Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. На Смоленской выпустили воинственное коммюнике: "Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса"". Ответы США и НАТО на российские проекты договоров по "гарантиям безопасности" "игнорирует ключевые для нас положения", вновь заявил Лавров.

"Госсекретарь ясно дал понять (Лаврову. - Ред.), что дипломатический путь урегулирования кризиса остается открытым, но для этого от России требуются деэскалация и начало добросовестной дискуссии", - сказал представитель Госдепа Нед Прайс.

I spoke with Foreign Minister Lavrov today to urge a diplomatic resolution to Russia’s unprovoked military build-up around Ukraine. I reiterated that further Russian aggression would be met with a resolute, massive, and united Transatlantic response.