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Также: НКО, СМИ, Право, Президент, Общество, Россия, Политика | Персоны: Алексей Венедиктов, Дмитрий Муратов, Владимир Путин, Дмитрий Песков

статья Копания вместо кампании

28.10.2021

Руководители крупнейших российских благотворительных фондов просят Владимира Путина вывести этот сектор из-под действия закона об "иноагентах". На Валдайском форуме тот признал, что закон "нужно совершенствовать", и пообещал послабления для благотворительных организаций. Тем временем в защиту журналистов-"иноагентов" публично выступила Елизавета Пескова, дочь кремлевского пресс-секретаря.

  От редакции

Главный эффект закона об "иноагентах" - подрыв механизмов солидарности. 

Российское гражданское общество, неспособное к массовому неповиновению, все-таки предприняло важный акт символической мобилизации: под петицией с требованием полной отмены законодательства об "иноагентах" подписались сотни организаций, включая благотворительные НКО. Началась широкая кампания взаимной поддержки - сбор подписей, телемарафон, онлайновые акции.

В этой ситуации любые цеховые петиции, просьбы о смягчении закона и попытки вывести из-под удара те или иные категории потенциальных "иноагентов" подрывают усилия сопротивления. В каком-то смысле эти действия оказываются более разрушительными, чем сама охота государства на "иноагентов".

Неудивительно, что именно благотворительные фонды, плотно встроенные в путинскую систему, первыми устремились в валдайскую брешь.

На роль модераторов претендуют Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов, соавторы первой челобитной о поправках (адресованной среди прочих Дмитрию Пескову). На "Валдае" нобелевский лауреат указал президенту на главные недостатки закона об "иноагентах": размытые критерии, присвоение статуса без суда и невозможность покинуть реестр.

Венедиктов крайне воодушевлен: "Есть еще лоббистские копания, которыми мы с Муратовым давно занимаемся, общаясь с президентом и его окружением... После возвращения Дмитрия Муратова с "Валдая" мы с ним все обсудим, я сейчас начну организовывать его встречу, если получится, с Володиным и Матвиенко, потому что надо проводить эти поправки через парламент. Это будет моя работа. Я умею это делать хорошо". 

Видимо, нашумевший пост Елизаветы Песковой - часть этого процесса "лоббистского копания".

Прагматичный Венедиктов в интервью Republic откровенно пытается обесценить коллективную петицию за полную отмену закона, собравшую "ничтожное количество" подписей: "187 тысяч подписей под петицией - это даже не разговор, ни о чем. И мне так и сказали (в Кремле. - Ред.): "Да не волнует это людей"".

После электронного голосования главреду "Эха" явно не терпится вписать в свою биографию очередную славную страницу.

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28.10.2021
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