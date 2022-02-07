От редакции

Спойлер как средство сдерживания - новая тактика ненавистных Кремлю "англосаксов". Ведущие западные СМИ одну за другой публикуют тревожные утечки о готовящихся российских дезинформационных спецоперациях против Украины и планах блицкрига, с картами и подробностями. Ошибочный заголовок "Блумберга" о начале вторжения добавил остроты. Запад играет на опережение, чтобы предотвратить провокацию.

Восхитительная пикировка споуксмена Госдепа Неда Прайса с дипломатическим корреспондентом AP набрала огромное количество просмотров. Журналист по всем правилам профессии поставил под сомнение эффективность такой формы ответной эскалации, как инфовбросы о конкретных российских сценариях, в принципе не поддающиеся верификации. Прайс в ответ предложил верить разведке на слово: если Россия не предпримет анонсированных нами действий, это не значит, что у нее не было таких планов.

Независимо от степени достоверности тех или иных утечек и степени добросовестности тех или иных западных СМИ все мы стали участниками этой большой и рискованной информационной кампании. Ее эффект усилен тем, что война, конечно же, хорошо продается в медиа. Запад перехватил инициативу - Кремль вынужден реагировать, оправдываться, отыгрывать навязанную повестку.

Если до сих пор на Западе постфактум разоблачали наглые путинские фейки о том, что случилось, то теперь НАТО переходит к упреждающим вбросам о том, что только может случиться, - в частности, о готовящемся крупном злодействе "под чужим флагом" с настоящими трупами.

История холодной войны такого не знала. Нынешняя медиаэскалация - результат радикального обнуления дипломатии. Своим безумным декабрьским ультиматумом Путин окончательно вывел конфликт за дипломатические рамки. Лавров и Захарова давно распрощались не только с мидовским протоколом, но и с элементарными нормами человеческой коммуникации. Остается только имитация дипломатии: разумеется, ничто не помешает Макрону слетать в Москву в разгар своей президентской кампании на очередной сеанс "требовательного диалога" и даже произнести ритуальные (сейчас вдвойне неуместные) фразы о взаимном доверии - но при этом не стоит забывать, что совсем недавно российский МИД в нарушение всех правил и приличий опубликовал конфиденциальную переписку с Кэ д’Орсэ.

Итак, ситуация “выходит в паблик” по всем направлениям, в том числе военным и санкционным. Наносятся превентивные медиаудары.

Риски этой тактики очевидны. Главный из них - подрыв доверия к западным институтам: дипломатии, спецслужбам, прессе. “Ситуация дошла до такой точки, что Путин чуть ли не окажет услугу британской и американской разведке, вторгнувшись (в Украину. - Ред.) и тем самым подтвердив их правоту”, - пишет обозреватель Sky News Дебора Хейнс. Путинская выжидательная тактика автоматически наносит ущерб противнику, "превращая его в мальчика, кричавшего "Волки!", - хотя на самом деле волк абсолютно реален".

Некоторые аналитики даже считают, что такая "профилактика" может иметь обратный эффект, сдерживание обернется провокацией: раз Путин заранее разоблачен, у него развязаны руки.

Начав медийную атаку, Запад как бы размывает ответственность России, банализирует и будущее вторжение, заранее объявленное неизбежным, и уже совершенный 8 лет назад акт агрессии. Опасная бодрийаровщина - попытка предотвратить новое нападение с помощью симулякров - отвлекает внимание от настоящей войны, давно развязанной против Украины.

Еще одно возможное последствие - дестабилизация Украины, ее экономики (о чем прямо говорит Владимир Зеленский), усиление морально-психологического давления (впрочем, украинцы демонстрируют в этом смысле фантастическую устойчивость).

Риски этой информационной кампании, несомненно, были просчитаны Госдепом и Форин-офисом. Как пишет та же Дебора Хейнс, там, видимо, сочли, что эффект сдерживания в данном случае перевешивает.

Что касается населения страны-агрессора, для него новая западная тактика стала настоящим подарком. "Обстановку искусственно нагнетают Байден с Блумбергом" - эта мысль оказалась спасительной не только для рядовых потребителей кремлевской пропаганды, но и для интеллектуального класса. У кого-то свои счеты с нынешней американской администрацией, но чаще всего это удобное оправдание собственной трусливой позиции: российские либералы, увлеченно разоблачающие американские фейки в своих блогах, подкастах и ютуб-каналах, не могут назвать вещи своими именами. Последние восемь лет они старательно не замечали войну.