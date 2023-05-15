

Фото: 59-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ



Визит Владимира Зеленского в три ключевые страны Евросоюза - Италию, Германию и Францию - принес впечатляющие результаты. Еще накануне этого турне Олаф Шольц объявил о рекордном пакете помощи Украине на 2,7 миллиарда евро, куда вошли, в частности, 31 танк Leopard 1, 15 зенитных самоходных установок Gepard, 20 БМП Marder и 4 батареи ЗРК IRIS-T SLM из 12 пусковых установок с боезапасом зенитных ракет. Незадолго до этого концерн Rheinmetall объявил о планах уже в июле запустить в Украине завод по производству боеприпасов.



Что, может быть, еще важнее, так это заявление Шольца о том, что никакой мир с Путиным невозможен до полного вывода российских войск с оккупированных украинских территорий. Эмманюэль Макрон со своей стороны также заявил, что Россия "не должна выиграть эту войну военным путем". Переговоры с Россией (необязательно с Путиным) не начнутся раньше, чем российские войска уйдут или будут выбиты с Украины. Именно так следует понимать заявление Елисейского дворца о том, что президенты двух стран "смогут обсудить долгосрочные перспективы восстановления мира в Европе, в частности, на основе мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который Франция поддерживает". Этот план, как известно, предусматривает полную деоккупацию Украины, включая Крым и Донбасс.



Объявлено, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков AMX-10RC. В Риме и Париже обсуждались также поставки систем ПВО и современных боевых самолетов. По поводу "авиационной коалиции" Зеленский настроен оптимистически и не исключает, что о ее создании будет объявлено вскоре после начала украинского контрнаступления.



Очень важным событием стала поставка Британией дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow класса "воздух - земля". В неэкспортном исполнении эти ракеты англо-французского производства поражают цели на расстоянии более 560 км. По всей вероятности, Украине был поставлен экспортный вариант с 250-километровым радиусом. Но этого хватит для того, чтобы гарантированно разрушить Крымский мост даже с занимаемых сейчас ВСУ позиций, а тем более в случае, если украинские войска выйдут на побережье Азовского моря. Боеголовка Storm Shadow предназначена для поражения особо укрепленных объектов, в том числе мостов. Она весит 450 кг и в 5 раз превышает по мощности боеголовку ракеты GMLRS, используемой сейчас ВСУ для РСЗО HIMARS. Теперь в случае поражения в предстоящей битве за южные регионы Украины оборона Крыма для российской армии становится бессмысленной, поскольку крымскую группировку невозможно будет снабжать.



Судя по всему, ВСУ уже использовали Storm Shadow для уничтожения стратегических целей в Луганске. Теперь несостоятельны аргументы США насчет того, что Украине нельзя поставлять 300-километровые ракеты ATACMS и истребители F-16, так как они могут поражать цели в глубине российской территории и тем самым провоцировать эскалацию конфликта. Такие ракеты у Украины уже есть, и ничто не мешает Джо Байдену дать добро на поставку Киеву ATACMS и F-16. Тем более что только что поставленная система ПРО Patriot уже уничтожила российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", которую в Москве представляли как практически неуязвимую для перехвата. Уничтожение "Кинжала" вообще ставит под сомнение способность России нанести эффективный ядерный удар.



Помимо противоракет Patriot и ракет Storm Shadow у Украины, видимо, появилось еще одно новое оружие, которое она начала применять в ходе подготовки контрнаступления. 13 мая в Брянской области на расстоянии около 100 км от границы с Украиной были сбиты российские самолеты Су-34 и Су-35 и три вертолета Ми-8 (россияне признают потерю 2 самолетов и 2 вертолетов). В ВСУ настаивают, что авиагруппа стала жертвой "дружественного огня" со стороны российской ПВО. Однако в это трудно поверить. Российские самолеты оснащены опознавательной системой "свой - чужой". Они возвращались после атаки на Черниговскую область (без пересечения границы), и российское ПВО наверняка было предупреждено, так как это была совершенно рутинная миссия. Кроме того, украинские самолеты не залетают на российскую территорию, а если бы и залетели, то точно не стали бы делать это в сопровождении вертолетов, обрекая их экипажи на верную гибель. Самолетов Су-34 и Су-35 вообще нет на вооружении ВСУ. Их экипажи, как и экипажи вертолетов, наверняка имели связь с землей. Можно еще допустить, что ПВО по ошибке сбило одну цель, но немыслимо, чтобы сразу пять.



В России выдвинули версию, что это действовала украинская ДРГ. Однако эта версия тоже не вызывает доверия. Самолеты были сбиты на достаточно большой высоте, недоступной для "Стингеров". В лучшем случае ДРГ могла бы сбить один вертолет или самолет, но уж никак не пять. Поэтому остается только версия успеха украинской ПВО. Теоретически самолеты и вертолеты в Брянской области могли быть сбиты ракетами "Пэтриота", да и то лишь на предельном радиусе. Но крайне сомнительно, что эти дорогие и дефицитные ракеты стали бы использовать для уничтожения вертолетов Ми-8.



Остается единственная правдоподобная версия - это наличие у ВСУ ракет "воздух - воздух" соответствующего радиуса действия, негласно полученных от США или другой страны НАТО. Блогеры и эксперты предполагают, что это АІМ-120, которые используются на F-16. Таких истребителей у Украины пока нет. Но не исключено, что эти или аналогичные им ракеты смогли приспособить для самолетов советских моделей, имеющихся в Воздушных силах Украины. И теперь их используют, чтобы перед контрнаступлением уменьшить российское превосходство в воздухе и заставить российские самолеты летать на большем расстоянии от линии фронта. А то, что Украина официально не признала свою роль в уничтожении самолетов и вертолетов на Брянщине и даже не включила их в публикуемые Генштабом ВСУ ежедневные сводки, легко объяснимо. США и их союзники неофициально настаивают, чтобы поставляемые ими вооружения не использовались против целей в глубине российской территории. Отсюда и родилась версия о "дружественном огне".



Начавшийся вечером 12 мая контрудар ВСУ в районе Бахмута, пока что развивающийся успешно, можно считать первым вспомогательным ударом в рамках наступления. В Офисе президента Украины его назвали "прелюдией к контрнаступлению". Цель контрудара - окружить и уничтожить российскую группировку в районе Бахмута или заставить ее отступить под угрозой окружения. Не исключено, что момент окончания контрудара станет моментом начала большого наступления ВСУ на юге. Что характерно, под Бахмутом украинская армия до сих пор еще не использовала западные танки и другую бронетехнику, поставленную в последние месяцы, явно приберегая оснащенные ими резервы для южного направления. Если контрудар под Бахмутом увенчается полным успехом, он будет иметь не только тактическое, но и оперативное значение, так как будут уничтожены наиболее боеспособные части вагнеровцев.