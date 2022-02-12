Как мы уже говорили, мы находимся в том временном промежутке, когда вторжение может начаться в любой момент, если Владимир Путин решит отдать такой приказ. Я не буду вдаваться в детали наших разведданных. Но я хочу подчеркнуть: она (военная операция. - Ред.) может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество спекуляций насчет того, что она может начаться только после Олимпиады.

По поводу призыва к американским гражданам покинуть Украину

Если российское нападение на Украину состоится, оно скорее всего начнется с бомбовых и ракетных авиаударов, что, конечно, может привести к гибели мирных жителей независимо от их национальности. Последующее наземное вторжение подразумевает массированное наступление.

...У разведсообщества достаточно уверенности, чтобы я мог сейчас стоять перед вами и говорить то, что говорю, а именно: есть четкая вероятность, что Владимир Путин отдаст приказ о военной операции и вторжении в Украину в этом временном промежутке, в этот период, в том числе в период до 20 февраля, до завершения Олимпийских игр в Пекине. Они (разведка. - Ред.) считают, что все, что я сейчас сказал, основано на надежных данных об оперативной обстановке, а также на информации, которую они получают из различных источников... Операция (Путина против Украины. - Ред.) может принять самые разные формы. Но хочу ясно сказать, что она из возможных форм - быстрый штурм города Киева. Это возможное направление атаки, вариант действий, который могут выбрать российские силы. Они также могут вторгнуться в другие части Украины.

...Она (военная операция. - Ред.) может быть ограниченной или более широкой. Но есть реальная вероятность, что она будет включать в себя захват значительного количества украинских территорий и захват крупных городов, включая столицу.

...Пока мы не видели никаких подтверждений того, что принято окончательное решение (о вторжении в Украину. - Ред.), что отдан приказ.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/02/11/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-and-national-security-advisor-jake-sullivan-february-11-2022/