

Послание Федеральному собранию 2018 года: Путин демонстрирует "Сармат"



В годовщину вторжения Путину остается только снова трясти ядерной дубиной - правда, несколько обмякшей. 23 февраля он объявил, что "на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой" (специалисты понимают, что это вранье), а также анонсировал серийное производство гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и ракет "Циркон".



20 февраля, во время визита Байдена в Киев, Россия провела второе испытание ракеты "Сармат" - по данным источников CNN, оно завершилось неудачей. После этого в послании Федеральному собранию Путин заявил, что Россия "приостанавливает" участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). На следующий день это решение было проштамповано обеими палатами ручного парламента. При этом Москва обещала соблюдать установленные договором ограничения (1550 боезарядов и 800 носителей) и воздерживаться от ядерных испытаний, если мораторий не нарушат США.



Джо Байден, находясь в Варшаве, скупо прокомментировал путинский ход, назвав его большой ошибкой. Госсекретарь Энтони Блинкен расценил российское решение как безответственное. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о "демонтаже всей архитектуры контроля над вооружениями" как о свершившемся факте.



Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году и продленный на 5 лет в 2021 году, сразу после прихода администрации Байдена, помимо ограничений количества межконтинентальных ракет и боезарядов предусматривает систему инспекций (по 18 в год в каждой стране) и взаимных предварительных уведомлений о пусках (такие уведомления предусмотрены также действующим договором 1988 года). Процедура "приостановки" в договоре не прописана.



На самом деле в части инспекций СНВ-3 уже давно не выполняется: сначала из-за ковидных ограничений, затем из-за российского саботажа. В августе Россия окончательно отказалась пускать американских инспекторов - из-за препятствий, якобы чинимых ее инспекторам в США.



В январе этого года в ежегодном отчете Госдеп впервые усомнился в том, что Россия соблюдает условия СНВ-3. Он истекает в 2026 году. Намеченные на декабрь прошлого года консультации в Каире по СНВ-4 были отменены. Перспективы заключения нового договора и до путинского демарша были весьма призрачными.