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Также: Скобов, Акции протеста, Полиция, Колонки, Россия, Политика | Персоны: Александр Скобов, Алексей Венедиктов, Илья Яшин, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Михаил Федотов

статья Настоять на стоянии

Александр Скобов, 28.07.2019
Александр Скобов. Courtesy photo
Александр Скобов. Courtesy photo
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Прежде всего я хочу выразить восхищение Ильей Яшиным, Любовью Соболь, Дмитриием Гудковым, Юлией Галяминой, Константином Янкаускасом и другими оппозиционными кандидатами в Мосгордуму. Восхищение их самоотверженным бесстрашием. Потому что власти на раз-два могли организовать провокацию и превратить "встречу кандидатов с избирателями" в "массовые беспорядки", а самих кандидатов - в их организаторов. Об этом старались не говорить, чтобы не накаркать, но сама эта мысль витала в воздухе. Издевательское уголовное дело о "воспрепятствовании работе избиркома", ночные обыски и задержания читались как предупреждение о возможности такого варианта.

Оппозиционные кандидаты показали, как надо не бояться. Идя на огромный риск, они задали образец политического поведения не по холопско-холуйским нормам и кремлевским "понятиям". Это гражданский подвиг и огромный вклад в освободительную борьбу. И это то, что может стать их ценнейшим политическим капиталом в дальнейшем. Это именно то, что нужно для формирования лидеров. Ради этого, кстати, иногда стоит сыграть с лохотронщиками в путинские псевдовыборы.

Теперь, после этих необходимых комплиментов, перейдем к разбору действий полицейских властей.

Массовые задержания без объяснения причин связаны с тем, что власти боятся. Такое мнение высказала одна из пришедших на сегодняшнюю акцию, не назвавшая свое имя. Это из новостей "Эха Москвы". А Алексей Венедиктов в своем эфире призывал адвокатов задержанных не забывать, что есть камеры дорожного наблюдения и можно требовать от судов просмотра их записей. Чтобы доказать, что их подзащитный задержан необоснованно жестко и вообще без причин.

Окститесь! Я помню, как несколько лет назад побывавший по долгу службы на одном из несанкционированных митингов глава СПЧ Федотов недоумевал, почему полиция хватает людей, которые "просто стоят" и "ничего не делают". Но полиция как раз и не считает, что они "ничего не делают". Полиция считает, что самим фактом физического пребывания их тела в определенном месте в определенное время они "участвуют в несанкционированном митинге". Они же не просто так там пребывают, а выражают своим пребыванием отношение к актуальным общественно-политическим вопросам.

Это я стандартный полицейский рапорт о задержании правонарушителя цитирую. Полиция считает, что публичное выражение своего отношения к актуальным общественно-политическим вопросам без письменного разрешения мэрии и есть нарушение закона. В любой форме. Будь то ношение шарика с надписью "Меня надули", публичное открытие зонтика в знак поддержки телеканала "Дождь" или просто физическое присутствие.

Именно так полиция понимает закон. Именно так понимают закон суды. И никаким адвокатам почти никогда не удавалось добиться оправдательного решения суда в отношении задержанного за то, что "просто стоял" и "ничего не делал". Во всяком случае, за последние десять лет. Так у нас трактуют закон все властные инстанции. Так трактует закон полицейское государство.

Ровно по такой же схеме, что и сейчас, полиция действовала на "несанкционированных митингах" еще во времена Стратегии-31. Различия чисто количественные. Собственно говоря, смысл Стратегии-31 как раз и был в том, чтобы настоять на неправомерности подобной полицейской трактовки закона. Настоять на том, что эта трактовка противоречит 31-й статье Конституции. Добиться того, чтобы людей перестали хватать за то, что они "просто стоят".

Чтобы добиться этого, Стратегии-31 не хватило массовой поддержки. А "прогрессивной общественности" в целом не хватило понимания, насколько важный и принципиальный вопрос решается в ходе ритуальных толканий с полицией на Триумфальной. В результате путинский режим полностью утвердил свою - полицейскую - трактовку закона. Власть может чего-то бояться или не бояться, по какому-то поводу истерить или не истерить, но пока будет в силе эта трактовка закона, на не согласованных властями митингах людей будут массово хватать без объяснения причин. Просто за то, что стоял и ничего не делал.

Добровольно от подобной трактовки закона эта власть не откажется никогда. Эта трактовка, эта "правоприменительная" практика - очень важный элемент системы, позволяющей власти лишать общество политической субъектности. Власти очень нужна возможность ограничить неподконтрольное выражение гражданами своего отношения к актуальным общественно-политическим событиям.

Считал и считаю, что доказывать что-либо с помощью юридических аргументов нашим властям бесполезно. Они будут смеяться нам в лицо, пока мы не сможем подкрепить наши аргументы массовой кампанией гражданского неповиновения. Новой Стратегией-31. Но для того чтобы такая кампания была эффективна, протестующие должны четко понимать, какой именно корректировки законов и их трактовки они добиваются.

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