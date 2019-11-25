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Фото: ptzgovorit.ru
Закон о гражданах-"иноагентах" в ближайшее время будет подписан и вступит в силу. Чтобы попасть в новый реестр, достаточно что-то публиковать в интернете и получать деньги из-за рубежа.
Дополнительно в законе прописано, что "агентом" при условии получения иностранных денег могут объявить за распространение сообщений СМИ - "иностранных агентов" или участие в их создании.
Глава временной комисии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что закон затронет "небольшое число людей - это не миллионы, не тысячи, не многие сотни".
Даже на фоне прочих одиозных путинских законов этот новый инструмент точечных репрессий поражает своей наглой абсурдностью.
...Мы не заинтересованы в принятии закона, который может привести к перегибам, мы заинтересованы, чтобы это был инструмент, соразмерный тем новым явлениям и вызовам, которые есть... Если физическое лицо не примет это вознаграждение (из-за рубежа. - Ред.), если они возвратят его обратно, они, естественно, не подпадают под этот закон.
Бросайте это темное и неблагодарное дело. Дальше будет только хуже.
Переходите на сторону добра. Мы ждем.
...Я вполне могу предположить, что будет и уголовная ответственность за невыполнение требований этого закона: она же появилась для организаций.
https://www.facebook.com/grigorii.golosov/posts/2181207198647782
Нет, не нужно. Желтые звезды - символы безумия и исторической катастрофы, и этого достаточно, чтобы дать этому закону оценку, не вникая в его последствия. Использование желтой звезды неприемлемо само по себе.
То же с иностранными агентами. Не вижу сходу статистику приговоров по отдельным пунктам 58-й статьи (УК СССР. - Ред.), но треть этих пунктов - это пункты про иностранного агента. То есть по этим пунктам были осуждены, а затем убиты или отправлены в лагеря десятки тысяч человек. Этого факта достаточно, чтобы оценить закон об иностранных агентах - это неприемлемо.
https://www.facebook.com/andrey.kurilkin/posts/10220323431826872
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3194598630553516&id=100000102327368
Перспективы работы на практике. Если на места всем полицейским не разошлют специальные директивы о строго точечном применении к "реальным врагам народа" вроде Навального или колумнистов "Идель.Реалий", то иностранных агентов довольно быстро станет невероятно много. Если циркуляры поступят, то, за отдельными полукомическими исключениями, применение будет таким же точечным, как и в случае со СМИ. С точки зрения закона сейчас и DW, и BBC, и "Медуза", и "Свобода", и "Голос Америки" - иноагенты, а на деле - только последние двое.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2842260995837292&id=100001602582009