

Валерия Новодворская. 2014 год. Фото: Грани.Ру

С сегодняшнего дня нет никакой России. Есть мафиозно-террористическая группировка и 145 миллионов человек, часть из которых - заложники, желающие поражения своему правительству. Остальные - сообщники.

Весь комплекс дипломатических и экономических отношений с так называемой Россией обрушивается. Перестает существовать и Запад в его нынешнем виде - ему предстоит экстренная пересборка после 20 лет преступного попустительства.

Давайте честно признаем, что больше нет и Совбеза ООН, в котором так называемая Россия сейчас председательствует. Украинский постпред на сегодняшнем фантасмагорическом заседании сказал об этом достаточно четко.

А Украина - есть и будет. Сейчас она сражается одна за весь мир. Слава Украине! Героям слава!