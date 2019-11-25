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Фото: ptzgovorit.ru

Закон о гражданах-"иноагентах" в ближайшее время будет подписан и вступит в силу. Чтобы попасть в новый реестр, достаточно что-то публиковать в интернете и получать деньги из-за рубежа.

Дополнительно в законе прописано, что "агентом" при условии получения иностранных денег могут объявить за распространение сообщений СМИ - "иностранных агентов" или участие в их создании.

Глава временной комисии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что закон затронет "небольшое число людей - это не миллионы, не тысячи, не многие сотни".

Даже на фоне прочих одиозных путинских законов этот новый инструмент точечных репрессий поражает своей наглой абсурдностью.