От редакции
Валерия Новодворская. 2014 год. Фото: Грани.Ру
С сегодняшнего дня нет никакой России. Есть мафиозно-террористическая группировка и 145 миллионов человек, часть из которых - заложники, желающие поражения своему правительству. Остальные - сообщники.
Весь комплекс дипломатических и экономических отношений с так называемой Россией обрушивается. Перестает существовать и Запад в его нынешнем виде - ему предстоит экстренная пересборка после 20 лет преступного попустительства.
Давайте честно признаем, что больше нет и Совбеза ООН, в котором так называемая Россия сейчас председательствует. Украинский постпред на сегодняшнем фантасмагорическом заседании сказал об этом достаточно четко.
А Украина - есть и будет. Сейчас она сражается одна за весь мир. Слава Украине! Героям слава!
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