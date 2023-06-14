



"Пациент скорее мертв, чем жив... Пациент скорее жив, чем мертв... Одно из двух - или пациент жив, или он умер". В таком состоянии квантовой неопределенности находился на протяжении среды, 14 июня, Адам Делимханов, кузен Рамзана Кадырова, известный как его "личный палач".



Первым о его ликвидации написал Кирилл Сазонов, политолог и доброволец ВСУ. Он назвал три конкретных подразделения, которые засекли кортеж внедорожников в районе оккупированного Приморска (Запорожская область) и отработали по нему, накрыв артиллерийским огнем. По словам Сазонова, в результате удара "на концерт к Кобзону" отправились сам Делимханов, другие приближенные к Кадырову лица и около двухсот человек личного состава. За телами прилетали 12 вертолетов.



Официально в Украине заявление Сазонова никто не подтверждал. Косвенно его подтвердили в России. Телеканал "Звезда", принадлежащий Минобороны РФ, выпустил заметку со ссылкой на пресс-службу Госдумы, в которой утверждалось, что Делимханов ранен. Позже источник заметки был изменен: сначала на пресс-службу ЛДПР (впоследствии обе пресс-службы отрицали, что давали какие-либо комментарии "Звезде"), затем - на думскую кореспондентку Мадину Шавлохову.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед началом пленарного заседания заявил, что с Делимхановым все хорошо. "Вот только что разговаривали с ним. Он жив и здоров. Более того, желает здоровья и всем". Впрочем, это выглядело неубедительно, если помнить, как Володин сообщал, что Жириновский жив и "он большой молодец". Командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов в комментарии ТАССу заявил, что Делимханов находится в Чечне и едет к Кадырову.



Затем началось странное. Кадыров публикует сообщение, в котором заявляет, что "не может найти" Делимханова и что тот не выходит на связь. "Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА". За такую информацию Кадыров посулил "щедрое вознаграждение". В мае этого года Кадыров утверждал, что якобы выкупил своего скакуна Зазу, находившегося под арестом в Чехии, у сотрудников украинских спецслужб за 18 тысяч долларов.



В свою очередь Алаудинов также публикует сообщение - о том, что он со своим подразделением оставляет позиции под Марьинкой, поскольку Кадыров дал ему приказ "найти и любыми путями вывезти [Делимханова], чего бы это ни стоило".



В Кремле "с тревогой" восприняли сообщения про ранение Делимханова, переживают за него и ждут уточнения информации. С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Песков.



Информацию о тяжелом ранении Делимханова, а также о 12 "бортах", вызванных для эвакуации убитых и раненых, подтвердил телеграм-канал, ведущийся от имени подполковника ВС РФ Романа Веневитина. Российский подполковник, экс-командир 72-й бригады армии РФ Веневитин, которого ранее вагнеровцы захватили в плен и заставили извиняться на камеру, заявил, что верхушка ЧВК "Вагнер" слила позиции кадыровцев украинской стороне. По версии Веневитина, наемники Пригожина в сговоре с ГУР Украины обнаружили и накрыли огнем позиции Делимханова.



"По имеющейся у меня информации, теперь они отомстили Рамзану Кадырову, который раньше пригрозил рассказать об источниках богатства Пригожина... Возможно, хоть этот инцидент заставит наконец начать принимать все необходимые меры в отношении лично Пригожина и других бизнесменов из командного состава группы Вагнер, которые всегда использовали Россию исключительно для личного обогащения, не гнушаясь даже прямым сотрудничеством с врагом!" - написал Веневитин.



Проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на неназванные источники подтвердил, что Делимханов попал под обстрел, выжил, но исчез. Геолокацию подразделений Кадырова действительно слили, но не вагнеровцы, говорится в этом сообщении.



"Делимханов после удара был относительно жив, и на месте удара его, конечно, нет. Интереснее другое - куда он исчез, когда его эвакуировали и кто его слил. То, что его слили вагнеровцы, - вброс. Слили те, кому на руку конфронтация Пригожина и Кадырова, а это ДВКР ФСБ и Генштаб", - заявил источник.



Наконец, Кадыров опубликовал новое сообщение, где назвал информацию о гибели или ранении Делимханова "бредовой фантазией укронацистов". Мол, он знал с самого начала, что это фейк, но решил всех разыграть, чтобы продемонстрировать, "до какой степени опустились украинские средства массовой информации". В качестве доказательства того, что Делимханов "жив-здоров и даже не ранен", Кадыров приложил к сообщению фото, где он вместе с Делимхановым и еще двумя "дорогими братьями" сидит на траве перед какой-то разложенной картой.



Журналист "КП" Александр Деев позвонил на личный номер Делимханова. Однако трубку снял не он, а его неназванный соратник. По словам собеседника, с Делимхановым все хорошо, однако рядом его нет. "Нет, нет, рядом нет. Все нормально", - сказал собеседник. Каких-либо подробностей о состоянии Делимханова, а также о его местоположении он не сообщил.



Фото - довольно слабое доказательство. Звонок Деева скорее подтверждает версию, что с Делимхановым не все в порядке. А версия с троллингом украинских медиа выглядит странно, поскольку на него повелись подцензурные российские издания, которые приняли за чистую монету сообщение Кадырова о готовности заплатить украинским спецслужбам. Кроме того, о ранении Делимханова сообщил телеканал Минобороны РФ, источники в Госдуме, и косвенно эту информацию подтвердил Песков. Кто тут кого и зачем затроллил в таком случае - совершенно непонятно.



А что же Пригожин? Сам он инцидент пока не комментировал. Однако близкие к нему популярные каналы раскручивали 14 июня еще одну чеченскую тему. Утром появилась информация о сотне погибших вблизи Кременной (Луганская область) российских военных, которых накрыли ВСУ во время строевого досмотра. "Военкоры" заостряли внимание на том, что солдаты два часа ждали своего командира, генерала Сухраба Ахмедова, который должен был сказать "напутственное слово". В сообщениях подчеркивалось, что генерал - чеченец, уроженец Грозного.



Похоже, что схватка двух крупнейших частных армий не за горами.