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Также: Чечня, Регионы, Свобода слова, Криминал, Война, Россия, Террор, Спецслужбы, СМИ, Происшествия, Политика, Общество | Персоны: Илья Мильштейн, Рамзан Кадыров, Елена Милашина

статья Суверенные разборки

Илья Мильштейн, 14.04.2020
Рамзан Кадыров. Кадр ЧГТРК "Грозный"
Рамзан Кадыров. Кадр ЧГТРК "Грозный"
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Материал Елены Милашиной, посвященный борьбе с жертвами коронавируса в Чечне, которых местные власти порой приравнивают к террористам, вызвал одновременно предсказуемую и парадоксальную реакцию Рамзана Кадырова. В социальных сетях глава ЧР клеймит не только журналистов, но и администрацию Кремля, ФСБ, "Газпром"... Одних он поносит за клевету, других - за потворство злопыхателям. Редакции "Новой" угрожает убийствами.

Извиняющийся Рамзан Кадыров - зрелище уникальное, тем не менее изредка случается и такое. Когда руководитель Чечни "в горячке" путает известную ненавидимую радиостанцию с известной ненавидимой газетой, ему докладывают, что Миллер содержит "Эхо", а "Новую" не спонсирует, - и вот Рамзан Ахматович признает ошибку. Хотя, продолжает, разницы между двумя этими редакциями практически не вижу, и это чистая правда - не видит.

Замечает он другое и сильно недоумевает по этому поводу. Что есть в Москве газета, никем не запрещенная, в которой упорно, последовательно, много лет подряд обличаются порядки, царящие в кадыровской Чечне. Он искренне не понимает, почему ей дозволено существовать.

Потому взывает к администрации президента Путина. "Эй, господа из Федеральной службы безопасности, вы должны обеспечить безопасность! Эту газету вы курируете", - стыдит он чекистов. Ну и "Газпром", который "платит... врагам нашего народа деньги", тоже попадает под раздачу, за что потом приходится просить прощения.

Но в главном Кадыров непоколебим. Он требует "остановить этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ". Иначе будет плохо. "Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц", - прямо угрожает Рамзан, и это звучит неожиданно двусмысленно. Получается, что если очередной Махмудов или Дадаев возьмет грех на душу, то винить в этом, по мнению чеченского национального лидера, надо будет преимущественно Вайно с Бортниковым.

Раньше такого не бывало. Являлся Кадыров заказчиком убийств Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Бориса Немцова или не являлся, в его речах касательно этих людей, при жизни и после гибели, обвинений в адрес Кремля и Лубянки не содержалось. Он мог выгораживать киллеров либо утверждать, что они невиновны, а вот с эдакой лихостью, как бы демаскируя самого себя и свои эскадроны смерти, он никогда не высказывался. И хочется понять: почему вдруг не сдержался?

Конечно, нервы у всех на пределе - время такое, но известно же, что необузданность нрава есть важная составляющая кадыровского образа. Это природная, но и отрефлексированная черта характера, помогающая ему, наводя временами ужас на окружающих, решать важные политические задачи. В том числе первейшую из них, которая сводится к тому, чтобы РФ, входящая в состав ЧР, исправно платила деньги и не совала нос во внутренние дела независимого султаната. Однако на сей раз, изобличая "кураторов" "Новой" из ФСБ, Рамзан, похоже, перегибает палку. Опять-таки вне зависимости от того, владеет он некой информацией на сей счет или, пребывая в конспирологической ярости, несет ахинею. Спрашивается, зачем он перегибает палку.

Правильный ответ, вероятно, следует искать в других дискуссиях, которые Кадыров ведет с представителями верховной власти, но на ту же тему, что и с Дмитрием Муратовым и Еленой Милашиной. Затевая разборки с Кремлем, ФСБ и непричастным к данному конкретному инциденту "Газпромом", он продолжает полемизировать с Москвой насчет границ своей личной власти. И если какой-нибудь Мишустин смеет указывать ему, кого он должен пускать в Чечню и чем федеральные полномочия отличаются от региональных, то Рамзан гневается и слов не выбирает. И если в столице, где давно уже практически все СМИ, за исключением совсем уж неисправимых и потому навеки блокированных, находятся под государственным контролем, какая-то "Новая газета" позволяет себе постоянные наезды на его вотчину, то Рамзан кулаком громыхает в двери на Старой площади и на Лубянке.

Он прозревает заговор против молодой исламской республики и предупреждает: не доводите до греха. А то будет как в прошлые разы. Хотя мы и непричастны ни к каким убийствам.

И есть основания полагать, что в Москве его грозные окрики выслушивают довольно внимательно. Выслушивают, успокаивают в частных беседах, но необходимых, по его мнению, мер в отношении зарвавшейся прессы принимать не спешат. Ибо Владимир Владимирович очень ценит Рамзана Ахматовича, в его внутренние дела не вторгается, но и не хочет, чтобы вспыльчивый непокорный вассал вмешивался в его внутренние дела. Особенно сегодня, когда в мире бушует пандемия и последнее, чем хочется заниматься национальному лидеру, - это мирить чеченцев с чекистами. Потому вряд ли ошибемся, если предположим, что сегодняшний российско-чеченский скандал сойдет на нет, как сходили прежние. До новой вспышки взаимной ненависти и громких разборок, в которых так трудно разобраться. Медленно постигая, где там честная журналистика, где сведение счетов, где Путин с Кадыровым, а где Мишустин с "Газпромом". И почему именно такая система сдержек и противовесов существует в стране, погруженной в вялотекущую гражданскую войну и острую фазу схватки с коронавирусом.

Комментарии 24 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 14.04.2020
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Виталий Портников

Отнимитесь, регионы

Виталий Портников, 09.04.2020

Путин - это универсальный Доктор Зло. Он - про убийство, а не про спасение. Его челядь должна заниматься спасением людей именно потому, что обитатель Кремля просто не считает это хоть сколько-нибудь важным. Важно изолироваться самому, чтобы не подхватить опасную заразу, а там хоть трава не расти. На совещаниях с губернаторами он откровенно скучает, как римский император, вынужденный вместо отрубания голов заниматься выращиванием капусты.
Рамзан Кадыров. Кадр ЧГТРК "Грозный"

Полномочный бунтовщик

Илья Мильштейн, 07.04.2020

Председатель правительства Михаил Мишустин строго указал главам регионов на недопустимость закрытия административных границ. Премьер-министру возразил руководитель Чечни Рамзан Кадыров, сообщивший, что допуск в ЧР разрешен лишь тем, кто там прописан. Налицо конфликт второго лица в государстве с местным национальным лидером. О перипетиях их борьбы и о том, как в Россию возвращается политика, размышляет Илья Мильштейн.

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