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Также: Общество, Регионы, Россия, Политика | Персоны: Борис Немцов

новость SERB собирает жатву

Активисты SERB снова сорвали мемориальную табличку с дома Немцова
11.10.2017
Гоша Тарасевич со снятой табличкой. Фото с личной ВК-страницы
Гоша Тарасевич со снятой табличкой. Фото с личной ВК-страницы
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В Москве активисты прокремлевского движения SERB вновь сняли мемориальную табличку с дома на углу Малой Ордынки и Климентовского переулка, где жил Борис Немцов. Об этом заявил лидер движения Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич), сообщает ТАСС.

"Сегодня утром участники общественного движения SERB снова демонтировали и доставили в дежурную часть УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД незаконно установленную на фасаде дома по адресу: Климентовский переулок, 9, пластиковую табличку с надписью, что в этом месте якобы проживал политик Борис Немцов, - сказал Тарасевич. - Жители дома неоднократно предупреждали тех, кто устроил мемориал Немцова у них под окнами, что этот человек никогда не проживал у них в доме".

Активисты SERB снова потребовали привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших в общественном месте табличку, "имеющую до степени слияния сходство с мемориальным знаком", заявил лидер движения.

7 сентября на доме на Малой Ордынке установили мемориальную табличку с надписью: "Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от рук наемного убийцы 27 февраля 2015". 21 августа муниципальный депутат Сергей Марков провел собрание жильцов и собственников помещений в доме. Подавляющее большинство выступило за установку таблички, голосов против подано не было. Координатор проекта "Последний адрес" Сергей Пархоменко подчеркнул, что табличка установлена абсолютно законно.

12 сентября активисты движения SERB сняли табличку и отнесли ее в полицию. "Было подано заявление с требованием привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску", - заявил Тарасевич. На опубликованной фотографии он изображен с табличкой в руках вместе с бывшим муниципальным депутатом Игорем Брумелем.

Пархоменко тогда заявил, что на активистов SERB подали заявление в полицию. "Конечно, у нас есть дубликат, и можно было бы его повесить на место хоть сегодня. Но жильцами дома в полицию подано заявление о совершенном преступлении. Эта табличка имеет ценность - и немалую. Является коллективной собственностью жильцов дома. Собственники будут требовать возвращения им их имущества и наказания тех, кто совершил кражу (а возможно и нанес имуществу ущерб). Будут требовать наказания виновных", - написал Пархоменко.

Между тем вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что мемориальная доска рано или поздно должна быть демонтирована, поскольку установлена самовольно, с нарушением городского законодательства. Чиновник подчеркнул, что собственники жилья не имели права самовольно устанавливать табличку в память о Немцове. Отвечая на вопрос, почему городские власти ранее не приняли мер по демонтажу памятной доски, Печатников сказал: "Префектура, которая проводит рейды по выявлению таких незаконно установленных объектов, попросту не доехала до дома, где установили табличку Немцову".

13 сентября в мэрии предложили установить табличку внутри подъезда дома. "Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома - это нарушение закона. Однако конфликтной ситуации можно избежать, если разместить мемориальную доску внутри подъезда", - сказал представитель столичных властей.

14 сентября у дома Немцова произошла драка между адвокатом Ильей Новиковым и Тарасевичем. "Тарасевич и Брумель дождались Маркова и Новикова и на глазах у них демонстративно принялись куражиться - топтали цветы, выставленные у стены теми, кто до сих пор приходит сюда, сорвали портрет Бориса Немцова и самодельные плакаты, вывешенные здесь же. А когда те бросились их останавливать, один из двоих принялся снимать видео, а другой полез в драку с Новиковым, - написал Пархоменко. - Как вы думаете, откуда они узнали, что Марков и Новиков встречаются именно на этом месте именно в это время? Ведь договоренность состоялась за десять минут до того - в телефонном разговоре".

Участников потасовки доставили в отдел полиции "Замоскворечье", где они написали объяснительные. Затем они поехали в травмпункт, чтобы снять побои.

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11.10.2017
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