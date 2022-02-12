На пороге новой агрессии
Путин может начать вторжение в Украину, не дожидаясь окончания Олимпиады, предупреждают в Вашингтоне. После серии авиаударов и кибератак может быть предпринято наступление на Киев. Разведка называет дату начала операции - 16 февраля. Россия вывозит из Украины своих диломатов, Британия - военных инструкторов. В субботу Путину будут звонить Байден и Макрон. Хроника эскалации.
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. На Смоленской выпустили воинственное коммюнике: "Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса"". Ответы США и НАТО на российские проекты договоров по "гарантиям безопасности" "игнорирует ключевые для нас положения", вновь заявил Лавров.
"Госсекретарь ясно дал понять (Лаврову. - Ред.), что дипломатический путь урегулирования кризиса остается открытым, но для этого от России требуются деэскалация и начало добросовестной дискуссии", - сказал представитель Госдепа Нед Прайс.
I spoke with Foreign Minister Lavrov today to urge a diplomatic resolution to Russia’s unprovoked military build-up around Ukraine. I reiterated that further Russian aggression would be met with a resolute, massive, and united Transatlantic response.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 12, 2022
"Я говорил сегодня с министром иностранных дел Лавровым, чтобы призвать к дипломатическому урегулированию в связи с неспровоцированным усилением российской военной группировки вокруг Украины. Я повторил, что дальнейшая российская агрессия встретит решительный, массированный и солидарный трансатлантический ответ".
Владимир Зеленский, президент УкраиныЯ считаю, что на сегодняшний день в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ. Даже говорят соответствующие даты. Сегодня лучшим другом для врагов является паника в нашей стране, и вся эта информация, которая помогает только панике, не помогает нам.
...Мы должны как государство рассчитывать на себя прежде всего, на своих военных, на своих граждан. И должны быть готовы в любой день. Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть. Если есть у вас или любых людей какая-то дополнительная информация по стопроцентному вторжению РФ начиная с 16 числа в Украину - пожалуйста, давайте нам эту информацию.
Сербия экстренно запасается продуктами: закуплено 10 тысяч тонн соли, тысяча тонн фасоли и гороха, 30 тысяч тонн сухого молока, планируются закупки муки и нефтепродуктов. "Когда весь мир истерично ожидает, что что-то произойдет между Россией и Украиной, нельзя делать вид, что ничего не происходит", - сказал президент Александр Вучич.
Британские военные инструкторы покинут Украину до конца выходных, сообщил замминистра обороны Джеймс Хиппи. Британским подданным следует немедленно покинуть Украину, поскольку в случае вторжения их эвакуация будет невозможна, предупредил Хиппи. По его словам, Россия теперь может напасть в любой момент без предупреждения.
Другие западные страны также просят своих граждан не оставаться в Украине.
Российские дипломаты покидают Украину. "Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине", - заявили в российском МИДе.
Кадр видео МО РФ
Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска "по плану учения", сообщает Минобороны России.
"Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника. На различных этапах учения корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям".
На февраль Россия анонсировала масштабные учения ВМФ (совместно с ВКС) с участием более 140 кораблей, 60 самолетов и более 10 000 военных в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане - параллельно с учениями в Беларуси.
В субботу в 19 часов по московскому времени состоится телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина. В Белом Доме уточняют, что Путин предлагал созвониться в понедельник, но Байден настоял на срочном разговоре. По версии кремлевского пресс-секретаря, "американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным", "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны". В тот же день Путин поговорит по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Байден и Путин созванивались 7 и 31 декабря.
По данным источников Politico в Белом доме, данные разведки указывают на 16 февраля как возможную дату начала вторжения. Об этом сообщил Байден в пятницу союзникам на онлайн-совещании. Согласно этим источникам, наземной операции будут предшествовать ракетные удары и серия кибератак. В то же время британский источник издания сообщил, что в Лондоне "иначе интерпретируют" разведданные, касающиеся 16 февраля.
Шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подтвердил, что пакет европейских санкций на случай нового вторжения России готов. В тот же день Кулеба созванивался с главой МИДа ФРГ Анналеной Бербок и госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Пусть РФ не сомневается: Украина и ее 11 партнеров готовы к решительным действиям по защите нашей державы", - написал Кулеба в твиттере.
Мария Захарова, представитель МИД РФИстерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы - излюбленный метод решения собственных проблем.
Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей.
Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя.
А пропагандистская бригада во главе с Bloomberg все это обслуживает.
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10227674980289725
Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами Британии, Италии, Польши, Румынии, Франции, ФРГ, главой Еврокомиссии, председателем Совета ЕС и генсеком НАТО. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Все эти страны призвали своих граждан покинуть Украину.
Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасностиКак мы уже говорили, мы находимся в том временном промежутке, когда вторжение может начаться в любой момент, если Владимир Путин решит отдать такой приказ. Я не буду вдаваться в детали наших разведданных. Но я хочу подчеркнуть: она (военная операция. - Ред.) может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество спекуляций насчет того, что она может начаться только после Олимпиады.
По поводу призыва к американским гражданам покинуть Украину
Если российское нападение на Украину состоится, оно скорее всего начнется с бомбовых и ракетных авиаударов, что, конечно, может привести к гибели мирных жителей независимо от их национальности. Последующее наземное вторжение подразумевает массированное наступление.
...У разведсообщества достаточно уверенности, чтобы я мог сейчас стоять перед вами и говорить то, что говорю, а именно: есть четкая вероятность, что Владимир Путин отдаст приказ о военной операции и вторжении в Украину в этом временном промежутке, в этот период, в том числе в период до 20 февраля, до завершения Олимпийских игр в Пекине. Они (разведка. - Ред.) считают, что все, что я сейчас сказал, основано на надежных данных об оперативной обстановке, а также на информации, которую они получают из различных источников... Операция (Путина против Украины. - Ред.) может принять самые разные формы. Но хочу ясно сказать, что она из возможных форм - быстрый штурм города Киева. Это возможное направление атаки, вариант действий, который могут выбрать российские силы. Они также могут вторгнуться в другие части Украины.
...Она (военная операция. - Ред.) может быть ограниченной или более широкой. Но есть реальная вероятность, что она будет включать в себя захват значительного количества украинских территорий и захват крупных городов, включая столицу.
...Пока мы не видели никаких подтверждений того, что принято окончательное решение (о вторжении в Украину. - Ред.), что отдан приказ.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/02/11/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-and-national-security-advisor-jake-sullivan-february-11-2022/
Энтони Блинкен, госсекретарь СШАМы видим новые тревожные признаки эскалации с российской стороны, включая прибытие новых сил к украинской границе.
Мы находимся в том промежутке, когда вторжение может начаться в любой момент, в том числе во время Олимпиады.
https://apnews.com/article/antony-blinken-australia-europe-china-japan-de75bda9a1b7f1ca778ca9060f9e10a5
Россия должна в течение 48 часов предоставить Украине объяснения в связи со своей военной активностью у украинских границ и в оккупированном Крыму. Украинский официальный запрос основан на разделе ІІІ Венского документа.
"Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, которые участвуют в ней, - пояснил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. - В случае отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации Украина обратится в РФ и остальные государства-участники Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснения".
9 февраля страны Балтии также активировали механизм снижения рисков Венского документа ОБСЕ, обратившись к официальному Минску в связи с масштабными российско-белорусскими военными учениями.
Украина выразила России протест в связи с перекрытием части акваторий Азовского и Черного морей, Керченского пролива. Российский ВМФ проводит там масштабные учения. Доступ к порту Мариуполь заблокирован, к Одессе - затруднен. Дальше →