайнстин считает себя жертвой "заговора правых". "Харви Вайнстин и смерть либеральной Америки" - так озаглавлен текст одного из моралистов, обвиняющего демократов в лицемерии: все всё знали, но молчали, а Барак и Мишель Обама еще и дочь устроили к Вайнстину на стажировку.

Да, он был могучим спонсором демократов, и теперь получатели его взносов наперегонки жертвуют эти средства на благотворительность (но почему-то не возвращают Вайнстину). Однако никакой иконой либерализма не был. Просто Голливуд традиционно поддерживает Демократическую партию, потому что он против цензуры. Вайнстин - успешный продюсер, умеющий оценить перспективность проекта и знающий, как извлечь из него максимальную прибыль. Если бы он при этом руководствовался своими политическими взглядами, он никогда не добился бы такого успеха. Скорее всего у него этих взглядов просто нет.

Харви Вайнстин предлагает объяснение своего поведения: он не в силах совладать со своими "демонами", не контролирует свою сексуальность. Он, по его словам, десять лет пытался взять свои импульсы под контроль, но попытки оказались тщетными. Поэтому теперь он намерен обратиться за помощью к психотерапевтам.

Существует ли такое психическое расстройство, как сексуальная зависимость, - вопрос спорный. Американская психиатрическая ассоциация такого диагноза не признает. Но интересно, что наставляла Вайнстина на путь истинный Лиза Блум - адвокат, сделавшая себе имя на защите жертв сексуальных домогательств. Она, в частности, представляла их интересы в деле против О'Райли. А в случае Вайнстина взяла сторону домогавшегося. После первой сенсационной статьи в The New York Times она предложила план агрессивной защиты, который состоял, в частности, в том, чтобы опубликовать фотографии дам, обвиняющих Вайнстина в непристойностях, "в дружеских позах с Харви", сделанные уже после того как эти непристойности имели место. Боссам компании Вайнстина эти предложения не понравились: они сочли, что Блум подливает масла в огонь и усложняет проблему, и она уволилась.

Сексуальные скандалы в Голливуде не редкость. Один из самых громких случился в 1921 году, когда популярнейшего комика Роско Арбакла обвинили в изнасиловании актрисы Вирджинии Рапп, повлекшем за собой ее смерть. Арбакл в итоге был оправдан, но эта история погубила его карьеру и разорила его. В 1924 году при непонятных обстоятельствах умер режиссер и продюсер Томас Харпер Инс. В компании других киношников он развлекался на борту яхты газетного магната Уильяма Рэндольфа Херста. По официальной версии, он скончался от сердечного приступа, по неофициальной, отраженной в фильме Питера Богдановича "Смерть в Голливуде" (The Cat's Meow), - его по ошибке застрелил хозяин яхты, перепутав с Чарли Чаплином, к которому он ревновал свою любовницу - кинозвезду Мэрион Дэвис.

Скандалов было столько, что печально знаменитый кодекс Хейса, помимо цензурных ограничений, вменял руководству кинокомпаний контроль за моральным обликом актеров и режиссеров. За непристойное поведение с ними просто разрывали контракты.

Свое покаянное заявление Вайнстин начинает с сообщения о том, что он рос в 60-е - 70-е годы, когда стандарты благопристойного поведения были иными. Он оговаривается, что это ни в коей мере его не оправдывает. Но довод этот заслуживает внимания. Действительно, сексуальная революция 60-х резко расширила границы дозволенного. Недавно мы узнали, что творилось тогда в привилегированных частных школах-интернатах для девочек. В прошлом году выпускница одного из таких заведений, школы Эммы Виллард, рассказала журналистке The New York Times о том, что в 1998 году ее анально изнасиловал учитель истории. Пострадавшая в итоге получила компенсацию от школы. Специально нанятая школой юридическая фирма провела исследование и выпустила доклад, свидетельствующий о том, что ученицы растлевались там много лет, начиная с 50-х годов, что делалось это практически открыто, что особо любвеобильные учителя держали целые гаремы малолеток, более того - юные одалиски состояли с ними в сговоре и помогали совращать одноклассниц. От преподавателей-мужчин не отставали преподаватели-женщины. Аналогичные доклады опубликовали и другие знаменитые школы, в том числе для мальчиков. В этой культуре выросли поколения нынешних лидеров Америки, от Дональда Трампа до Марка Цукерберга.

Это, может быть, и не оправдание, но это объяснение. И одна из причин, почему люди жаждут власти и богатства.