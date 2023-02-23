Срамота с "Сарматом"
Послание Федеральному собранию 2018 года: Путин демонстрирует "Сармат"
В годовщину вторжения Путину остается только снова трясти ядерной дубиной - правда, несколько обмякшей. 23 февраля он объявил, что "на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой" (специалисты понимают, что это вранье), а также анонсировал серийное производство гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и ракет "Циркон".
20 февраля, во время визита Байдена в Киев, Россия провела второе испытание ракеты "Сармат" - по данным источников CNN, оно завершилось неудачей. После этого в послании Федеральному собранию Путин заявил, что Россия "приостанавливает" участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). На следующий день это решение было проштамповано обеими палатами ручного парламента. При этом Москва обещала соблюдать установленные договором ограничения (1550 боезарядов и 800 носителей) и воздерживаться от ядерных испытаний, если мораторий не нарушат США.
Джо Байден, находясь в Варшаве, скупо прокомментировал путинский ход, назвав его большой ошибкой. Госсекретарь Энтони Блинкен расценил российское решение как безответственное. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о "демонтаже всей архитектуры контроля над вооружениями" как о свершившемся факте.
Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году и продленный на 5 лет в 2021 году, сразу после прихода администрации Байдена, помимо ограничений количества межконтинентальных ракет и боезарядов предусматривает систему инспекций (по 18 в год в каждой стране) и взаимных предварительных уведомлений о пусках (такие уведомления предусмотрены также действующим договором 1988 года). Процедура "приостановки" в договоре не прописана.
На самом деле в части инспекций СНВ-3 уже давно не выполняется: сначала из-за ковидных ограничений, затем из-за российского саботажа. В августе Россия окончательно отказалась пускать американских инспекторов - из-за препятствий, якобы чинимых ее инспекторам в США.
В январе этого года в ежегодном отчете Госдеп впервые усомнился в том, что Россия соблюдает условия СНВ-3. Он истекает в 2026 году. Намеченные на декабрь прошлого года консультации в Каире по СНВ-4 были отменены. Перспективы заключения нового договора и до путинского демарша были весьма призрачными.
Борис Бабин, украинский эксперт в области международного права
Прежде всего эти все заявления, конечно, рассчитаны на внутреннюю аудиторию, на внутренних потребителей, которым Кремль должен постоянно доказывать, в условиях очевидных поражений, какую-то свою якобы мощь.
...С одной стороны, это общий ядерный шантаж, а с другой - это шантаж размещением или имитацией размещения ядерного оружия на временно оккупированных территориях Украины или на территориях вассалов типа режима Лукашенко и режима Асада.
Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения
Видимо, сейчас принято политическое решение, что контроль над вооружениями больше не рассматривается отдельно от общего состояния российско-американских отношений - какие отношения, такой и arms control. Даже такие вещи пошли в топку противостояния... Мы движемся в сторону распада всего этого контроля, и движемся довольно быстро.
Павел Подвиг, эксперт института ООН по исследованию проблем разоружения
Я совершенно убежден, что сейчас в США пойдут разговоры, что, поскольку мы не можем проверить, сколько боезарядов у России, то мы должны считать, что Россия нас обманывает и развертывает больше, чем можно по договору. Россия быстро осознает, что потеряла инструмент, с помощью которого она могла бы продемонстрировать США и всему миру, что придерживается обязательств по ограничению стратегических вооружений. Инструмент пропал, обвинения сейчас несомненно пойдут, а ответить на эти обвинения Россия ничем не сможет. В этом смысле решение о приостановке было совершенно необдуманным.
...С другой стороны, Россия подчеркнула, что это приостановление, а не выход из договора. Заявили, что не будут превышать потолки, что продолжат обмениваться уведомлениями о предстоящих пусках ракет, что тоже очень важно. Про испытания сказали, что только в ответ на испытания в США. Есть градация плохих новостей, и я в этой ситуации считаю, что отсутствие совсем плохих новостей можно считать уже хорошей новостью.
https://www.svoboda.org/a/rukovodstvo-ne-ponimaet-smysla-dogovora-chem-opasna-priostanovka-snv/32283405.html
Юрий Федоров, военный эксперт (Прага)
Путин сам, своими руками, отменил все ограничения не только на российский, но и на американский стратегический арсенал. Возможно, просто не знал, что в США реализуются три программы модернизации этого арсенала. Разрабатываются намного более совершенные ракеты и бомбардировщик В-21. Сомнений в том, что они будут выполнены, нет. Единственным инструментом, потенциально способным ограничить развертывание новых американских стратегических вооружений, был новый договор по СНВ, который мог бы заменить нынешний. Но Путин перечеркнул возможность его разработки. В общем, Пентагон торжествует.
В России, разумеется, нашлись мыслители, считающие, что Путин сделал неглупый ход, апеллируя к еще оставшимся в США политикам и особенно университетской профессуре левого толка, полагающим, что контроль над вооружениями как таковой важнее, например, обеспечения победы Украины. Но доминирует все же понимание того, что чем больше оружия, обычного и ядерного, будет у США, тем надежнее будет сдерживание России.
Кирилл Рогов, руководитель проекта Re:Russia
Инициатива Путина имеет следующие цели:
1) снова подогреть страхи западного общественного мнения относительно возможности ядерной эскалации, которые должны ослабить поддержку Украины, продемонстрировав ее слишком высокую цену,
2) усилить позиции в американской администрации тех, кто считает поддержку Киева в долгосрочном противостоянии невыгодной США, 3) и в результате получить рычаг давления на США в торге об ограничении поставок вооружения Киеву в обмен на частичную лояльность договору.
Борис Бондарев, бывший российский дипломат, эксперт по контролю над вооружениями
Путин решил окончательно похоронить даже слабые надежды на выработку новой договоренности по контролю над вооружениями на смену Договору (СНВ-3. - Ред.). В таком контексте маловероятным выглядит возобновление диалога по стратегической стабильности между США и Россией, не говоря уже о подключении к нему других ядерных держав. После истечения срока действия ДСНВ в 2026 г. в мире не останется ни одного инструмента по ограничению гонки ядерных вооружений. И виной этому - личные желания и взгляды Путина, не имеющие отношения к реальности и ни в малейшей мере не отражающие интересы населения России. Именно Путин, все эти годы только и говоривший о необходимости укрепления международной безопасности, сегодня является ее главным разрушителем.
Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями
Заявление Путина делает гораздо более вероятным, что после истечения срока действия договора СНВ-3 (в 2026 году. - Ред.) впервые с 1972 года не будет заключено соглашение, ограничивающее стратегические ядерные арсеналы США и России.
"Приостановка" Путиным нового договора СНВ вредит интересам безопасности самой России. Без полного выполнения положений договора Москва (и Вашингтон) получает меньше понимания и информации о стратегическом ядерном арсенале США.
Кроме того, приостановка подрывает обязательства России как участника Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года, который требует от государств, обладающих ядерным оружием, "добросовестно вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению".
Джеймс Эктон, британский физик, сотрудник фонда Carnegie
...Даже если Россия пока останется в рамках ограничений СНВ-3, становится все труднее предотвратить полномасштабную гонку стратегических вооружений между США, Китаем и Россией. Такая гонка уже давно назревает - в ракетах и типах ядерного оружия, не подпадающих под СНВ-3.
...Трехсторонняя гонка вооружений будет дорогостоящей и опасной. В частности, она рискует привести к такому дисбалансу сил, который может заставить одно государство опасаться за выживаемость своих ядерных сил и повысить вероятность их применения в конфликте.
https://twitter.com/james_acton32/status/1628061459258171392
Джон Вулфстал, американский специалист по контролю за ядерными вооружениями, участник переговоров по СНВ-3
Путин явно пытается использовать ядерные рычаги как в Украине, так и в отношениях с США. И это должно беспокоить многих.
...Мы справедиво полагались на этот договор. Но теперь нам необходимо выработать новые стратегии, будь то дипломатия, сдерживание, конвенциональные вооружения или даже ядерные. Мы находимся на новой территории, на которой не бывали 50 лет.
Элоиз Файе, координатор программы "Сдерживание и распространение" Французского института международных отношений
Обе страны (Россия и США. - Ред.) подписали мораторий на ядерные испытания, и крайне маловероятно, что Вашингтон возобновит испытания. Что касается российских испытаний... мнения расходятся.
...Эта приостановка (российского участия в СНВ-3. - Ред.) - не столько очередное использование ядерной риторики, сколько признак окончания прежнего миропорядка и необходимости заново выстраивать контроль (за ядерными вооружениями. - Ред.), принимая в расчет Китай.
Джон Болтон, бывший советник по нацбезопасности в администрации Трампа
Если бы он (договор СНВ-3. - Ред.) исчез завтра, меня бы это нисколько не волновало... Посколько Китай наращивает свое производство (ядерного оружия. - Ред.) и возможности доставки, мы уже в трехполярном ядерном мире. И было бы безрассудно со стороны Соединенных Штатов заключать договор об ограничениях только с одной из двух других крупных ядерных держав.
Моника Монтгомери, аналитик Центра по контролю над вооружениями и нераспространению
Путин просто пытается сохранить лицо и найти способ продолжить продвижение в Украине. Путин использует одну из последних оставшихся вещей, отвечающих взаимным интересам (России и США. - Ред.).
Россия как ядерная держава и член ДНЯО показывает другим странам, что ядерное оружие может быть использовано как инструмент для достижения безрассудных военных и политических целей. Россия прямо сейчас подает пример того, что контроль над ядерными вооружениями не является приоритетом, и рискует разрушить один из последних оставшихся инструментов контроля над вооружениями ради агрессивной войны в Украине.
Джон Эрат, старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению.Это чисто символический шаг (поскольку Россия и так не пускала американцев с инспекциями на свои объекты. - Ред.), чтобы... Россия могла диктовать условия (окончания войны в Украине. - Ред.).
Преувеличивать последствия этого объявления (о "приостановке" участия РФ в СНВ-3. - Ред.) опасно, особенно если США пойдут на уступки, которые могут стать сигналом для других стран, что ядерное оружие является эффективной формой дипломатического воздействия... Последнее, что им (российскому руководству. - Ред.) нужно, это попытаться ввязаться в ядерную гонку вооружений с США.
Тимоти Снайдер, американский историк
Краткое содержание путинской речи (послания Федеральному собранию. - Ред.): Главное для России - это ядерный престиж. Пока у нас будет ядерный паритет с США, я буду заявлять о победе над Западом независимо от того, что на самом деле происходит в Украине. Я не буду применять ядерное оружие, потому что если бы я это сделал, другие страны обзавелись бы им и Россия потеряла бы свой ядерный престиж.
https://twitter.com/TimothyDSnyder/status/1628169547101380608
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