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12 июля 1995 года произошло одно из самых трагических событий Боснийской войны - резня мусульманского населения Сребреницы вооруженными формированиями боснийских сербов. Это самое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой.

Сребреница была мусульманским анклавом на территории с преимущественно сербским населением, контролируемой армией боснийских сербов. В апреле 1993 года Совбез ООН объявил Сребреницкий анклав "зоной безопасности". Жизни боснийцев-мусульман должны был защищать 600 нидерландских миротворцев, вооруженных только стрелковым оружием, но они этого не сделали. Когда 11 июля 1995 года армия боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича захватила Сребреницу, там оставалось не более 100 нидерландских миротворцев. 10 июля они попытались остановить наступающих сербов, стреляя поверх голов, что не произвело на армию Младича ни малейшего впечатления. 11 июля два самолета НАТО атаковали танки сербов, но прекратили атаки после того, как сербское командование пригрозило уничтожить нидерландский контингент и немедленно казнить 30 миротворцев, захваченных в заложники.

К вечеру 11 июля у лагеря миротворцев в Поточари собралось до 25 тысяч мусульманских беженцев. Сербские вооруженные формирования по просьбе местного населения и по предложению ООН согласились на эвакуацию женщин, детей и стариков из Сребреницы в мусульманскую Тузлу. Всего было эвакуировано 22 283 человека, но мужчин среди них не было. С утра 12 июля сербы начали отделять мусульман - мужчин и мальчиков-подростков - и концентрировать их в отдельных лагерях, в то время как остальные беженцы садились в автобусы для эвакуации. В это время произошли первые убийства мусульман - было убито от 20 до 30 мужчин. Ни один мужчина из Сребреницы не был эвакуирован.

13 июля бойцы нидерландского контингента заметили явные признаки того, что сербские солдаты убивают мужчин, отделенных от других беженцев. В частности, значительная часть мусульман была заключена в здании, которое миротворцы называли "Белым домом". Мужчин и подростков забирали оттуда, и они не возвращались. Полковник Йозеф Кингори из миротворческого контингента, услышав в отдалении выстрелы, попытался выяснить, что происходит, но был остановлен сербским патрулем.

Первые массовые расстрелы мусульман начались вечером 12 июля при свете уличных фонарей. Затем бульдозеры сгребали тела в братские могилы. Тысячи женщин и девушек подверглись изнасилованиям и пыткам. Убийства мусульман продолжались пять дней, вплоть до 16 июля. Причем возраст жертв был от 10 до 65 лет. Тех, кто пытался спрятаться в своих домах, вылавливали и убивали. Мусульман-боснийцев в Сребренице не осталось. Международный трибунал ООН по бывшей Югославии назовет эти события "триумфом зла".

Всего Государственной комиссией по поискам пропавших без вести во время войны в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано 8,2 тысячи жертв, Международным комитетом Красного Креста - 7,8 тысячи, а согласно данным организаций семей жертв в Сребренице, число погибших достигает 10,7 тысячи. В 2017 году глава миссии ОБСЕ в Боснии Джонатан Мур отмечал, что жертвами трагедии в Сребренице считаются 8372 человека. На сегодняшний день найдены останки примерно 6 тысяч жертв резни в Сребренице.

Вину за резню в Сребренице возложили на нидерландских миротворцев, не сумевших ее предотвратить. Интересно, что украинские миротворцы, охранявшие соседний мусульманский анклав Жепа, также занятый сербами, не допустили там резни мусульман. Нидерландские же военные безропотно дали себя разоружить. Заявление правительства Алии Изетбеговича об "исчезновении 7-10 тысяч сребреницких мусульман" и повторный обстрел сербами 28 августа 1995 года сараевского рынке Маркале привели к вооруженному вмешательству НАТО. Бомбардировки позиций боснийских сербов авиацией США и их союзников продолжались с перерывами с 30 августа по 14 сентября.

В результате война в Боснии была остановлена и заключены компромиссные Дейтонские соглашения, фактически разделившие территорию страны между Хорватско-Боснийской Федерацией и Республикой Сербской в соотношении 51:49. На территорию Боснии и Герцеговины был введен миротворческий контингент войск НАТО (IFOR) численностью 60 тысяч человек, половину из которого составляли американцы. На этот раз миротворцы имели тяжелое вооружение и широкий мандат на применение оружия при малейшей угрозе нападения или межэтнических столкновений.

В 2003 году ответственность за массовые убийства мирного боснийского населения была официально признана властями Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. В январе 2007 года Международный трибунал квалифицировал действия сербов в Сребренице как "преступления геноцида". В феврале 2007 года такое же заключение вынес Международный уголовный суд. В январе 2009 года то же самое сделал Европарламент. И действительно, как иначе классифицировать преступление, в результате которого более 8000 человек были убиты только потому, что они были боснийцами-мусульманами?

Однако когда 8 июля 2015 года, к 20-летию трагедии, Совет Безопасности ООН попытался принять предложенную Британией резолюцию, квалифицирующую события в Сребренице как акт геноцида, Россия наложила вето под тем предлогом, что принятие такого документа обострило бы ситуацию на Балканах. Между тем в проекте резолюции говорилось, что "оценка трагических событий в Сребренице как геноцида является необходимым условием для примирения".

У Владимира Путина в декабре прошлого года хватило наглости заявить после встречи "нормандской четверки", что передача Украине контроля над границей между Россией и марионеточными "республиками" Донбасса приведет к новой Сребренице. Между тем на официальном уровне Россия продолжает придерживаться версии, что в Сребренице геноцида не было, а были лишь военные преступления, совершенные по горячим следам боев - убийство военнопленных мусульман, захваченных при прорыве остатков 28-й мусульманской дивизии из Сребреницы, причем это убийство будто бы было спровоцировано предшествовавшими репрессиями боснийских военных против сербов. И число жертв резни в Сребренице, по версии властей Сербии и Республики Сербской, составило не 8-10 тысяч человек, а максимум 2 тысячи.

Эта трактовка, не имеющая ничего общего с действительностью, преобладает и в русскоязычном интернете. Здесь также популярна конспирологическая версия: якобы руководство боснийских мусульман специально спровоцировало резню в Сребренице, чтобы дать НАТО предлог для вмешательства в Боснийскую войну. На самом деле почти все жертвы резни в Сребренице были гражданскими лицами, и все свидетельства, включая найденные захоронения, доказывают, что число погибших было никак не меньше 8000 человек.

В 2010 году парламент Сербии принял резолюцию, осуждающую массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице, и принес извинения семьями погибших. Однако в резолюции это убийство не было названо геноцидом и ничего не говорилось о числе жертв.

За резню в Сребренице командующий войсками Республики Сербской Ратко Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному лишению свободы. Бывший президент Республики Сербской Радован Караджич за организацию массового убийства мусульман в Сребренице и другие преступления против человечности 24 марта 2016 года тем же трибуналом был приговорен к 40 годам тюрьмы. Ряд других сербских военачальников, а также офицеров и рядовых по приговору МТБЮ получили различные сроки тюремного заключения. В Сербии за это преступление были осуждены четыре члена военизированного формирования "Скорпионы", которым инкриминировалось убийство лишь шести человек.