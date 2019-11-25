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статья Горсточка больных иноагентов

25.11.2019
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98157
Фото: ptzgovorit.ru

Закон о гражданах-"иноагентах" в ближайшее время будет подписан и вступит в силу. Чтобы попасть в новый реестр, достаточно что-то публиковать в интернете и получать деньги из-за рубежа.

Дополнительно в законе прописано, что "агентом" при условии получения иностранных денег могут объявить за распространение сообщений СМИ - "иностранных агентов" или участие в их создании.

Глава временной комисии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что закон затронет "небольшое число людей - это не миллионы, не тысячи, не многие сотни".

Даже на фоне прочих одиозных путинских законов этот новый инструмент точечных репрессий поражает своей наглой абсурдностью.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации
Это адекватный закон, адекватный ответ на те меры, которые предпринимаются за рубежом против наших СМИ. Он соответствует международной практике.

...Мы не заинтересованы в принятии закона, который может привести к перегибам, мы заинтересованы, чтобы это был инструмент, соразмерный тем новым явлениям и вызовам, которые есть... Если физическое лицо не примет это вознаграждение (из-за рубежа. - Ред.), если они возвратят его обратно, они, естественно, не подпадают под этот закон.

https://ria.ru/20191125/1561563112.html

Маргарита Симоньян, главред RT и МИА "Россия сегодня"
Дорогие "физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа"!

Бросайте это темное и неблагодарное дело. Дальше будет только хуже.

Переходите на сторону добра. Мы ждем.

https://t.me/margaritasimonyan/4801

Наталья Таубина, директор фонда "Общественный вердикт"
Если правоприменители пойдут по пути добросовестного исполнения требований этого законопроекта, они должны будут забыть о сне и отдыхе. Статус иностранного агента будет распространяться как грипп, "агентами" станут очень и очень многие. И ведь всех придется регулярно проверять, изучать отчетность... Вряд ли у Минюста и прокуратуры хватит для этого сотрудников (многие из которых, зазевавшись, сами станут СМИ-иноагентами). Поэтому более реальным выглядит другой вариант - выборочное применение закона. То есть еще один дамоклов меч над головами всех, кто способен к рефлексии и критическим оценкам происходящего в стране.

https://www.kommersant.ru/doc/4170106

Илья Шаблинский, юрист, бывший член СПЧ
Мы имеем дело с набором политических установок, облеченных в форму закона. Это не право, а реализуемая волевая политическая установка, произвольный акт. Из формулировок, которые есть в этом законе, вытекает: на кого захотят - на того и навесят ярлык. Цель этого акта - унизить критиков власти и предельно затруднить эту критику. "Иностранный агент" - это унизительный, позорящий ярлык, ассоциируемый с работой вражеской агентуры.

...Я вполне могу предположить, что будет и уголовная ответственность за невыполнение требований этого закона: она же появилась для организаций.

https://www.svoboda.org/a/30284797.html

Григорий Голосов, политолог
Закон об иноагентах-физлицах - инновационный в том смысле, что его составители и инициаторы не скрывают: он прямо рассчитан на избирательное применение... То, что российское правоприменение избирательное - не секрет. Но до сих пор ни одна из получивших резонанс в обществе норм не была прямо ориентирована на такую практику. Теперь это изменилось. Понятно, что право с избирательным действием - это вообще не право, а произвол, и поэтому новый закон носит антиконституционный характер. К сожалению, оспаривать его в Конституционном суде бессмысленно, и не только из-за особенностей КС. Ведь власти не скрывают, но и не признают вслух свои намерения и мотивы. Это обычная практика, "а ты докажи". Вообще-то хорошим ответом был бы вал исков о признании иноагентами публичных лоялистов, которых власти не хотели бы обижать, но которые под букву этого закона подпадают на 100%. Однако правозащитное движение, которое могло бы этим заниматься, уже разгромлено (в частности, предыдущими законами об иноагентах). Так что путь к произволу открыт.

https://www.facebook.com/grigorii.golosov/posts/2181207198647782

Андрей Курилкин, главный редактор "Нового издательства"
Предположим, парламент РФ обязал (во втором чтении) всех евреев - граждан РФ нашить на верхнюю одежду желтые звезды. Времена Холокоста давно позади, их возвращение непредставимо, и сделано это исключительно для порядка, даже для удобства. Нужно ли нам для оценки этой законодательной новации знать, строятся ли на территории РФ концлагеря? Проверить, какой уровень антисемитизма показывают социологические опросы? Посчитать размеры бюджета и штата федерального агентства по делам национальностей? Подумать о том, послужит ли это разобщению, или наше общество с его постпостценностями легко с этими звездами справится и не будет обращать на них никакого внимания?

Нет, не нужно. Желтые звезды - символы безумия и исторической катастрофы, и этого достаточно, чтобы дать этому закону оценку, не вникая в его последствия. Использование желтой звезды неприемлемо само по себе.

То же с иностранными агентами. Не вижу сходу статистику приговоров по отдельным пунктам 58-й статьи (УК СССР. - Ред.), но треть этих пунктов - это пункты про иностранного агента. То есть по этим пунктам были осуждены, а затем убиты или отправлены в лагеря десятки тысяч человек. Этого факта достаточно, чтобы оценить закон об иностранных агентах - это неприемлемо.

https://www.facebook.com/andrey.kurilkin/posts/10220323431826872

Глеб Морев, литератор, журналист
Вообще, конечно, закон об иноагентах - абсолютно фашистский. Любая навязываемая государством (недобровольная) публичная маркировка частного лица по политическому принципу - есть вариант законов о желтой звезде. И даже если этот закон "дремлет!, это всего лишь дремлющий фашизм.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3194598630553516&id=100000102327368

Александр Плющев
Александр Плющев, журналист
Вообще, если приглядеться, это ж буквально доступ в интернет (ну хорошо, в соцсети) с разрешения государства и под его присмотром.

Перспективы работы на практике. Если на места всем полицейским не разошлют специальные директивы о строго точечном применении к "реальным врагам народа" вроде Навального или колумнистов "Идель.Реалий", то иностранных агентов довольно быстро станет невероятно много. Если циркуляры поступят, то, за отдельными полукомическими исключениями, применение будет таким же точечным, как и в случае со СМИ. С точки зрения закона сейчас и DW, и BBC, и "Медуза", и "Свобода", и "Голос Америки" - иноагенты, а на деле - только последние двое.

https://t.me/PlushevChannel/6048

Дмитрий Колезев, журналист
Может ли в 2019 году человек, ведущий активную интеллектуальную жизнь и пишущий на политические темы, отгородиться индивидуальным железным занавесом от иностранцев? Ну, теоретически может... Это как бы способ "национализации интеллектуалов", но отрезанные от международных связей интеллектуалы склонны превращаться в интеллектуальное болото.

https://t.me/kolezev/5628

Александр Рыклин, публицист
Закон явно недоработан, он не учитывает некоторые важные нюансы... Например, моя дочь, Вера Рыклина, работает в Сахаровском центре. То есть буквально ходит туда каждый божий день и получает за это зарплату. А ваш покорный слуга активно сотрудничает с "Радио Свобода" и тоже, извините, не бесплатно... Понятно, что обе эти конторы - вопиюще иностранные, иностраннее не придумаешь. Получается, у нас "семья иностранных агентов". Но такой статус в законе совершенно не прописан! Должны же быть, наверное, какие-то льготы... И как быть остальным членам семьи, не участвующим пока в антинародной деятельности в интересах других государств? Достаточно будет письменного заявления или придется откреститься от нас публично? Опять же встает вопрос о детях, внуках и домашних животных...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2842260995837292&id=100001602582009

Александр Морозов, политолог, публицист
Очевидно, что раз сначала были организации - иностранные агенты, а затем они распространили такой статус на физических лиц, то раз уже есть "нежелательные организации", то скоро будет юридический статус "нежелательное лицо". Просто вот будут объявлять "нежелательным лицом" на основании политической аргументации и все. При этом комментарии депутатов будут таковы: мы ни в чем не ограничиваем права этих лиц, просто они должны будут указывать везде, что они - "нежелательные". Скажем, в трудовом договоре человек должен писать: "Я, такой-то такой-то, нежелательное лицо, с одной стороны, и работодатель, с другой...". (Россия, XX век.)

https://www.facebook.com/amoro59/posts/10215522841848646

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25.11.2019
в блоге Блоги
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Пара фраз 14.11.2017
в блоге Укротить шакалов пера
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