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Коллегия Верховного суда под председательством Игоря Крупнова подтвердила сроки, назначенные пятерым осужденным по делу об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова, однако отменила наложенные на каждого 100-тысячные штрафы. Об этом сообщает "Медиазона".

Приговор вступил в законную силу. 34-летнему Зауру Дадаеву, отставному офицеру кадыровского батальона Внутренних войск "Север", предстоит отбыть 20 лет строгого режима, 45-летнему Анзору Губашеву - 19 лет, его 34-летнему брату Шадиду Губашеву - 16 лет, 37-летнему бывшему сотруднику чеченской милиции Темирлану Эскерханову - 14 лет, 48-летнему Хамзату Бахаеву - 11 лет строгого режима.

В силе оставлены также решения о назначении всем осужденным, кроме Дадаева, двухлетнего ограничения свободы по выходе из колонии. Также подтверждены лишение Дадаева воинского звания лейтенанта и ордена Мужества и лишение Эскерханова специального звания прапорщика полиции.

Осужденные участвовали в слушаниях по видеосвязи из СИЗО. Все они находятся в разных изоляторах: Бахаев - в СИЗО-1 "Матросская Тишина", Эскерханов - в отделении для бывших сотрудников правоохранительных структур на территории женского СИЗО-6 "Печатники", остальные трое - в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово".

Накануне стало известно, что адвокат Бахаева Заурбек Садаханов эмигрировал после ряда случившихся с ним происшествий, в том числе нападения на его машину и кражи документов. Интересы осужденного представлял назначенный адвокат Виктор Дойников.

Апелляционные жалобы на приговор подали адвокаты как осужденных, так и дочери убитого политика Жанны Немцова, которая проходила по делу потерпевшей. Защита осужденных требовала отменить обвинительный приговор и направить дело на новое рассмотрение. Между тем адвокат Немцовой Вадим Прохоров и Ольга Михайлова настаивали в первую очередь на переквалификации обвинения со статьи 105 (убийство) на статью 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

После оглашения Крупновым решения по апелляции адвокат Дадаева Роза Магомедова сообщила, что обжалует приговор в ЕСПЧ. Россия, заметила юрист, нарушила в отношении осужденных статьи 3 (запрещение пыток) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции.

Приговор фигурантам вынес 13 июля судья Московского окружного военного суда Юрий Житников на основании вердикта присяжных. Все пятеро подсудимых были объявлены виновными по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Дадаев в вердикте был назван исполнителем убийства Немцова, Анзор Губашев - непосредственным пособником Дадаева, остальные подсудимые - их сообщниками.

В прениях сторон старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы Мария Семененко запрашивала для Дадаева пожизненный срок, для остальных четверых - от 17 до 23 лет строгого режима.

Никто из подсудимых вину не признал.

Все пятеро фигурантов были задержаны в Ингушетии и Москве в разные дни в начале марта 2015 года, примерно через неделю после убийства Немцова. По крайней мере двое - Дадаев и Эскерханов - после задержания подвергались пыткам. Дадаев и братья Губашевы дали признательные показания; при этом Шадид Губашев свидетельствовал против Дадаева и своего брата, хотя они его в своих показаниях не упоминали. В дальнейшем все трое отказались от этих показаний и заявили о своей невиновности. Эскерханов и Бахаев с самого начала не признавали вину и не давали показаний на других фигурантов. При этом Бахаева ни Дадаев, ни Губашевы в своих показаниях не упоминали.

Наряду с Анзором Губашевым непосредственным пособником Дадаева СКР называл кадыровца Беслана Шаванова, служившего в "нефтяном полку" МВД по Чечне. Шаванов погиб при задержании в Грозном - также в начале марта 2015-го. Преследование кадыровца было прекращено в связи со смертью.

Заказчиком и организатором убийства в деле назван кадыровец Руслан Мухудинов. Его местонахождение, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении Мухудинова, а также "иных неустановленных лиц" выделены в отдельное производство. Мухудинов объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В первые месяцы следствия сообщалось, что СКР интересуется замкомом батальона "Север" Русланом Геремеевым, у которого Мухудинов работал водителем. Однако следователи, побывав в Чечне, заявили, что не могут разыскать Геремеева. По информации СМИ, в июле 2015 года следователи подготовили проект постановления о заочном обвинении Геремеева и Мухудинова. Однако документ не утвердил председатель СКР Александр Бастрыкин, заявив, что для такого процессуального решения не хватает доказательств.

В декабре 2016 года судья Житников вызвал Руслана Геремеева и его племянника Артура Геремеева для дачи свидетельских показаний в процессе. Однако они вызов проигнорировали. Из кадыровцев в суде выступил только бывший командир "Севера" Алибек Делимханов - родной брат депутата Госдумы от "Единой России" Адама Делимханова, известного как лицо, близкое к главе Чечни.

Адвокаты Жанны Немцовой Прохоров и Михайлова настаивали на вызове в суд самого Рамзана Кадырова. В окружении погибшего политика не исключали, что глава Чечни причастен к его убийству. Однако Кадыров в процесс вызван не был.

Слушания по существу дела продолжались с 3 октября 2016 года; процесс занял больше 80 заседаний. Наряду с Семененко обвинение поддерживали гражданский прокурор Алексей Львович и военный прокурор Антуан Богданов.

12 января 2017-го Житников по требованию прокуроров исключил из дела запись камеры наблюдения в подъезде дома Дадаева, свидетельствующую, по утверждению защиты фигуранта, о его алиби на момент убийства. Как следует из этой записи, в момент преступления - 27 февраля 2015 года в 23:31 - Дадаев находился дома. Камера зафиксировала, что он заходит в подъезд в 16:45. Далее человек в куртке Дадаева, которого видно только со спины, покидает подъезд лишь в 0:40 следующего дня, то есть через час с лишним после гибели политика. Позже, примерно в 2 часа ночи 28-го числа, Дадаев, которого видно уже в лицо, вновь заходит в подъезд. Однако судья сослался на мнимые технические дефекты записи.

11 апреля Житников удалил братьев Губашевых из зала до окончания прений сторон, обвинив подсудимых в пререкательствах. После удаления прокурор Семененко зачитала присяжным признательные показания Анзора Губашева, данные им на следствии 18 марта 2015 года, вскоре после ареста.

31 мая из зала до окончания прений был удален и Эскерханов.

6 июня адвокаты семьи Немцова заявили, что причастность Бахаева к убийству не доказана. В прениях перед вынесением вердикта, а затем - после обсуждения его последствий они настаивали на оправдании Бахаева.

29 июня, после оглашения вердикта, адвокат Дадаева Марк Каверзин сообщил журналистам, что документ сфальсифицирован. Страницы вопросного листа были неправильно пронумерованы, и старшина присяжных, оглашая вердикт, вместо вопроса о доказанности одного из положений обвинения отвечала на вопрос о виновности одного из фигурантов. В дальнейшем, уже после оглашения, ответ был исправлен.