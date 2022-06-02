

Виктор Орбан в Кремле 1 февраля этого года. Фото: kremlin.ru

В Брюсселе рано радовались, когда сообщили, что после нескольких недель согласований разрешили проблему с нефтяным эмбарго и уговорили Виктора Орбана. Уговорили дорогой ценой - исключением для трубопровода "Дружба", по которому газ, собственно, и поступает в Венгрию. Орбан, казалось, выторговал для себя все, что только мог выторговать: и фактическое исключение из санкционного режима нефти для Венгрии на неопределенный период, и обещание помочь с поставками нефти, если Путин вдруг обидится и сам решит отказаться от "Дружбы" с Орбаном. Но тем не менее вот уже вечер среды, а никакого шестого пакета санкций как не было, так и нет. Теперь дело во включении в санкционный список патриарха Кирилла.

Когда Орбан и его соратники сравнивали нефтяное эмбарго с бомбой под венгерскую экономику, их соображения еще можно было объяснить заботой о благосостоянии родной страны. Но патриарх Кирилл-то тут при чем? Почему Орбан, премьер-министр страны, глава церкви которой, кардинал Йожеф Миндсенти, восемь лет провел в коммунистической тюрьме и пятнадцать - в американском посольстве только потому, что боролся за свободу Венгрии от кремлевских бандитов, теперь, когда другие люди борются за свободу, озаботился интересами московского патриарха - человека, публично благословившего убийство собственной паствы, самого настоящего преступника в рясе? Почему Орбан, в мае 1991 года красовавшийся на перезахоронении останков Миндсенти, в мае 2022 года озаботился санкциями против Кирилла?

Может быть, все дело в обязательствах? В особых обязательствах перед Владимиром Путиным? Раньше о сути этих обязательств мы могли только догадываться. Но после того как Венгрия как раз накануне российского вторжения в Украину подписала с "Газпромом" контракт о поставках газа - очевидно, по льготной цене, но в обход украинской газотранспортной системы - суть этих обязательств стала очевидной. Путин помогает поддерживать стабильность экономики Орбана - не так, конечно, как "стабильность" экономики Лукашенко, но помогает. И Орбан старается продемонстрировать, что понимает роль Путина. А может, и не имеет шансов не демонстрировать.

Поэтому он затормозил нефтяное эмбарго практически на месяц. И продолжает тормозить, придумывая самые нелепые поводы. Хотя почему нелепые? Вывести из-под санкционного удара человека, превратившего Русскую церковь в департамент путинской администрации и заставившего ее прислуживать дьяволу - чем не услуга самому Люциферу?

Но это - красивые образы. За поведением Орбана - дилемма Евросоюза, чьи лидеры сомневаются в целесообразности предоставления кандидатского статуса Украине, но не сильно беспокоятся из-за пребывания в союзе страны, поведение руководителей которой прямо и демонстративно противоречит европейским ценностям. Если в ЕС не найдут решения проблемы Орбана, то Европейский Союз из союза ценностей станет союзом субсидий. И авторитарным правителям будут по-прежему давать деньги, чтобы они преданно лоббировали интересы тех, кто начал страшную войну на континенте и намерен разрушить европейское единство.